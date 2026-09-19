Fire Emblem Fortune's Weave est gigantesque et il est n'est pas toujours très clair. Voici donc quelques conseils pour bien vous lancer et surtout arriver à la fin sans perdre de temps.

Fire Emblem Fortune's Weave est un jeu titanesque dans lequel il est parfois difficile de se retrouver. Entre sa trame narrative pêle-mêle, ses très nombreux personnages et son gameplay à la profondeur abyssale, ça peut être difficile à appréhender. Heureusement, le jeu est extrêmement malléable et vous permettra de rattraper vos erreurs au besoin. Mais chaque erreur va vous obliger à recommencer, ce qui, à terme, peut rapidement vous faire perdre de nombreuses heures de jeu. Cependant, avec la bonne attitude, il y a moyen de limiter la casse. Voici quelques conseils pour vous aiguiller dans cet immense RPG.

SPOILERS MINEURS Vous entrez dans une zone à faible teneur en spoilers, mais tout de même. Le texte et quelques images abordent certaines mécaniques, ainsi que la structure du jeu. Il est également question des conséquences liées à certains choix, ou actions, qui sont importants à savoir pour avoir une bonne vision d'ensemble.

Attention au mode de jeu, ça change complètement l'expérience et c'est irréversible

La difficulté et le mode de jeu, intrinsèquement lié à la difficulté également, seront les premiers choix qu'il vous sera demandé dès le lancement du jeu et avant même d'atteindre le menu principal. Fire Emblem Fortune's Weave propose deux modes de difficulté : Normal ou Difficile. Ces derniers rendent juste les combats plus difficiles et stratégiques. Le second choix vous demande de choisir un mode de jeu entre Débutant et Classique. C'est LE choix qui peut changer toute l'expérience puisqu'en mode Classique, vous pouvez définitivement perdre vos unités et même vos Généraux Ardents, là où en Débutant, vos unités reviennent à la vie à la fin de chaque bataille. Dans un jeu où les conséquences de nos actes sont hyper importantes, la survie des unités est primordiale, mais se passer du risque de perdre certains héros enlève sacrément de peps à l'ensemble, et de difficulté également. À vous de voir !

Vous pouvez changer de difficulté en cours de partie, mais pas de mode de jeu, ce choix est irréversible.

En mode Classique, vous pouvez perdre définitivement des unités. Les personnages ne sont pas forcément morts, mais vous ne pouvez plus les avoir dans votre équipe. Dans le cas des personnes tierces, les interactions deviennent extrêmement limitées.

La mort d'un personnage sur le champ de bataille peut avoir de lourdes conséquences : perte de dialogues, de missions, d'objets et autres opportunités.

Les Généraux Ardents ne sont pas immortels non plus, faites très attention.

Perdre un Général Ardent, c'est faire une croix sur des éléments de gameplay pour la dernière section du jeu.

Le menu de choix au lancement du jeu ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Rien n'est indélébile, vous pouvez rejouer tous les chapitres

Au début du jeu, Fire Emblem Fortune's Weave propose 4 scénarios à suivre, tous racontant une histoire différente, mais menant au même endroit. Chaque choix et chaque action effectués durant ces campagnes narratives auront des répercussions à la fin de chaque chapitre, puis compileront la toute fin du scénario. Heureusement, vous pouvez revenir au début de n'importe quel chapitre et réécrire l'histoire à la volée. Cela étant, ça veut dire que vous écrasez votre sauvegarde et donc devrez tout refaire. Vous pouvez y accéder en interagissant avec l'oiseau qui se débloquera dès que vous arriverez en ville.

Vous pouvez rejouer n'importe quel chapitre en retournant à la Chambre des Obélisques.

L'oiseau se débloque à votre arrivée à Dagsion vers le chapitre 4.

Vous trouvez l'oiseau dans toutes les zones de la cité de Dagsion, repérable via le symbole.

