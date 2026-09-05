Dans Star Wars Zero Company il vous faudra beaucoup d'argent. On vous donne quelques astuces faciles pour gagner des bonus de crédits définitifs et engranger un maximum de liquidités.

Star Wars Zero Company propose un peu de gestion de base avec pas mal d'améliorations à acheter. Sans compter qu'il faut aussi équiper ses agents afin d'en tirer le meilleur au combat. Le hic, c'est que les crédits ne poussent pas sur les astéroïdes et il ne sera pas rare de devoir courir après l'argent. Voici toutefois quelques astuces pour se faire du liquide.

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En suivant les conseils ci-dessous vous serez en mesure de gagner un bonus de 250 crédits par mission de manière définitive et 150 crédits de plus si vous utilisez le bon agent. Au total, il est donc possible de se faire un bonus de 400 crédits par mission de terrain en plus de tout le reste.

Atteignez le palier 2 de la Zone Leth pour gagner +250 crédits/mission de terrain

Utilisez un Agent avec le talent Vol lors de vos missions de terrain pour gagner +150 crédits/mission de terrain

Faites des opérations et des missions de terrain secondaires avec de gros bonus d'argent.

Vendez tous vos objets inutiles.

Vendez vos objets et mods inutiles

Au lieu de stocker votre équipement, pensez tout bêtement à le revendre. Les objets comme les Grenades, Visières et autres Kits de soin peuvent être vendus au même titre que les mods pour les armes. Il suffit pour ce faire de se rendre à l'armurerie, de sélectionner l'objet que vous souhaitez vendre, et de cliquer sur l'option Vendre en bas de l'inventaire. Plus un objet est de bonne qualité, plus celui-ci est cher bien entendu.

Conservez quelques exemplaires seulement, n'hésitez pas à passer les objets d'un agent à l'autre pour économiser en début de partie.

Revendez tous les doublons ou les objets de basse qualité lorsque vous en avez des meilleurs.

Le menu pour vendre ses objets dans Star Wars Zero Company ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Faire des missions secondaires et des opérations qui rapportent des crédits

Entre deux missions principales, il est toujours bon de faire quelques contrats sur le pouce dans Star Wars Zero Company. Profitez-en ici pour vous focaliser sur ceux qui offrent le plus de crédits. Les opérations sont une très bonne source d'argent notamment d'autant qu'elles se font directement et sans trop de risque. Toutefois, les missions de terrain peuvent elles aussi parfois donner d'intéressants bonus de crédits. Surveillez les meilleures opportunités.

Faites des opérations et missions secondaires entre chaque mission principale

Concentrez-vous sur les récompenses de crédits (visibles dans le tableau récap de la mission sur la carte galactique)

Concentrez-vous sur les missions secondaires et opérations de la Zone Leth ©Jeremy H. " KiKiToes " pour Gameblog

Faites rapidement monter l'influence dans la Zone Leth

Dans Star Wars Zero Company, chaque région de la galaxie offre son lot de récompenses une fois votre influence suffisamment haute. La Zone Leth vous permet notamment d'obtenir un bonus de 250 crédits supplémentaires par mission de terrain effectuée, à condition d'avoir complété le palier 2, ce qui équivaut à 50 points d'influence. Je vous conseille vivement de vous concentrer rapidement sur cette zone en début de partie.

Faites rapidement monter l'influence dans la Zone Leth, à l'est de la carte galactique, en faisant des missions, des opérations ou en dépensant des Contacts dans la zone.

Utilisez des agents spéciaux pour les missions secondaires

Lorsque vous faites des missions de terrain, vous pouvez utiliser des agents personnalisés pour remplacer votre héros de l'escouade principal. Si vous voulez faire un maximum d'argent, créez un agent avec le talent Vol, et faites-le participer aux missions. Vous pourrez ainsi obtenir 150 crédits supplémentaires à la fin de chaque mission de terrain. Ce bonus n'est pas cumulable.

Utilisez un agent personnalisé avec le talent Vol pour les missions de terrain

Ça ne fonctionne pas avec les opérations

Vous pouvez changer le talent des agents personnalisés depuis la table de gestion du personnel : Choisissez votre agent > Arbre d'aptitudes > Changer de Spécialisation

Ce bonus n'est pas cumulable, un seul agent par escouade.