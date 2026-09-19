Fire Emblem Fortune’s Weave est disponible depuis ce 17 septembre 2026 et une question brûle les lèvres des grands romantiques depuis son annonce : y aura-t-il des romances comme dans les derniers épisodes de la saga ? Nous avons enfin une réponse claire et définitive.

Entre deux batailles difficiles et quelques donjons, les joueurs de Fire Emblem aiment aussi jouer les entremetteurs. Depuis Awakening, la saga a en effet enrichi l’aspect social en proposant la possibilité d’entretenir une relation amoureuse avec un personnage, de se marier et parfois même d’avoir des enfants. Nintendo a toujours été particulièrement mystérieux sur ce sujet. Alors y a-t-il des romances dans Fire Emblem Fortune’s Weave ? La réponse risque d’en décevoir certains, puisque c’est non, en tout cas au sens traditionnel de la série.

Est-ce qu'il y a des romances dans Fire Emblem Fortune’s Weave ?

Le casting global du jeu semble pourtant avoir une libido élevée et ce n’est pas Leda, l’un des personnages jouables des quatre trames scénaristiques, qui subit les remarques de nombreux camarades de combat qui dira le contraire. Pourtant aucune romance active n’est possible dans Fire Emblem Fortune’s Weave. Il est impossible de se marier ou de se mettre en couple et aucune conversation de soutien de rang S ne viendra vous permettre de sceller une relation amoureuse. Et encore moins de « matcher » les personnages comme on pouvait le faire dans certains épisodes précédents. C’est un changement assez important pour une série qui a progressivement musclé l’aspect social.

Depuis Fire Emblem Awakening, les relations entre les personnages ont en effet pris une importance considérable, jusqu’à permettre, dans certains épisodes, de faire naître une nouvelle génération de combattants. Fire Emblem Three Houses avait ensuite proposé une approche plus limitée centrée autour du protagoniste, tout comme son successeur, Engage. Fire Emblem Fortune’s Weave, lui, préfère vous laisser être spectateur des idylles qui naissent plutôt qu’acteur.

Des relations amoureuses présentes malgré tout

La romance existe bel et bien dans l’univers de Fire Emblem Fortune’s Weave, mais elle n’est plus laissée entre les mains du joueur. Certains personnages ont ainsi leurs propres histoires sentimentales et leurs propres attirances. Par exemple, Esmeralda suit Dietrich parce qu’elle a le béguin pour lui. Mais quand vous incarnez le combattant d’arène, vous ne pourrez influer sur cet aspect. Il existe même une forme de représentation queer, comme dans les derniers épisodes, avec des personnages apparaissant comme homosexuels ou bisexuels, mais dans tous les cas, Fire Emblem Fortune’s Weave ne vous laisse pas choisir un partenaire pour les personnages qui peuvent avoir une vie sentimentale.

Pourquoi il n'y a pas de romance dans Fire Emblem Fortune’s Weave ?

Les héros du jeu ©Nintendo

Ce choix, qui déçoit celles et ceux qui avaient aimé cette dimension sociale est en grande partie dû à la structure même du jeu, proposant quatre combattants à suivre dans leur trame, en plus d’Eshmel, le personnage créé par le joueur. Et il ne fonctionne pas tout à fait comme l’avatar traditionnel des Fire Emblem. Il est en effet possible de développer des relations, platoniques, avec plusieurs personnages, mais rien ne débouchera sur une romance ou un mariage. Même les interactions pouvant sembler un peu ambiguës restent cantonnées au système de Soutien.

Le système de Soutien toujours présent

Car on vous rassure, les relations entre personnages n’ont pas entièrement disparu, juste les romances. Le système de Soutien est toujours au cœur de l’expérience et peut même être important pour recruter certains personnages et améliorer leurs compétences. Les relations progressent notamment en faisant combattre les personnages ensemble ou en les faisant participer à différentes activités, comme les repas, les thermes ou encore le théâtre. Sans oublier les traditionnels cadeaux, méthode parfaite pour gonfler rapidement les affinités. La seule différence, encore une fois, c’est qu’atteindre le rang maximal ne déclenche pas une romance dans Fire Emblem Fortune’s Weave. Votre binôme préféré ne deviendra jamais un couple.