La Chambre des Obélisques de Fire Emblem Fortune's Weave ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Fire Emblem Fortune's Weave est divisé en trois parties, toutes ayant une incidence sur la suivante

Fire Emblem Fortune's Weave est divisé en trois parties distinctes, et chacune d'elles vous permettra de bien vous préparer à la suivante. Il est donc impératif de prendre son temps et d'optimiser ses personnages au mieux, d'établir des relations solides avec ceux que l'on souhaite avoir auprès de soi, mais aussi de faire survivre tous ceux que l'on souhaite notamment.

Prenez le temps de bien optimiser vos personnages, entraînez-les, développez leurs classes et leurs relations.

Veillez à bien équiper vos personnages avec les bons objets et les bonnes techniques.

Améliorez l'équipement de tout le monde dès que c'est possible.

Travaillez dans les temples pour débloquer toutes les bénédictions possibles.

Vue d'ensemble de la Chambre des Obélisques de Fire Emblem Fortune's Weave ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Vous pouvez finir Fire Emblem Fortune's Weave sans tout faire vous-même

Si vous avez envie de découvrir l'histoire, du moins le plus important, sans pour autant tout faire, c'est bien possible. Fire Emblem Fortune's Weave vous offre de très nombreux raccourcis pour ne pas avoir à tout faire vous-même, mais ce gain de temps a un prix puisque vous n'aurez pas de contrôle direct sur la situation. Il sera donc impossible d'optimiser vous-même certaines choses comme les gains d'expérience notamment ou les ressources récupérées. Vous passerez aussi à côté du développement des relations entre personnages, des temples et d'un bon nombre de quêtes annexes et de leur potentiel gain si vous foncez en ligne droite. Utilisez donc plutôt ces fonctionnalités avec parcimonie, vous facilitant la vie de temps en temps, mais pas sur tout.

Il est possible de passer le temps en parlant directement au personnage qui fera avancer la quête principale ou en vous rendant dans une auberge.

Vous pouvez choisir de gagner de l'expérience ou des ressources lorsque vous passez le temps pour garantir un gain de puissance.

En passant le temps, vous raterez certaines quêtes secondaires, des évènements et ne pourrez pas cibler vous-même vos gains d'expérience ou de ressources. Il est également impossible d'augmenter les liens de Soutien de la sorte.

Vous pouvez même passer automatiquement toute la partie 2 du jeu et y revenir plus tard.

Il est possible de passer le temps à l'auberge ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Vous pouvez débloquer les Généraux Ardents sans faire leur histoire

Le but de Fire Emblem Fortune's Weave est de permettre aux Généraux Ardents de survivre afin de vous venir en aide dans le présent pour affronter une immense menace. Il n'est cependant pas nécessaire de faire l'intégralité des scénarios pour les recruter grâce aux Annexes. Ce sont des missions qui arrivent vers les derniers chapitres de chaque scénario et qui permettent d'influencer le futur des autres personnages principaux affectés par les actions de celui dont vous faites l'histoire. En accomplissant ces missions Annexes, vous débloquerez ainsi le soutien des autres Généraux Ardents. Cependant, lors de l'affrontement final, ils seront moins performants que si vous aviez fait leur histoire complète.

En arrivant vers les derniers chapitres d'un des héros, vous débloquerez les Annexes qui permettent de recruter les autres Généraux suivant vos choix.

Les Généraux Ardents recrutés de cette manière seront moins puissants que si vous aviez fait leur scénario.

Si vous avez recruté un héros via son Annexe et que vous faites ensuite son scénario, il est possible de sauvegarder la meilleure version de ce héros pour la Partie 3.

Vous pouvez recruter plusieurs fois le même personnage dans différents scénarios et récupérer la meilleure version pour la fin

En faisant les différentes trames scénaristiques, vous croiserez forcément les mêmes personnages recrutables. Il est tout à fait possible de les recruter dans différents scénarios. Certains sont même plus faciles que d'autres suivant le Général Ardent que vous incarnez.

Une fois que vous aurez terminé un scénario une première fois, vous débloquerez la possibilité de fusionner les différentes versions de vos personnages pour récupérer la meilleure et l'ajouter à la ligne temporelle.

