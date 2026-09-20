Fire Emblem Fortune's Weave est extrêmement généreux en contenu. Il propose en effet plusieurs dizaines de classes jouables que l'on viendra débloquer tout au long de l'aventure et ce jusqu'au dernier segment. Plus ont avance, plus les classes sont puissantes. En plus de changer le visuels de vos personnages, elles offres de nouvelles capacités passives uniques, et une Technique Magistrale que l'on peut apprendre définitivement lorsque l'on fait monter une classe au niveau maximum. A vous de choisir votre composition

NOTE IMPORTANTE : cet article est en cours de complétion et sera mis à jour avec toutes les informations dès que nous les aurons entre les mains. Vous avez cependant tout ce qu'il faut pour les 40 premières heures de jeu.

Les classes de départ de Fire Emblem Fortune's Weave

Ces classes ne nécessitent aucun déblocage. Ce sont les classes standard qu'ont tous les personnages au début du jeu. Elles n'ont ni forces ni faiblesses spécifiques et ne sont là que pour imager le rang de chaque personnage, s'il fait partie de la noblesse ou non.

Classes Type Déblocage Rangs Requis Technique Magistrale Noble - Classe de départ - - Roturier - Classe de départ - -

Toutes les classes Novice

Les classes Novice de Fire Emblem: Fortune's Weave représentent le vrai démarrage du jeu. Ce sont des archétypes classiques et assez généraux qui vont permettre à vos personnages de commencer doucement à dessiner leur orientation en gagnant de l'expérience bonus dans certains talents et en débloquant les premières techniques de maîtrise.

Nécessite un Permis Novice à acheter auprès du marchand

Requiert le niveau de renom 1

Requiert le niveau 5 idéalement

Classe Type Rangs requis Technique Magistrale Gladiateur Infanterie Pugilat D, Hache D, Épée D Force +1 Chasseur Distance Arc D, Épée D Dextérité et Vitesse +1 Soldat Infanterie lourde Hache D, Lance D Défense +1 Cavalier Ornius Cavalerie Équitation E+, Hache D, Lance D Force et Magie +1 Devin Mage Magie blanche D, Magie noire D Magie et Résistance +1

Toutes les Classes Avancées

Les classes avancées de Fire Emblem Fortune's Weave commencent à vraiment préciser l'orientation de vos personnages. À ce stade, vous devez pouvoir choisir quel type de classes vous souhaitez donner à votre héros : Distance, Infanterie lourde, Infanterie légère, Cavalerie… Il ne vous restera plus qu'à optimiser vos choix en choisissant. Les classes avancées se déverrouillent automatiquement et sont accessibles vers le niveau 20 moyennant un permis une fois de plus.

Nécessite un Permis Avancé à acheter auprès du marchand.

Requiert le niveau 20

Demande un niveau de renommée de 4

Classe Type Rangs requis Technique Magistrale Epeiste Infanterie Épée C +6 dégâts sur les coups critiques Brigand Infanterie Hache C, Épée C Esquive +20 lorsque l'ennemi esquive une attaque Lutteur Infanterie Pugilat C Esquive +10 après un art de combat Archer Infanterie Arc C Précision +3 après chaque ennemi vaincu, cumulable jusqu'à 30 pour le reste du combat Escroc Infanterie Arc C, Épée C Esquive +10 après un ennemi vaincu, jusqu'au combat suivant Combattant en armure Infanterie lourde Armure E+, Hache C, Lance C Attaque +3 si l'ennemi frappe en premier Cavalerie légère Cavalerie Équitation D, Lance C, Épée C PV max +3 Aurige Cavalerie Équitation D, Arc C Protection +10 jusqu'à la phase suivante après une charge Cuirasser d'Ornius Cavalerie Équitation D, Hache C, Lance C Esquive +20 face à un ennemi efficace contre l'unité Soldate ailée Cavalerie volante Vol D, Lance C, Épée C. Personnages féminins uniquement Résistance +3 Shaman Mage Magie noire C Dextérité -3 sur la cible Prêtre Mage Magie blanche C Chance +3

Les Classes Elite de Fire Emblem Fortune's Weave

On entre dans le vif du sujet avec les classes Elite de Fire Emblem Fortune's Weave qui représentent le « end game » de la première partie du jeu. Il faut être du niveau 35 et avoir une renommée de 8 pour pouvoir les apprendre facilement. Ce sont des classes très spécifiées qui déterminent pour de bon le rôle de vos personnages : mage soutien ou offensif, guerrier spécialisé dans les dégâts ou le tanking, ou encore voleur ou archer, etc. On voit également apparaître ici les premières classes spéciales, dont la classe unique Danseur de Leda.

Nécessite le Permis Elite à acheter auprès du vendeur.

Requiert le niveau 35.

Demande une renommée de 8.

Classe Type Déblocage Rangs requis Technique Magistrale Shido Infanterie légère - Épée B Restaure des PV après un ennemi vaincu sur critique Guerrier Infanterie - Pugilat B, Hache B, Épée B Précision +10 avec un art de combat Archer d'Elite Distance - Arc B Précision +15 avec un arc Cavalier Sylvain Distance, Cavalerie - Équitation D, Arc B Attaque +3 sur une attaque de suivi à l'arc Hoplite Infanterie lourde - Armure D, Hache B, Lance B Précision +10 si l'ennemi frappe en premier Cavalier Bardé Cavalerie lourde - Équitation C, Lance B, Épée B 20 % de chances de réduire de moitié les dégâts magiques Vate Mage - Magie noire B Vitesse -3 sur la cible Evèque Mage - Magie blanche B Résistance +3 aux alliés adjacents Danseur Infanterie légère, Distance Terminer la quête spéciale de Leda au chapitre 9, Notre guide. Arc B, Épée B Vitesse et Dextérité +3 à l'allié ciblé après une danse Blacksmith (VO) Mage, infanterie lourde Atteindre le niveau 1 avec Smyrnos et le Renom 8. Dietrich uniquement Magie noire D, Hache C 10 % de chances d'annuler la perte de durabilité d'un art de combat Rôdeur Distance, infanterie légère Terminer les requêtes spéciales de Leda.

