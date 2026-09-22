Fire Emblem Fortune's Weave est enfin disponible pour toutes et tous sur Nintendo Switch 2, et alors que des millions de joueurs se lancent dans l'aventure, certains ont déjà trouvé des astuces pour casser les règles du jeu, notamment en ce qui concerne le recrutement des unités. Il existe en effet une solution de contournement pour s'affranchir des restrictions hebdomadaires et ainsi recruter tous les personnages bien plus rapidement.

Plusieurs joueurs ont découvert qu'il était possible de contourner la limite d'interaction sociale bloquée à 1 par semaine par personnage. Dans Fire Emblem Fortune's Weave, recruter des unités peut être long puisqu'il faut un certain niveau de soutien que l'on ne peut obtenir qu'en passant par plusieurs étapes : offrir des cadeaux, manger ensemble, partager des discussions, etc., sans compter que le niveau de Soutien et de Renommée demandé varie d'une trame narrative à l'autre. Sur le papier donc, recruter l'intégralité des héros proposés est une entreprise colossale et méticuleuse, mais grâce à cette astuce de contournement, vous allez pouvoir faciliter les choses.

L'astuce consiste tout simplement à contourner la limite de trois repas par semaine en jouant avec la réinitialisation de chapitre. Cette méthode peu conventionnelle est une faille qui sera très certainement colmatée dans un prochain patch de Fire Emblem Fortune's Weave, mais en attendant, les joueurs en profitent pour recruter tous ceux qu'ils veulent à vitesse grand V.

Une astuce pour inviter les personnages à manger sans limite

Pour reproduire l'astuce dans Fire Emblem Fortune's Weave, il faut tout d'abord donner des cadeaux aux personnages que l'on souhaite recruter afin de déverrouiller la possibilité de les inviter à manger. Il faut ensuite terminer le chapitre en cours. Arrivé au début du chapitre suivant, invitez les personnages que vous voulez recruter à déjeuner, puis sauvegardez avant de relancer le chapitre. La progression de leur jauge de Soutien sera conservée, mais vous pouvez les inviter de nouveau à manger dès le lancement du nouveau chapitre.

Notez toutefois que cette astuce de Fire Emblem Fortune's Weave ne permet de faire monter que la jauge de soutien, mais ne garantit pas que vous pourrez recruter tout le monde directement. En plus d'un certain niveau de soutien, il y a souvent une limitation de niveau de Renommée qui s'obtient quant à elle en remplissant des missions ou en remportant des combats. La meilleure des solutions est donc de faire cette astuce à la toute fin, vers le chapitre 10-11, lorsque vous avez une renommée suffisante pour recruter tout le monde.

Les étapes de l'astuce pour recruter rapidement les héros de Fire Emblem Fortune's Weave

Donnez des cadeaux aux personnages que vous voulez recruter pour débloquer l'invitation à manger

Terminez le chapitre en cours

Au début du chapitre suivant, invitez les personnages à manger en allant à une Auberge

Sauvegardez votre partie après le repas

Allez au Perchoir pour retourner à la Chambre des Obélisques

Relancez le chapitre en cours

Vous conservez la progression du Soutien et pouvez inviter tout le monde à manger de nouveau

Répétez l'opération jusqu'à avoir assez de soutien pour recruter vos personnages

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