Armored Core 6 a relancé la licence de FromSoftware (Elden Ring), et ce n'est que le début ! Une double grosse surprise arrive très bientôt pour les fans de mechas.

Armored Core 6 n'est pas une réussite totale, mais il jouit tout de même d'une bonne réputation. À sa sortie et les semaines suivantes, il a écopé d'un 86/100 (presse) et 8/10 de moyenne (joueurs) sur Metacritic, et de 91% d'évaluations positives pour 54 867 avis sur Steam. Si le retour de la franchise, après la déferlante Elden Ring, vous a comblé, il y a du nouveau. La licence culte a été retenue pour un projet inédit, une surprise « à couper le souffle » même. Personne ne l'a vue venir.

Armored Core revient très bientôt sur vos écrans

Les plateformes SVOD ont eu leur quart d'heure de gloire durant la conférence de la Gamescom 2024, et plus précisément deux d'entre elles. Netflix, qui investit dans l'industrie vidéoludique, a dévoilé les premiers extraits de son jeu Squid Game. Amazon Prime Video est également venue avec une grosse surprise : la série Secret Level. Kézako ? La nouvelle anthologie animée de l'équipe de Love, Death & Robots qui reprend certaines franchises du jeu vidéo.

Comme la série Netflix, Secret Level aura des épisodes indépendants les uns des autres, qui porteront donc systématiquement sur une licence du jeu vidéo. Cette saison 1 revisitera par exemple Mega Man, Sifu, Warhammer 40 00, Unreal Tournament, Ghost of Tsushima ou encore God of War avec un Kratos dans une ville à une époque moderne. Ca vous aura peut-être échappé, ou pas, mais Armored Core fera partie de cette anthologie Amazon Prime Video. « Une nouvelle saga Armored Core vous attend. L'une des quinze histoires épiques de Secret Level, la série inédite d'anthologie de jeux sera diffusée le 10 décembre 2024 sur Prime Video » peut-on lire sur le compte X de la série.

L'autre information à retenir de cette annonce, c'est la présence de Keanu « vous êtes à couper le souffle » Reeves dans l'épisode Armored Core de la série Secret Level. Son rôle n'est pas précisé, mais il pourrait bien être un pilote de mecha si l'on en croit l'une des images qui apparait brièvement dans la bande-annonce. Ce nouveau récit Armored Core sera disponible, avec les autres, dès le 10 décembre 2024 sur Prime Video.





Source : compte officiel X Armored Core.