Notre guide. Arc B, Épée B 50 % de chances de contrer les ennemis adjacents avec un arc Gardien Mage, infanterie lourde Terminer le contrat de chasse d'Il-Lara avec Dietrich, ou les requêtes spéciales au chapitre 9 de Theodora Lance B. Peut aussi soigner, mais seulement si l'unité a monté sa magie blanche Protection +3 jusqu'à la phase suivante après un ennemi vaincu Cataphract (VO) Cavalerie lourde Terminer les requêtes spéciales de Theodora au chapitre 9 Armure E+, Équitation D, Hache B, Lance B 20 % de chances de réduire de moitié les dégâts physiques Caladrius (VO) Mage, Cavalerie Terminer le mentorat de Castor. Trame de Cai uniquement Équitation D, Magie noire B Mouvement +1 jusqu'à la fin du tour suivant après un ennemi vaincu, jusqu'à +3 Dragoon (VO) Cavalerie volante Terminer le mentorat d'Aurora avec Cai, ou les requêtes spéciales de Theodora au chapitre 11 Vol C, Hache B, Lance B Précision +20 si l'ennemi est sur un terrain favorable Troubadour Mage, cavalerie Terminer le mentorat de Bertrand avec Cai, ou la requête spéciale de Leda

Notre guide. Équitation D, Magie noire B, Magie blanche B Dextérité et Vitesse +3 aux alliés à portée jusqu'à la phase suivante Elephant Rider (VO) Cavalerie lourde, Grande taille Permis Elephant Equitation C Si l'unité est un cavalier d'éléphant, confère +10 en Précision.

Les Classes Suprêmes de Fire Emblem Fortune's Weave

Les classes Suprêmes de Fire Emblem Fortune's Weave ne se débloqueront que dans la Partie 3 du jeu. Ce sont les meilleures classes "abordables" du jeu. Elles demandent toutefois un niveau de 45 pour être apprises. Ici, on retrouvera des classes spécialisées dans certains types d'attaques et de maîtrises. À ce stade du jeu vous devez de toute manière pour optimiser vos compositions d'autant que le jeu vous permet d'avoir plusieurs équipes sur le terrain.

Nécessite un permis Suprême à acheter auprès du marchand.

Demande le niveau 45

Classe Type Rangs requis Technique magistrale Guerroyeur Infanterie Pugilat (A), Hache (A), Épée (A) Multiplie les dégâts infligés par 1,5. Lord Bau Cavalerie volante, Dragon Vol (C), Hache (A), Lance (A) Si l'unité se trouve sur un terrain inaccessible, elle octroie +4 en Attaque. Maître archer Distance Arc (A) Si l'ennemi est volant, confère +50 en Précision. Bow Knight (VO) Cavalerie, Distance Equitation (D), Arc (A) - Chevalier forteresse Infanterie lourde Armure lourde (C), Hache (A), Lance (A) Réduit les dégâts subis de 5 lors d'une attaque. Elite ailée Cavalerie volante Vol (C), Lance (A), Épée (A) Si l'unité attaque en premier et que sa vitesse d'attaque est supérieure ou égale à celle de l'ennemi + 10, sa contre-attaque a lieu avant. Druide Mage Magie Noire (A) Inflige Resistance - 3 aux ennemis adjacents Great Knight (VO) Cavalerie lourde Armure lourde (D), Equitation (D), Hache (A), Lance (A) - High Savant (VO) Cavalerie, Mage Equitation (D), Magie Noire (D) - Chevalier aurichal Cavalerie lourde Equitation (B), Lance (A), Épée (A) L'unité ne peut pas subir de tir de contre-attaque pendant le combat Lancier Mystique Infanterie Lance (A) Si les PV de l'unité sont à 100 %, elle octroie Bouclier +5 pendant le combat. Cherchombre Infanterie légère, Assassin, Distance Arc (A), Épée (A) Ignore les bonus de terrain favorable de l'ennemi ciblé. Sword Master (VO) Infanterie Épée (A) - Valkyrium (VO) Cavalerie, Mage Equitation (D), Magie Noire (A), Magie Blanche (A) - Moine guerrier Infanterie légère, Mage Magie Blanche (D), Pugilat (B) Permet d'utiliser la Magie Blanche après un combat. Polymathe Mage Magie Blanche (A) Protège contre les riposte en cas d'utilisation de la magie.

Les classes Divines de Fire Emblem Fortune's Weave

Les classes divines sont les plus puissantes et spécialisées du jeu. Elles ne se déverrouillent qu'en fin de jeu dans la Partie 3 et demanderont de remporter des défis pour être récupérées. Ces classes sont toutes uniques et ne peuvent être apprises qu'en portant un objet spécifique.

À l'heure où ces lignes sont écrites, leur compilation est en cours, nous reviendrons mettre à jour nos informations ici dès que possible.