Fire Emblem Fortune's Weave est compliqué ? Voici nos guides, nos soluces et toutes nos astuces pour tirer le meilleur de ce grand RPG.

Fire Emblem Fortune's Weave est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 depuis le 17 septembre 2026. C'est tout sauf une promenade de santé. C'est un tactical RPG extrêmement généreux doté d'un gameplay d'une profondeur abyssale. Il est donc parfois difficile de s'y retrouver, d'autant que sa structure en plusieurs parties, mélangée à la possibilité de voyager dans le temps, complexifie l'ensemble. Donc pour vous aider, vous trouverez ici tous nos guides de Fire Emblem Fortune's Weave avec la liste des classes disponibles, des conseils pour bien débuter entre autres.

Guides de Fortune's Weave pour bien débuter

Vous trouverez ici ce qu'il faut savoir pour bien se lancer dans l'aventure. Fortune's Weave est un tactical RPG abordable, mais qui peut aussi vite vous surmener avec sa multitude d'informations. Avoir quelques clés en main avant de débuter n'est pas de trop.

Toutes les classes de Fire Emblem Fortune's Weave et comment les débloquer

Dans Fortune's Weave, il est possible de recruter une multitude de personnages et de leur choisir une classe parmi plusieurs dizaines de disponibles. Le jeu est ici encore très généreux, et parfois un peu complexe également, d'autant que certaines classes ne peuvent être récupérées que d'une certaine manière et peuvent même être ratées ! Voici donc la liste de toutes les classes disponibles dans Fortune's Weave ainsi que quelques guides pour les débloquer.

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