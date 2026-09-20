Fire Emblem Fortune's Weave propose plusieurs dizaines de classes différentes et très intéressantes. Voici la liste complète avec les informations importantes et comment les débloquer.
Fire Emblem Fortune's Weave est extrêmement généreux en contenu. Il propose en effet plusieurs dizaines de classes jouables que l'on viendra débloquer tout au long de l'aventure et ce jusqu'au dernier segment. Plus ont avance, plus les classes sont puissantes. En plus de changer le visuels de vos personnages, elles offres de nouvelles capacités passives uniques, et une Technique Magistrale que l'on peut apprendre définitivement lorsque l'on fait monter une classe au niveau maximum. A vous de choisir votre composition
NOTE IMPORTANTE : cet article est en cours de complétion et sera mis à jour avec toutes les informations dès que nous les aurons entre les mains. Vous avez cependant tout ce qu'il faut pour les 40 premières heures de jeu.
Les classes de départ de Fire Emblem Fortune's Weave
Ces classes ne nécessitent aucun déblocage. Ce sont les classes standard qu'ont tous les personnages au début du jeu. Elles n'ont ni forces ni faiblesses spécifiques et ne sont là que pour imager le rang de chaque personnage, s'il fait partie de la noblesse ou non.
|Classes
|Type
|Déblocage
|Rangs Requis
|Technique Magistrale
|Noble
|-
|Classe de départ
|-
|-
|Roturier
|-
|Classe de départ
|-
|-
Toutes les classes Novice
Les classes Novice de Fire Emblem: Fortune's Weave représentent le vrai démarrage du jeu. Ce sont des archétypes classiques et assez généraux qui vont permettre à vos personnages de commencer doucement à dessiner leur orientation en gagnant de l'expérience bonus dans certains talents et en débloquant les premières techniques de maîtrise.
- Nécessite un Permis Novice à acheter auprès du marchand
- Requiert le niveau de renom 1
- Requiert le niveau 5 idéalement
|Classe
|Type
|Rangs requis
|Technique Magistrale
|Gladiateur
|Infanterie
|Pugilat D, Hache D, Épée D
|Force +1
|Chasseur
|Distance
|Arc D, Épée D
|Dextérité et Vitesse +1
|Soldat
|Infanterie lourde
|Hache D, Lance D
|Défense +1
|Cavalier Ornius
|Cavalerie
|Équitation E+, Hache D, Lance D
|Force et Magie +1
|Devin
|Mage
|Magie blanche D, Magie noire D
|Magie et Résistance +1
Toutes les Classes Avancées
Les classes avancées de Fire Emblem Fortune's Weave commencent à vraiment préciser l'orientation de vos personnages. À ce stade, vous devez pouvoir choisir quel type de classes vous souhaitez donner à votre héros : Distance, Infanterie lourde, Infanterie légère, Cavalerie… Il ne vous restera plus qu'à optimiser vos choix en choisissant. Les classes avancées se déverrouillent automatiquement et sont accessibles vers le niveau 20 moyennant un permis une fois de plus.
- Nécessite un Permis Avancé à acheter auprès du marchand.
