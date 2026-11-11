Partez à la recherche du grappin avec notre guide Zelda Ocarina of Time Remake afin d'accéder au Temple de la forêt dans la version Nintendo Switch 2.

Trouvez sans peine le grappin de Zelda Ocarina of Time Remake avec ce guide indispensable pour ensuite accéder au Temple de la forêt. En effet, l'outil est nécessaire pour en passer les portes. Allez tenez-vous prêt pour faire un détour par le village Cocorico et vivre une course vraiment atypique afin d'obtenir votre précieux accessoire.

Rendez-vous au cimetière du village Cocorico avec Link adulte

Après être venu à bout des trois premiers donjons de Zelda Ocarina of Time Remake, votre quête se poursuit au Temple de la forêt. Cependant, vous ne pouvez pas y accéder si facilement. Auparavant, vous devez trouver l'épée de légende et devenir Link adulte. Pour ce faire, rendez-vous au Temple du temps après les trois pierres ancestrales.

Les trois pierres ancestrales réunies. © AUR pour Gameblog

Une fois que vous avez retiré la lame purificatrice, vous faites un bond de 7 ans dans le futur. Ainsi, vous êtes à présent dans la peau de Link adulte, mais vous vous rendez compte que le Héros du temps n'est pas le seul à avoir changé. En sortant du Temple, vous découvrez Hyrule transformée en véritable Dark World. Mais qu'à cela ne tienne, votre quête continue et pour la mener à bien, vous devez à présent trouver le grappin de Zelda Ocarina of Time Remake.

Ce dernier est un outil indispensable pour entrer au Temple de la forêt et évoluer à l'intérieur. Ainsi, avec Link adulte au bout de la manette, retournez au village Cocorico. Beaucoup de choses ont changé sur place là aussi. Mais le cimetière de Cocorico, lui, est toujours debout. Allez-y pour chercher Igor le fossoyeur… désormais devenu fantôme. Celui-ci est reclus dans une grotte souterraine dont l'entrée est cachée sous la première tombe de la ligne verticale, à gauche.

Igor est plein de surprises. © AUR pour Gameblog

Une course pour gagner le grappin dans Zelda Ocarina of Time Remake

Comme Igor l'explique lui-même dans son journal, il s'ennuyait quelque peu ces dernières années et a décidé de créer un nouveau jeu après son excursion du cimetière. Cette fois, il a caché un trésor que seul celui qui gagnera sa course pourra remporter. Vous l'aurez compris, il s'agit du fameux grappin pour entrer dans le Temple de la forêt de Zelda Ocarina of Time Remake.

Une fois dans l'antre souterrain d'Igor, allez parler au fantôme pour qu'il vous parle de sa course. Relevez le défi sans hésiter pour vous lancer à sa poursuite dans les couloirs de son refuge. Il n'y a pas vraiment de solution spéciale ici, il suffit de suivre le fossoyeur en courant le plus rapidement possible tout en esquivant les obstacles. En soi, il n'y a rien de difficile dans ce mini-jeu de Zelda Ocarina of Time Remake. Notre seul conseil serait d'utiliser le sprint pour aller le plus vite possible et gagner potentiellement les deux récompenses :

Si vous gagnez la course simplement, vous remportez le grappin .

. Si vous franchissez la ligne d'arrivée en moins d'1 minute, vous gagnez en plus un fragment de cœur.



Maintenez A pour courir plus vite. © AUR pour Gameblog

Voilà, une fois que vous avez réussi à rattraper Igor à l'arrivée de la course, le fantôme vous offre le trésor Sheikah. Comme promis, ce n'est nul autre que le grappin. Si vous n'avez pas réussi à faire un chrono inférieur à 1 minute, vous pouvez revenir plus tard pour retenter votre chance. Mais pour l'instant, le précieux outil de Zelda Ocarina of Time Remake est à vous, alors direction le Temple de la forêt.