La première semaine du mois d'août se termine déjà aujourd'hui, et les nouvelles sorties LEGO sont donc disponibles. Et si vous les voulez toutes, il va falloir avec les reins solides financièrement. La firme danoise a mis le paquet avec des dizaines de sets inédits pop culture et de jeux vidéo avec du Star Wars encore et toujours, du Mario, Marvel Avengers et Gardiens de la Galaxie, Sonic, Animal Crossing, Minecraft... Bien évidemment, cela n'inclut pas les autres gammes de constructions originales, non basées sur des licences mondialement connues comme celles citées.

LEGO plonge en eaux troubles avec ce set d'août 2024

Les sorties LEGO d'août 2024 sont maintenant disponibles pour tout le monde, après une période d'exclusivité pour les membres Insiders. Et parmi les nouveaux sets, il y a en a un qui était particulièrement attendu par les cinéphiles d'une saga archi culte. L'un des films qui a terrorisé plus d'un nageur et plongeur a débarqué dans une version tout en briques. L'ensemble 21350 Les Dents de la mer est désormais proposé à l'achat sur la boutique officielle LEGO. Vous allez craquer si vous êtes fans.

Pour cette construction LEGO Ideas, on retrouve le bateau Orca de Sam Quint, le chasseur de squales, ainsi que trois minifigurines de Martin Brody (le chef de la police d'Amity), Matt Hooper (le scientifique océanographique), et bien entendu de Sam Quint. Sur le côté du support qui accueille l'embarcation, la société a pris d'avoir soin deux pièces sérigraphiées avec les mentions « LEGO Jaws » et « You're gonna need a bigger boat ». La mythique réplique prononcée par Martin Brody.

Ce LEGO 21350 Les Dents de la Mer serait incomplet sans le fameux requin, qui est bien de la partie. Il peut être exposé sur un socle vertical, mais pour mieux retranscrire cette scène de la chasse, le grand blanc peut être collé à l'arrière du bateau. Ca donne la sensation qu'il croque la carlingue, comme dans le film de Steven Spielberg.

Référence : 21350 LEGO Les Dents de la Mer

: 21350 LEGO Les Dents de la Mer Nombre de pièces : 1497

: 1497 Dimensions : plus de 35 cm de haut pour le bateau | plus de 59 de largeur pour le diorama

: plus de 35 cm de haut pour le bateau | plus de 59 de largeur pour le diorama Nombre de mini-figurines : 3 (Martin Brody, Matt Hooper et Quint)

: 3 (Martin Brody, Matt Hooper et Quint) Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 6 août 2024 (disponible)

: 6 août 2024 (disponible) Prix : 149,99€























Source : LEGO boutique.