- Requiert le niveau 20
- Demande un niveau de renommée de 4
|Classe
|Type
|Rangs requis
|Technique Magistrale
|Epeiste
|Infanterie
|Épée C
|+6 dégâts sur les coups critiques
|Brigand
|Infanterie
|Hache C, Épée C
|Esquive +20 lorsque l'ennemi esquive une attaque
|Lutteur
|Infanterie
|Pugilat C
|Esquive +10 après un art de combat
|Archer
|Infanterie
|Arc C
|Précision +3 après chaque ennemi vaincu, cumulable jusqu'à 30 pour le reste du combat
|Escroc
|Infanterie
|Arc C, Épée C
|Esquive +10 après un ennemi vaincu, jusqu'au combat suivant
|Combattant en armure
|Infanterie lourde
|Armure E+, Hache C, Lance C
|Attaque +3 si l'ennemi frappe en premier
|Cavalerie légère
|Cavalerie
|Équitation D, Lance C, Épée C
|PV max +3
|Aurige
|Cavalerie
|Équitation D, Arc C
|Protection +10 jusqu'à la phase suivante après une charge
|Cuirasser d'Ornius
|Cavalerie
|Équitation D, Hache C, Lance C
|Esquive +20 face à un ennemi efficace contre l'unité
|Soldate ailée
|Cavalerie volante
|Vol D, Lance C, Épée C. Personnages féminins uniquement
|Résistance +3
|Shaman
|Mage
|Magie noire C
|Dextérité -3 sur la cible
|Prêtre
|Mage
|Magie blanche C
|Chance +3
Les Classes Elite de Fire Emblem Fortune's Weave
On entre dans le vif du sujet avec les classes Elite de Fire Emblem Fortune's Weave qui représentent le « end game » de la première partie du jeu. Il faut être du niveau 35 et avoir une renommée de 8 pour pouvoir les apprendre facilement. Ce sont des classes très spécifiées qui déterminent pour de bon le rôle de vos personnages : mage soutien ou offensif, guerrier spécialisé dans les dégâts ou le tanking, ou encore voleur ou archer, etc. On voit également apparaître ici les premières classes spéciales, dont la classe unique Danseur de Leda.
- Nécessite le Permis Elite à acheter auprès du vendeur.
- Requiert le niveau 35.
- Demande une renommée de 8.
|Classe
|Type
|Déblocage
|Rangs requis
|Technique Magistrale
|Shido
|Infanterie légère
|-
|Épée B
|Restaure des PV après un ennemi vaincu sur critique
|Guerrier
|Infanterie
|-
|Pugilat B, Hache B, Épée B
|Précision +10 avec un art de combat
|Archer d'Elite
|Distance
|-
|Arc B
|Précision +15 avec un arc
|Cavalier Sylvain
|Distance, Cavalerie
|-
|Équitation D, Arc B
|Attaque +3 sur une attaque de suivi à l'arc
|Hoplite
|Infanterie lourde
|-
|Armure D, Hache B, Lance B
|Précision +10 si l'ennemi frappe en premier
|Cavalier Bardé
|Cavalerie lourde
|-
|Équitation C, Lance B, Épée B
|20 % de chances de réduire de moitié les dégâts magiques
|Vate
|Mage
|-
|Magie noire B
|Vitesse -3 sur la cible
|Evèque
|Mage
|-
|Magie blanche B
|Résistance +3 aux alliés adjacents
|Danseur
|Infanterie légère, Distance
|Terminer la quête spéciale de Leda au chapitre 9, Notre guide.
|Arc B, Épée B
|Vitesse et Dextérité +3 à l'allié ciblé après une danse
|Blacksmith (VO)
|Mage, infanterie lourde
|Atteindre le niveau 1 avec Smyrnos et le Renom 8. Dietrich uniquement
|Magie noire D, Hache C
|10 % de chances d'annuler la perte de durabilité d'un art de combat
|Rôdeur
|Distance, infanterie légère
|Terminer les requêtes spéciales de Leda.
Notre guide.
|Arc B, Épée B
|50 % de chances de contrer les ennemis adjacents avec un arc
|Gardien
|Mage, infanterie lourde
|Terminer le contrat de chasse d'Il-Lara avec Dietrich, ou les requêtes spéciales au chapitre 9 de Theodora
|Lance B. Peut aussi soigner, mais seulement si l'unité a monté sa magie blanche
|Protection +3 jusqu'à la phase suivante après un ennemi vaincu
|Cataphract (VO)
|Cavalerie lourde
|Terminer les requêtes spéciales de Theodora au chapitre 9
|Armure E+, Équitation D, Hache B, Lance B
|20 % de chances de réduire de moitié les dégâts physiques
|Caladrius (VO)
|Mage, Cavalerie
|Terminer le mentorat de Castor. Trame de Cai uniquement
|Équitation D, Magie noire B
|Mouvement +1 jusqu'à la fin du tour suivant après un ennemi vaincu, jusqu'à +3
|Dragoon (VO)
|Cavalerie volante
|Terminer le mentorat d'Aurora avec Cai, ou les requêtes spéciales de Theodora au chapitre 11
|Vol C, Hache B, Lance B
|Précision +20 si l'ennemi est sur un terrain favorable
|Troubadour
|Mage, cavalerie
|Terminer le mentorat de Bertrand avec Cai, ou la requête spéciale de Leda
Notre guide.
|Équitation D, Magie noire B, Magie blanche B
|Dextérité et Vitesse +3 aux alliés à portée jusqu'à la phase suivante
|Elephant Rider (VO)
|Cavalerie lourde, Grande taille
|Permis Elephant
|Equitation C
|Si l'unité est un cavalier d'éléphant, confère +10 en Précision.