Lorsque vous terminez un scénario, vous validez les statistiques de tous les personnages recrutés. Après avoir atteint les Parties 2 et 3, vous pourrez fusionner les différentes versions de vos personnages lorsque vous avez des doublons pour ne récupérer que la plus puissante.

Cai, Dietrich, Theoroda et Leda, les quatre héros de Fire Emblem Fortune's Weave

Changez de classe quand vous pouvez et développez vos talents

Dans Fire Emblem Fortune's Weave, vous avez accès à des dizaines de classes pour personnaliser tous vos personnages, Généraux Ardents compris. Chaque classe peut monter de niveau et vous faire gagner des Techniques Magistrales une fois le niveau maximum atteint : ce sont des compétences passives importantes qui offrent des bonus très intéressants. Les classes offrent également des bonus d'expérience sur vos talents, qui reflètent la maîtrise des différents arts du combat (arc, épée, magie blanche, armure lourde, etc.). Augmenter ces talents va vous permettre de déverrouiller de nombreuses techniques que vous pourrez ensuite équiper à votre guise en les mélangeant. C'est de cette manière que vous pourrez optimiser au mieux vos personnages. Dans la mesure du possible, essayez donc de faire monter plusieurs classes cousines avec vos personnages afin de gagner plusieurs Techniques Magistrales intéressantes et booster le gain d'expérience de vos talents.

Atteindre le niveau max avec une classe permet de débloquer une Technique Magistrale utilisable par toutes les classes.

Chaque classe offre un bonus d'XP pour certains talents.

Faire monter les talents de niveau débloque des Techniques qu'il est possible d'équiper avec toutes les classes depuis le menu pause.

Il faut passer des examens pour maîtriser une classe, mais vous pouvez ensuite en changer comme bon vous semble sans coût depuis le menu pause.

Il est possible de changer de classe quand on le souhaite ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Attention au temps, vous pouvez rater certaines choses importantes

Dans Fire Emblem Fortune's Weave, tout se déroule par tour et tout est chronométré. Que ce soit vos missions principales, secondaires ou même certains évènements, il faut respecter les dates et les heures avec précision. Il est donc tout à fait possible de rater une mission secondaire, la rencontre d'un personnage, le déblocage d'une classe spéciale ou l'acquisition d'un objet si l'on ne fait pas attention, et beaucoup de choses ratées sont irréversibles. Vous devrez alors recommencer le chapitre en entier pour retenter votre chance, et l'on parle ici parfois de plusieurs heures de jeu.

Faites très attention aux dates butoirs de vos missions secondaires : aucune alerte ne vous sera donnée lorsque vous vous en approcherez, et le temps ne s'arrêtera pas de s'écouler.

Les missions principales ne peuvent pas être ratées : vous serez automatiquement téléporté à la mission en arrivant à la date butoir. Faites donc toutes vos missions secondaires avant.

Lisez bien l'énoncé des missions : vous pouvez rater certaines choses très importantes comme des classes spéciales ou des objets intéressants.

Rater une quête est irréversible. Vous devrez obligatoirement refaire le chapitre entier pour retenter votre chance.

Certaines actions ne consomment pas de tour, comme l'exploration des donjons libres ou se balader à Dagsion.

Menu des quêtes secondaires dans Fire Emblem Fortune's Weave ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Usez et abusez de la Bénédiction de Fortuna pour réparer vos erreurs en combat

Fire Emblem Fortune's Weave peut être parfois abrupt lors des affrontements, mais la bénédiction de Fortuna, offerte très tôt dans chaque scénario, vous permet de remédier à cela. Grâce à son pouvoir, vous pouvez en effet revenir sur n'importe quelle décision durant les combats. Vous allez donc pouvoir éviter la mort de certains de vos personnages, tenter différentes approches ou encore expérimenter des attaques et ce, sans risque et sans aucun coût. Oui, c'est très fort, peut-être même trop.

La bénédiction de Fortuna est accessible depuis le menu de sélection durant les combats.

Vous pouvez revenir à n'importe quel tour du combat ; ceci écrase toutefois le reste de la chronologie.

Exemple d'utilisation de la Benediction de Fortuna dans Fire Emblem Fortune's Weave ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

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