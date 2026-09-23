Uniquement accessible de jour dans The Blood of Dawnwalker, la magie peut faire des ravages, malgré un certain coût pour son utilisateur, et voici un build pour l'exploiter au mieux.

Si la nuit on sème la terreur dans The Blood of Dawnwalker en incarnant un vampire, on peut également terrifier son prochain en utilisant une magie profane, impliquant généralement de payer un prix avec son sang ou celui de ses semblables. Il s'agit donc clairement d'une magie très différente de celles des Signes dans The Witcher 3, avec des effets également uniques. Si vous souhaitez verser dans l'occultisme, voici quels aptitudes, talents et équipements favoriser en ce sens.

Quelles sont les meilleures aptitudes pour un build Magie dans The Blood of Dawnwalker ?

Commençons d'abord par les aptitudes à développer dans l'arbre de talent Magie de The Blood of Dawnwalker afin d'en tirer le meilleur parti. Comme pour l'arbre Combat à l'épée, il faudra les débloquer en montant de niveau et en trouvant des livres d'apprentissage à travers Vale Sangora. Voici quoi qu'il en soit les aptitudes magiques qu'on vous recommande :

Sceaux interdits : augmente tout simplement le nombre d'emplacements de talents magiques, absolument indispensable pour lancer des sorts.

Sorcellerie frugale : lancer des sorts coûte généralement une partie de la vie de Coen, et ce talent permet justement d'en restaurer après avoir éliminé un ennemi affecté par un sort.

Malédiction tenace : augmente la durée des talents magiques, ce qui permet donc de maintenir un sort plus longtemps sans avoir à le lancer et donc de sacrifier sa santé.

Sang puissant : offre une chance qu'un talent magique ne coûte pas de santé, annulant donc la contrepartie de lancer des sorts dans The Blood of Dawnwalker.

Aptitude ultime : la meilleure est sans doute Cascade d'éther, car augmente les dégâts des talents magiques pour chaque talent utilisé, jusqu'à un maximum de 100%.

Fontaine de vie : cette aptitude que l'on obtient en fonction de ses choix dans la quête finale de l'arc d'Anca offre une régénération passive de santé humaine extrêmement pratique pour un build Magie.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les meilleurs talents actifs pour un build Combat à l'épée ?

En parlant de talents actifs, passons donc à la partie la plus intéressante : les meilleurs sorts à choisir pour un build Magie dans The Blood of Dawnwalker. Une fois encore, on les trouve naturellement dans l'arbre correspondant, mais il faudra au préalable en débloquer la plupart via la lecture de livres de compétences correspondants. Quoi qu'il en soit, on vous recommande les suivants :

Sang ardent : talent actif débloqué dès le début du jeu, qui permet d'infliger de puissants dégâts sur la durée contre un ennemi, puis de transférer son effet sur un autre à sa mort une fois amélioré.

Fauche animique : inflige également des dégâts sur la durée, mais soigne également son lanceur, ce qui permet donc de juguler le coût en santé pour lancer les autres sorts.

Cycle occulte : permet de prolonger les talents magiques actifs après chaque attaque et parade, ce qui se combine parfaitement avec l'aptitude ultime Cascade d'éther pour maximiser les dégâts des sorts.

Stigmate animique : augmente les chances et dégâts critique contre la cible, ce qui peut servir tant dans un build Magie qu'un build Combat à l'épée.

© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quels sont les meilleurs équipements et statistiques pour un build Magie dans The Blood of Dawnwalker

Terminons donc par l'équipement et les statistiques à rechercher pour disposer d'un puissant build Magie dans The Blood of Dawnwalker. À commencer par les statistiques, qui sont les suivantes :

Meilleures statistiques d'armes : Restauration améliorée des charges d'activation après actions/parades parfaites Réduction du temps de recharge des talents magiques Régénération passive accélérée des charges d'activation Fenêtre de parade parfaite agrandie

Meilleures statistiques d'armures : Augmentation des dégâts des talents magiques Augmentation de la santé maximale Réduction du temps de recharge des talents magiques Réduction du coût en santé des talents magiques



Avec ces statistiques en tête, voici une liste des meilleurs équipements mythiques pour un build Combat à l'épée dans The Blood of Dawnwalker :

Arme : La Main du Destin

: La Main du Destin Torse : Enchantement Runique

: Enchantement Runique Jambes : Grèves de l'Arbitre renforcées

Bottes : Bottes de l'arbitre renforcées

: Bottes de l'arbitre renforcées Bijoux : Relique de Saint Dasius, Anneau de concentration, Anneau d'astrologue