Les Classes Suprêmes de Fire Emblem Fortune's Weave
Les classes Suprêmes de Fire Emblem Fortune's Weave ne se débloqueront que dans la Partie 3 du jeu. Ce sont les meilleures classes "abordables" du jeu. Elles demandent toutefois un niveau de 45 pour être apprises. Ici, on retrouvera des classes spécialisées dans certains types d'attaques et de maîtrises. À ce stade du jeu vous devez de toute manière pour optimiser vos compositions d'autant que le jeu vous permet d'avoir plusieurs équipes sur le terrain.
- Nécessite un permis Suprême à acheter auprès du marchand.
- Demande le niveau 45
|Classe
|Type
|Rangs requis
|Technique magistrale
|Guerroyeur
|Infanterie
|Pugilat (A), Hache (A), Épée (A)
|Multiplie les dégâts infligés par 1,5.
|Lord Bau
|Cavalerie volante, Dragon
|Vol (C), Hache (A), Lance (A)
|Si l'unité se trouve sur un terrain inaccessible, elle octroie +4 en Attaque.
|Maître archer
|Distance
|Arc (A)
|Si l'ennemi est volant, confère +50 en Précision.
|Bow Knight (VO)
|Cavalerie, Distance
|Equitation (D), Arc (A)
|-
|Chevalier forteresse
|Infanterie lourde
|Armure lourde (C), Hache (A), Lance (A)
|Réduit les dégâts subis de 5 lors d'une attaque.
|Elite ailée
|Cavalerie volante
|Vol (C), Lance (A), Épée (A)
|Si l'unité attaque en premier et que sa vitesse d'attaque est supérieure ou égale à celle de l'ennemi + 10, sa contre-attaque a lieu avant.
|Druide
|Mage
|Magie Noire (A)
|Inflige Resistance - 3 aux ennemis adjacents
|Great Knight (VO)
|Cavalerie lourde
|Armure lourde (D), Equitation (D), Hache (A), Lance (A)
|-
|High Savant (VO)
|Cavalerie, Mage
|Equitation (D), Magie Noire (D)
|-
|Chevalier aurichal
|Cavalerie lourde
|Equitation (B), Lance (A), Épée (A)
|L'unité ne peut pas subir de tir de contre-attaque pendant le combat
|Lancier Mystique
|Infanterie
|Lance (A)
|Si les PV de l'unité sont à 100 %, elle octroie Bouclier +5 pendant le combat.
|Cherchombre
|Infanterie légère, Assassin, Distance
|Arc (A), Épée (A)
|Ignore les bonus de terrain favorable de l'ennemi ciblé.
|Sword Master (VO)
|Infanterie
|Épée (A)
|-
|Valkyrium (VO)
|Cavalerie, Mage
|Equitation (D), Magie Noire (A), Magie Blanche (A)
|-
|Moine guerrier
|Infanterie légère, Mage
|Magie Blanche (D), Pugilat (B)
|Permet d'utiliser la Magie Blanche après un combat.
|Polymathe
|Mage
|Magie Blanche (A)
|Protège contre les riposte en cas d'utilisation de la magie.
Les classes Divines de Fire Emblem Fortune's Weave
Les classes divines sont les plus puissantes et spécialisées du jeu. Elles ne se déverrouillent qu'en fin de jeu dans la Partie 3 et demanderont de remporter des défis pour être récupérées. Ces classes sont toutes uniques et ne peuvent être apprises qu'en portant un objet spécifique.
À l'heure où ces lignes sont écrites, leur compilation est en cours, nous reviendrons mettre à jour nos informations ici dès que possible.