Dans Fire Emblem Fortune's Weave, il existe plusieurs classes spéciales cachées et certaines nécessitent même des objets spéciaux et ne peuvent être utilisées que par un personnage à la fois. Ces classes ne se débloquent pas nativement et peuvent même être ratées pour certaines, notamment celles que l'on débloque dans le scénario de Leda, voici donc un guide pour ne pas passer à côté.

Les classes Rôdeur, Troubadour et Danseur dans Fire Emblem Fortune's Weave

Durant le scénario de Leda, il sera possible de débloquer trois classes cachées au total : Rôdeur, Troubadour et Danseuse.

Rôdeur : mélange d'archer et de combattant au corps-à-corps, adepte de l'épée et de l'arc, capable de se déplacer rapidement sur le terrain et donne la possibilité de crocheter les coffres.

: mélange d'archer et de combattant au corps-à-corps, adepte de l'épée et de l'arc, capable de se déplacer rapidement sur le terrain et donne la possibilité de crocheter les coffres. Troubadour : un cavalier qui utilise la magie blanche et noire, mais ne peut pas s'équiper d'armes.

: un cavalier qui utilise la magie blanche et noire, mais ne peut pas s'équiper d'armes. Danseur : classe unique qui nécessite un certificat, c'est la classe de prédilection de Leda. Le Danseur est doué aussi bien à l'épée qu'à l'arc et peut se mouvoir très rapidement. Elle peut également permettre à ses alliés de rejouer un tour.

Pour débloquer la classe Rôdeur et Troubadour avec Leda, il faut simplement terminer l'intégralité des représentations aux quatre coins du pays. Vous pourrez récupérer la quête auprès du propriétaire de la taverne de Dagsion. La quête ne pourra être réalisée que lorsque vous aurez atteint le niveau 10 en renommée et devra impérativement être réalisée avant le 27/11.

Condition : renommée niveau 10, avoir fait toutes les précédentes représentations

Mission : ramener x1 Feuilles Parfumées

Récompense : Compétence Chant céleste

200 de renommée

Débloque de nouvelles boissons dans les tavernes

Débloque les classes Rôdeur et Troubadour

Soluce de la mission : une fois la quête active, il vous suffit de ramasser ramener un exemple de Feuilles parfumées que vous pouvez trouver dans le Jardin de Maharpia tout au sud de la carte du monde, dans la région d'Ogmios. Elles peuvent aussi être achetées dans certains marchés du sud.



La classe Rôdeur et Troubadour avec Leda ©Jeremy H " KiKiToes " pour Gameblog

Pour débloquer la classe Danseur, l'une des classes uniques de Fire Emblem Fortune's Weave, il vous suffira d'avancer naturellement dans la trame de Leda. Au début du chapitre 11, un homme viendra vous voir à la sortie du Temple de Kella juste après votre cinématique. Il vous affirme qu'il vous a choisie pour devenir sa descendante et acquérir le précieux certificat de Danseuse. Pour le récupérer, il faut cependant le précieux Collier de Terpsichore. Évidemment, avant de pouvoir en profiter, il va falloir le réparer en récupérant un objet à l'autre bout de la carte du monde. Vous devez toutefois la terminer impérativement avant le 15/10.

Condition : avancer dans la Trame de Leda

Mission : ramener x1 Hingosha

Récompense : Collier de Terpsichore

Classe unique Danseur

Soluce de la mission : après votre discussion avec le vieil homme, rendez-vous sur la carte du monde. Il vous faudra récupérer de l'Hingosha, une plante que l'on trouve dans le désert à l'ouest. Rendez-vous à l'Oasis de Baina pour en trouver naturellement en fouillant, ou dans les marchés des environs pour en acheter contre plusieurs milliers d'écus.

La classe Danseur avec Leda dans Fire Emblem Fortune's Weave ©Jeremy H " KiKiToes " pour Gameblog

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