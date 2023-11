L'écurie Marvel n'est pas au top de sa forme en ce moment et la phase 5 a très mal démarré avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Un sursaut a bien eu lieu avec Les Gardiens de la Galaxie 3, autant d'un point de vue critique que commercial, mais The Marvels est en train de prendre l'eau. Alors même qu'il vient de sortir. Bref, la maison des super-héros a connu des jours meilleurs, et en connaîtra très certainement d'autres, mais là, ça se complique pour l'un des plus gros projets, Avengers 5.

Les rats quittent le navire Avengers 5 The Kang Dynasty

Avengers: The Kang Dynasty sortira t-il réellement le 1er mai 2026 aux États-Unis ? Trois ans, c'est encore long, mais le développement du film est bouleversé. Destin Daniel Cretton, déjà réalisateur sur Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, n'est plus sur le projet. D'après les informations de Deadline, le cinéaste n'aurait pas été remercié par Marvel Studios, mais aurait plutôt décidé de se retirer d'Avengers 5. Un départ à l'amiable qui ne remettrait aucunement en cause sa relation avec la maison des super-héros. Il aura même les mains libres pour avancer sur Shang-Chi 2 et sur la série Wonder Man, deux futurs projets Marvel.

Le prochain Avengers The Kang Dynasty a donc perdu son réalisateur, mais pas seulement. Ces dernières heures, l'autrice du livre MCU: The Reign of Marvel Studios, a confirmé une rumeur initiée par le journaliste Jeff Sneider. Jeff Loveness, scénariste sur Ant-Man 3, aurait été viré il y a plusieurs mois de cela, alors qu'il avait été embauché pour écrire l'histoire d'Avengers 5. Le renvoi aurait eu lieu avant la grève à Hollywood, mais aucune raison n'a circulé. Néanmoins, le gros flop d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a dû jouer, et après cela, Marvel a dû couper quelques têtes pour éviter de réitérer un tel fiasco.

Un changement de méchant inévitable ?

Avengers 5 se retrouve donc visiblement sans réalisateur, sans scénariste et... sans grand méchant ? Les démêlés judiciaires de Jonathan Majors, qui incarne Kang, embarrasse Marvel Studios. L'acteur, qui était en train de monter à Hollywood, a été arrêté pour violences conjugales en mars dernier. L'instruction est toujours en cours, mais devant l'ampleur des faits, les dirigeants du MCU et de Disney réfléchiraient à une porte de sortie. Un remplacement de Jonathan Majors par un autre visage ? Non, ce serait plus radical que cela.

Selon les informations de Variety, les responsables se sont mis autour d'une table pour discuter d'alternatives plus importantes. Et la piste envisagée serait d'abandonner le personnage de Kang. Pour affronter les Avengers, Marvel pourrait introduire Doctor Doom. Un virage à 180 qui serait rendu possible et justifiable, notamment, par les événements des comics Secret Wars. La réflexion semble en tout cas entamée et le changement probablement inévitable, peu importe l'issue de l'affaire Jonathan Majors.