Si LEGO propose des sets tous plus attrayants les uns que les autres, le prix est souvent un gros frein à l'achat. Donc, quand une promotion existe, c'est souvent une aubaine. C'est le cas cette fois avec un set LEGO Batman de toute beauté. Qui est proposé à un tarif défiant toute concurrence. Cerise sur le gâteau, il est vraiment imposant.

Une belle promo sur un set LEGO

Le set LEGO DC Batman La Batmobile Tumbler (76240) est actuellement proposé à un prix très attractif de 124 euros chez Carrefour, contre 269 euros en temps normal. Ce modèle est une réplique fidèle de la Batmobile Tumbler. Le véhicule blindé emblématique utilisé par Batman dans la célèbre trilogie The Dark Knight. Composé de 2 049 pièces, ce set offre une expérience de construction qui ravira les passionnés de LEGO et les cinéphiles. Les détails sont minutieusement reproduits. Notamment le toit ouvrant qui donne accès aux sièges conducteur et passager, ainsi qu’au tableau de bord. Dans la galerie ci-dessous, vous pouvez découvrir tout ceci.

Une fois assemblé, le Tumbler mesure plus de 16 cm de haut, 45 cm de long et 25 cm de large. Faisant de ce modèle une pièce de collection assez spectaculaire. Il est fourni avec un présentoir solide, permettant d’exposer fièrement cette reconstitution du véhicule de Batman. Le set inclut également deux figurines : Batman et le Joker, ajoutant une touche supplémentaire de réalisme et de plaisir pour les fans de l'univers DC.

Dans les films, le Tumbler n'est pas seulement un véhicule de transport ; c'est un véritable arsenal mobile. Il est capable de déployer des armes, de bondir sur de longues distances grâce à son système de propulsion à réaction, et de résister à des dommages considérables. Et cet aspect un peu tank, mais véloce, se retrouve vraiment dans ce set LEGO. Il suffit de regarder les images ci-dessous pour s'en convaincre. Le modèle reproduit avec précision les caractéristiques distinctives du Tumbler. Telles que ses roues surdimensionnées, son blindage lourd et anguleux Bref, un véritable monstre sur roues.