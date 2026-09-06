Dans Star Wars Zero Company, vous devrez entretenir les liens entre vos héros, c'est comme ça que vous les rendrez plus puissants. Voici comment booster facilement l'expérience de lien entre vos agents.

Dans Star Wars Zero Company, le système d'évolution de personnage est intimement lié au système de relation : les liens. Lorsque l'entente entre deux personnages évolue, ils peuvent se partager leurs connaissances, ce qui revient à choisir un bonus de statistique qui sera appliqué aux deux héros concernés. Certains succès et trophées sont également liés à ces fameux liens. C'est donc hyper important de s'en occuper, mais c'est assez long. Heureusement, il existe des méthodes pour booster tout le gain.

En suivant ces quelques conseils ci-dessous, vous devriez pouvoir faire monter très facilement les liens entre vos personnages de Star Wars Zero Company. Pour gagner encore plus d'expérience, concentrez-vous sur une selection de héros, ne vous éparpillez pas.

Discutez avec vos alliés, faites les bons choix narratifs

Envoyez vos agents en mission ensemble, faites-les s'entraider

Achetez rapidement le Bar dans les améliorations de la base

Augmentez l'influence dans la Zone Leth

Choisissez le bonus d'exp lors des montées de niveau

Exemple de graphique représentant les liens dans Star Wars Zero Company ©Jérémy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Discuter avec les personnages, effectuer de bons choix narratifs

Discuter avec les différents personnages, les écouter et faire des choix narratifs permet de faire monter ou descendre le lien qui vous unit à ces derniers. Cela ne concerne toutefois que la relation entre Hawks et ses coéquipiers. Pour le bien de votre escouade et les trophées et autres succès, il faudra de toute manière maximiser un maximum votre relation avec les personnages principaux.

Dès que possible, discutez avec vos alliés, écoutez-les. En général, de nouveaux dialogues sont dispo à chaque début de cycle.

Durant les dialogues avec les personnages, vous aurez parfois des choix à faire. En général, ils sont soit neutres, soit ils vous feront gagner de l'xp de lien. Le mieux est de sauvegarder au début de chaque cycle et après avoir répondu correctement à un allié.

Lorsque vous avez des choix à faire, regardez bien l'impact que cela aura sur votre escouade avec les petites icônes sur la partie droite de la fenêtre de choix.

Envoyer les personnages en mission ou en opération et les faire coopérer

Envoyer vos agents sur le terrain ensemble leur octroie systématiquement de l'exp de lien en fin de mission ; il en sera de même pour les opérations. Mais vous pouvez faire mieux que ça encore. Pour que les liens se resserrent, il faut que ces derniers interagissent ensemble sur le terrain. Assurez-vous que les agents dont vous voulez le rapprochement s'entraident mutuellement en utilisant des objets ou en intervenant en soutien l'un de l'autre.

Envoyez les en missions ensemble que ce soit sur le terrain ou en opération.

Faites intervenir les agents en soutien l'un de l'autre

Améliorer la base avec le bar et les améliorations pour l'exp de lien

L'un des meilleurs moyens de développer très tôt les liens dans Star Wars Zero Company consiste à acheter les améliorations de la base. Très rapidement, vous pourrez développer un Bar permettant à vos agents de gagner de l'expérience de lien même sans être sur le terrain.

Vous trouverez ces améliorations dans le menu Amélioration > Équipage > Travail d'Équipe

Le premier palier du Bar se débloque lorsque la base est de niveau 3

Le second palier du Bar se débloque lorsque la base est de niveau 7

Augmenter l'influence dans certaines Zones spécifiques

Sur la carte galactique, remplir le premier palier de la Zone Leth donne pas moins de 20 niveaux de lien pour tous vos agents disponibles. On vous conseille éventuellement d'attendre d'avoir débloqué tous les agents dont vous voulez développer la relation si vous voulez être dans l'optimisation extrême.

Remplir le premier palier de la jauge d'influence de la Zone Leth (20 exp)

Le choix du bonus lors d'une montée de niveau

Si votre objectif est clairement de faire monter le niveau de lien entre deux personnages, une option vous permet de récupérer un gros bonus de stats lorsque vos héros montent de niveau. Mais il arrive également parfois qu'au lieu d'avoir des statistiques, ce soit finalement de l'expérience de lien. Ce boost peut être intéressant si vous cherchez à renforcer rapidement la relation entre vos personnages ou si les autres stats proposées ne vous conviennent pas.

Vous pouvez gagner jusqu'à +40 exp de lien en choisissant l'option lors d'une montée de niveau

Cette option tombe aléatoirement lorsque vous gagnez un niveau de relation.

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