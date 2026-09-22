L'Enchantement Runique est une armure mythique unique de The Blood of Dawnwalker à bien des égards, et voici un guide pour savoir comment l'obtenir.

Comme le Plastron d'Isbrand, l'armure mythique Enchantement Runique (si tant qu'on est qu'on peut s'appeler ça une armure) est un objet unique que l'on ne peut récupérer que dans le cadre d'une série de quêtes de The Blood of Dawnwalker en lien avec l'une trois romances potentielles du jeu. En l'occurrence, il est question d'Anca, l'herboriste et sorcière à ses heures perdues, et plus précisément avec la dernière quête de son histoire avec Coen. Voyons plus en détail comment obtenir cette pièce d'équipement si particulière.

Pour obtenir l'Enchantement Runique dans The Blood of Dawnwalker, il faudra donc au préalable avancer dans la série de quêtes en lien avec Anca, jusqu'à débloquer l'arc dans lequel elle va vous demander de l'accompagner dans sa recherche de la légendaire Fontaine de Vie.

Vous allez alors faire une excursion dans les montagnes avec elle.

En explorant, vous finirez par tomber sur des ruines anciennes, et apprendre l'existence d'épreuves pour avoir le droit d'utiliser la Fontaine de Vie.

En participant à ces épreuves, dont certaines impliquant de donner son sang, vous finirez par tomber sur une porte close.

Pour avancer, Anca déchiffrera un bas-relief indiquant qu'il faut que le participant aux prochaines épreuves soit sans armure autre que des marques gravées à même sa chair.

Une fois qu'Anca aura marqué le corps de Coen, vous débloquerez alors l'Enchantement Runique, que vous ne pourrez pas enlever jusqu'à la fin de la quête « Plus Fort qu'Achille » de The Blood of Dawnwalker.



© Geralt de Reeves pour Gameblog

Quelles sont les statistiques et effets de l'Enchantement Runique ?

Contrairement à toutes les autres armures de The Blood of Dawnwalker, l'Enchantement Runique a la particularité de n'avoir aucune statistique de défense. Coen est littéralement torse nu en le portant, et n'a donc aucune protection. Cela se compense toutefois par des statistiques intéressantes et relativement rares qui renforcent sa régénération de vie, ses capacités magiques et son efficacité face aux créatures surnaturelles comme les vampires. Il s'agit donc d'un équipement qui a définitivement sa place dans un build Sorcellerie dans The Blood of Dawnwalker :

Vol de vie en attaquant ;

Augmentation des dégâts des talents magiques ;

Augmentation des dégâts contre les ennemis surnaturels ;

Réduction des dégâts magiques.