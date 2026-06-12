Maintenant qu’on a pu digérer à tête plus reposée la frénésie qu’a été le Summer Game Fest 2026 en ce début de mois de juin, voyons ce que le festival estival du jeu vidéo nous a laissé de plus excitant pour l’avenir, en l’occurrence concernant les RPG. Compte tenu du caractère extrêmement large de ce genre, nous avons toutefois dû procéder à un tri, en occultant notamment les roguelike, Souls-like et jeux d’action avec une dynamique dite « Light-RPG ». Malgré cela, il restait encore de nombreux titres particulièrement prometteurs, dont voici les meilleurs qui ont retenu l’attention de la rédaction.

Même si plusieurs gros jeux avec un léger soupçon de RPG nous ont forcément beaucoup marqué, comme par exemple God of War Laufey au State of Play, Control Resonant ou encore l’extension de Monster Hunter Wilds, nous avons préféré nous concentrer sur des titres qui ont véritablement à cœur de nous faire jouer un rôle avec des choix impactant nos compagnons et le monde qui nous entoure, ou de proposer un système de personnalisation/progression plus dense. Heureusement pour les amateurs de ce genre d’expérience, les différentes conférences du Summer Game Fest 2026 n’ont clairement pas manqué de futures opportunités prometteuses en ce sens.

Exodus : un nouveau RPG spatial à la Mass Effect qui met des étoiles plein les yeux

Parmi les plus grandes annonces du Summer Game Fest 2026 en termes de RPG, impossible de ne pas citer la longue présentation de gameplay d’Exodus à l’issue du Future Games Show. Archetype Entertainment, qui compte de nombreux vétérans de BioWare et Mass Effect, a clairement mis la barre très haut en présentant un titre qui coche toutes les cases d’un space opera vidéoludique prometteur. Personnalisation poussée de son avatar, choix moraux impactant son groupe et la galaxie qui l’entoure, gameplay des combats ultra diversifié, voilà définitivement un jeu à surveiller pour les fans de jeu de rôle pur et dur. Vivement début 2027 pour débuter ce Voyage parmi les étoiles !

The Blood of Dawnwalker : un The Witcher vampirique aujourd’hui, un Vampire La Mascarade demain ?

Bien qu’on l’ait déjà vu régulièrement ces derniers temps, The Blood of Dawnwalker n’en demeure pas moins l’un des RPG les plus prometteurs de cette année, et il avait de plus une nouvelle annonce à faire au Summer Game Fest 2026. Rebel Wolves, son studio composé de vétérans de CD Projekt RED, a en effet laissé entendre que le jeu qui arrive ce 3 septembre 2026 ne serait en réalité qu’un prologue pour Coen, son protagoniste. Et un prologue particulièrement excitant avec ça, qui a tout pour plaire à la fois aux fans absolus de The Witcher 3 et de vampires, comme votre serviteur. Mais il faut avouer que la perspective d’avoir une suite qui s’inspirerait cette fois de Vampire La Mascarade s’avère également très alléchante.

Vampire The Masquerade - Eternal Whispers : l’Infant du C-RPG culte Disco Elysiym et de World of Darkness

En parlant de Vampire La Mascarade, le PC Gaming Show nous a justement permis de découvrir un nouveau jeu officiel portant ce nom mythique du jeu de rôle sur table, sous-titré Eternal Whispers. Contrairement à la série des Bloodlines, il s’agit cette fois d’un C-RPG narratif en vue du dessus qui s’inspire de manière très évidente à l’un des titres récents les plus originaux du genre : Disco Elysium. Nous allons en effet y incarner un jeune vampire qui doit s’habituer à sa nouvelle Non-Vie et à tous les dangers et choix cornéliens que cela implique. Malheureusement, ce titre développé par Flyos et édité par Kwalee ne dispose pas d’une date ni même d’une fenêtre de sortie. On le surveille en tout cas de très près, et de préférence de nuit.

Red Kiss : un Dispatch vampirique sur lequel il ne faut pas s’endormir

Les RPG avec pour thématique les vampires ont eu la cote durant ce Summer Game Fest 2026, et c’est à nouveau au PC Gaming Show qu’on doit l’annonce de celui qui nous intéresse ici, baptisé Red Kiss. Développé par Wispfire et édité par Fellow Traveler (Citizen Sleeper), ce jeu narratif nous plonge dans les rues de Berlin en pleine période Guerre Froide, dans la peau d’un Augure, qui va devoir envoyer des espions vampires en ville pour le bien de son maître… ou pour le renverser, et nouer des liens avec eux. Il s’agit donc en quelque sorte d’une version vampirique de l’excellentissime Dispatch d’AdHoc Studio, mais avec une dimension jeu de rôle en plus. Une fois encore, nous n’avons toutefois ni date ni fenêtre de sortie pour ce titre particulièrement intrigant.

Terrinoth: Heroes of Descent : l’adaptation d’un célèbre jeu de plateau à l’attention de fans de C-RPG à la Baldur’s Gate 3

On se libère enfin du thème des vampires (quoique…) pour parler cette fois de l’adaptation en C-RPG du célèbre jeu de plateau Descent - Légendes des Ténèbres, baptisée Terrinoth - Heroes of Descent. Artefacts Studio a pris le pari ambitieux d’être le premier à proposer de le transposer au format vidéoludique, et cela donne un titre qui rappelle à s’y méprendre Baldur’s Gate 3 dans ses combats. Sauf que, à la différence de tous les jeux présents dans cette sélection, celui-ci a fait une apparition remarquée lors du PC Gaming Show pour annoncer sa sortie en shadowdrop et peut donc d’ores et déjà vous aider à patienter pour les autres.

