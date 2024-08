Les sorties LEGO de septembre 2024 mettent le paquet et s'adressent encore à différents publics comme à chaque fois. Si des sets originaux, appartenant aux gammes de la société spécialisé dans la brique, ont rejoint le catalogue, d'autres constructions nous intéressent systématiquement. Ce sont celles qui portent sur des franchises emblématiques de la pop culture, ou sur votre média préféré, le jeu vidéo. Dans les dernières nouveautés, l'ensemble 21350 Dents de la mer a fait de l'effet aux fans du long-métrage de Steven Spielberg. Mais un autre set canon que tout le monde attendait est disponible.

Un set LEGO sur une légende du jeu vidéo pour septembre 2024

Alors que les programmes de Netflix et autres plateformes de streaming vidéo sont mis à jour chaque mois, LEGO fait de même. Pour le mois de septembre 2024, la firme danoise est, comme toujours, bien décidée à vous proposer des sets très chouettes. Ces nouvelles sorties accueillent ainsi un ensemble 21351 L'Étrange Noël de Monsieur Jack, le film d'animation en stop-motion culte d'Henry Selick, le Terrier d'Harry Potter ou encore le Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 de The Legend of Zelda. Un bon moyen de prolonger l'aventure Tears of the Kingdom d'une manière bien différente.

Ce set LEGO Zelda 77092 inclut deux versions du Vénérable Arbre Mojo de The Legend of Zelda. Une jolie pièce de collection qui s'inspire de Breath of the Wild et d'Ocarina of Time. Au-delà de l'énorme arbre, vous pourrez construire la maison de Link et faire vivre ce tableau avec quatre minifigurines (princesse Zelda, Link en trois exemplaires). Suivant le modèle choisi, la hauteur variera légèrement. Attention donc si vous avez des étagères qui ne dépasse pas les 33 cm de haut. Dans ce set 77092 LEGO The Legend of Zelda Vénérable Arbre Mojo 2-en-1, vous trouverez également l'Ocarina du temps, le Bouclier Hylien et l'Épée de légende, entre autres.

Référence : 77092 LEGO Zelda Vénérable Arbre Mojo 2-en-1

Dimensions : plus de 31 cm de haut / plus de 33 cm de haut

Nombre de pièces : 2500

Nombre de mini-figurines : 4 (princesse Zelda, 3 Link différents)

Age : 18+

Date de sortie : 1er septembre 2024

Prix : 299,99€













Source : boutique LEGO.