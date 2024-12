La fin d'année a particulièrement réussi à Bandai Namco avec le carton de Dragon Ball Sparking Zero, même si l'échec total d'Unknown 9 Awakening a aussi légèrement gâché la fête. Un flop qui a malheureusement conduit à la fermeture du studio quelques semaines après le lancement du jeu. Durant l'été, l'éditeur a également jeté l'éponge et pris la décision de condamner un titre développé avec Amazon Games. À la surprise générale, ce jeu annulé revient déjà d'entre les morts sous une nouvelle forme.

Un jeu Bandai Namco renaît de ses cendres

À la fin août, Bandai Namco et Amazon Games ont tiré un trait sur Blue Protocol. Un action-RPG censé aller concurrencer Genshin Impact, mais avec une dimension multijoueur bien plus poussée. Avec sa direction artistique en cell-shading, le jeu était plutôt attirant, mais son esthétique n'a pas pu changer son destin. Après un bide au Japon, Bandai Namco et Amazon Games n'ont pas voulu courir le risque de le sortir en Occident. Blue Protocol a tout simplement été annulé et les serveurs mis hors ligne pour toujours. Mais il y a un rebondissement inattendu.

Le studio chinois Bokura, qui est une filiale du géant Tencent, a négocié avec Bandai Namco pour faire quelque chose de cette licence. Blue Protocol n'existe plus, mais ce jeu annulé revient d'entre les morts grâce à Star Resonance. Un MMO action-RPG qui se base sur la propriété intellectuelle de Bandai. Plutôt que de repartir d'une page blanche, Bokura a rapatrié des fonctionnalités du jeu original et a fait le pari de les améliorer.

Évidemment, le studio amène aussi ses propres mécaniques comme des vendeurs de guildes, des mannequins d'entraînement et bien d'autres choses. Star Resonance, qui sera disponible sur PC, iOS et Android, repose sur un système de gacha et aura un battle pass. Pour le moment, pas de date de sortie chez nous, mais il est possible de s'inscrire pour la bêta si vous êtes en Chine.