Fable : le retour du RPG phare de Xbox a fait monter la pression

Malgré l’annonce de son report au 23 février 2027 afin d’esquiver GTA 6, Fable a fait une belle apparition au Xbox Games Showcase en nous montrant notamment la face sombre de cette revisite d’un monument du RPG à la sauce PlayGround Games. Nous avions jusqu’alors pu voir le côté humoristique délicieusement British du titre, et sa dernière présentation en date a clairement montré un autre visage des célèbres Héros d’Albion. On espère que, comme dans les précédents épisodes, il sera bien possible d’incarner un personnage bon comme mauvais, et que le monde changera en conséquence de nos actions. Il faudra donc repasser en début d’année prochaine pour voir ce qu’il en est réellement.

FF7 Revelation : une conclusion de haute volée pour le Remake d’une légende du J-RPG

Après quelques RPG occidentaux marquants du Summer Game Fest 2026, on passe un temps du côté de leurs cousins japonais, avec forcément LA grande annonce qui a conclu en apothéose la cérémonie principale du festival, nous avons nommé Final Fantasy 7 Revelation. Avec son monde ouvert gargantuesque à explorer librement à bord du Highwind, ses monstres titanesques à affronter, son système de personnalisation de Cloud et sa bande (dont un Vincent Valentine enfin jouable, qui a tout d’un vampire, une sorte de thème récurrent de cette sélection) poussé à son paroxysme, de même qu’un gameplay plus percutant que jamais, cet ultime épisode de la trilogie FF7 Remake par Square Enix promet clairement d’être fantastique. Il faudra toutefois s’armer de beaucoup de patience, puisqu’il ne sortira que dans le courant du printemps 2027, mais heureusement cette fois sur toutes les plateformes.

Kingdom Hearts 4 : le mariage entre Final Fantasy et Disney avait enfin très à cœur de montrer du gameplay

Après FF7 Revelation, la suite logique est bien sûr d’évoquer l’apparition surprise de Kingdom Hearts 4 au dernier Nintendo Direct, alors qu’on s’attendait à le voir dans n’importe quelle autre conférence précédente. Mais c’était là l’occasion pour Square Enix d’indiquer que le quatrième épisode de sa légendaire saga RPG mariant Final Fantasy et Disney en compagnie de Sora, Donald, Dingo et d’un florilège de personnages pour affronter les Sans-Cœur, arrivera également sur Nintendo Switch 2. Malheureusement, il faudra pour l’instant se contenter de cette information, car aucune date ni même fenêtre de sortie n’a été avancée.

Xenoblade Genesis promet un important twist pour la titanesque licence J-RPG de Monolith Soft

Autre retour qu’on n’attendait pas de sitôt, mais qui a également profité du dernier Nintendo Direct pour se rappeler à notre bon souvenir. Via un nouvel épisode baptisé Genesis, la suite de la célèbre saga J-RPG de Monolith Soft qu’est Xenoblade a donc été officialisée avec un twist majeur. Exit en effet un univers très typé science-fiction, on partira cette fois dans une ambiance beaucoup plus marquée fantasy. Ce qui ne change en revanche pas, c’est la promesse d’un monde ouvert proprement titanesque à explorer. On a de plus eu la bonne surprise de découvrir qu’il arrivera dans le courant de l’année 2027.

Dragon’s Dogma 2 fait son grand retour dans la surprise générale avec un nouveau DLC

En parlant de gigantesque monde ouvert, voici une double annonce qu’on n’avait pas vue venir s’agissant d’une licence RPG chère à Capcom, mais très niche. Contre toute attente, Dragon’s Dogma 2 a en effet refait parler de lui deux ans après sa sortie, et plus surprenant encore par l’entremise du Nintendo Direct, entre toutes les conférences estivales possibles. On y a ainsi appris non seulement l’existence d’un portage à venir sur Switch 2, mais surtout d’une extension qui apportera son lot de nouveautés, ainsi qu’une nouvelle région couverte de neige et regorgeant de grands dangers. Et tout cela arrive dans pas si longtemps, puisqu’il est question de réincarner notre Insurgé en compagnie de ses Pions le 9 octobre 2026.

Persona 4 Revival et Persona 6 : ATLUS signe un beau doublé

Toujours sur le sujet des J-RPG, impossible de ne pas évoquer l’une de ses licences les plus emblématiques qu’est Persona. À l’occasion du Xbox Games Showcase, ATLUS a en effet frappé fort en annonçant coup sur coup un Remake du quatrième, ainsi qu’un sixième épisode tant attendu par les fans, 10 ans après la sortie du cinquième. Malheureusement, il faudra encore ronger son frein, puisque Persona 4 Revival ne sortira que le 18 février 2027, et que le nouvel opus de la franchise n’avait rien de concret à montrer à part son logo d’un vert fantomatique…

Guild Wars 3 : un nouveau vent de fraîcheur pour le MMO RPG ?

On termine cette sélection des meilleurs RPG annoncés tout au long de ce Summer Game Fest 2026 avec un jeu exclusivement multijoueur, mais clairement pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Guild Wars 3 par ArenaNet. 14 ans après la sortie du deuxième épisode, voici donc une suite pour l’une des licences les plus emblématiques du genre MMO. Plus grand, plus beau, plus intense et plus ouvert à l’exploration que jamais, le monde enchanteur d’Orr pourrait bien nous faire replonger dans l’addiction d’un titre massivement multijoueur. S’il ne dispose pas d’une date de sortie précise, sachez toutefois qu’une bêta ouverte arrivera dans le courant de l’automne 2027. On note ça pour tâcher de rassembler notre guilde.