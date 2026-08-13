Fire Emblem Fortune's Weave est LA grosse cartouche de la rentrée sur Nintendo Switch 2. Après avoir fait fantasmer les fans des mois durant, il a eu le droit à une grande présentation il y a peu avec un Nintendo Direct qui lui a été entièrement consacré. L'occasion de dévoiler quelques secrets, dont un nouveau protagoniste, et pas mal d'aspect de son gameplay dont l'arrivée d'un nouveau système de combat. De quoi donner furieusement envie. Bien en amont de sa sortie, Nintendo nous a permis de plonger quelques heures dans ce qui promet d'être un épisode très généreux, mais aussi très maladroit.

J'ai beau avoir pas mal baroudé sur plus d'un épisode de la franchise, ce Fire Emblem Fortune's Weave m'a pourtant désarçonné dès le départ, avec une mise en bouche surprenante qui s'éloigne un tantinet des habitudes de la saga. Ce ne sera finalement pas pour déplaire aux fans puisque la sauce finira par prendre quelques minutes plus tard. Mais pour ma part, contrairement aux autres jeux qui ont su m'embarquer presque immédiatement, à l'instar de Fire Emblem Engage, Fortune's Weave n'a pas eu cet effet d'immersion instantané.

Fire Emblem Fortune's Weave est très bavard…

Il m'a fallu lui laisser le temps de développer ses enjeux majeurs et de me guider vers ce qui deviendra la destinée de notre héros, ou héroïne suivant vos choix. Quelques minutes, voire même quelques heures, ce qui peut être un poil long tant le jeu est bavard et que l'écriture ne passionne pas.

Entre les personnages stéréotypés et des dialogues qui jonglent entre platitude et séquences de gène absolue, c'est parfois difficile de s'accrocher. Les personnages parlent souvent pour ne rien dire, c'est encore plus flagrant lors des discussions secondaires faites pour tisser des liens entre chacun des héros. C'est déjà un problème durant les premières heures, et j'ai peu d'espoir que cela s’améliore par la suite. Une remarque que l'on pouvait déjà faire à bien des épisodes avant lui, mais qui semble ici exacerbée dans Fire Emblem Fortune's Weave. Ce sentiment est certainement provoqué par le contraste qu'il y a souvent entre les dialogues, la mise en scène et les thèmes abordés. Et c'est bien là un problème résolument d'écriture, puisque la trame, en plusieurs couches, est intéressante et donne envie de s'y investir. Et ce, même sans avoir pu avoir une vision d'ensemble des points de vue des quatre personnages jouables.

©Nintendo

Leda, une héroïne intéressante

Dès le départ, Fire Emblem nous demande de suivre l'un des quatre héros que sont le jeune Caï, l'épéiste ténébreux Drietrich, la reine Theodora, et la barde Leda. Bien qu'il sera possible de jongler entre les uns et les autres par la suite, pour commencer il fallait donc faire un choix et dans l'immédiat le mien s'est porté sur Leda, qui ne jure plus que par la vengeance. Armée d'un instrument aux étranges pouvoirs et accompagnée de son fidèle serviteur, elle s'est lancée dans un voyage sanglant pour retrouver les assassins de son père et les éliminer. Une trame noire pleine de promesses et une héroïne à la moralité douteuse qui n'hésite pas à tuer de sang froid. Voilà qui constituait un tableau alléchant avant que l'écriture et la mise en scène ne viennent le ternir.

Si Leda est un personnage vraiment intéressant, son traitement est pour le moment un désastre. La malheureuse n'est jamais mise en valeur, elle est régulièrement sexualisée pour pas grand chose, la plupart des hommes tenteront par exemple de la séduire lourdement presque systématiquement, ou reviendront très (trop ?) souvent sur le sujet lors des dialogues, à tel point que l'on finit par rouler des yeux en même temps qu'elle. Une remarque que l'on peut d'ailleurs élargir à presque tous les protagonistes féminins. Et le jeu ne semble rien avoir d'intéressant à rencontrer à son sujet durant les premiers chapitres. D'autant que Leda a beaucoup plus à offrir que sa plastique, mais elle a bien du mal à se développer. J'ose espérer que cela s'améliorera par la suite même si, pour avoir jeté un œil à la trame de Caï et Theodora, ce n'est pas non plus incroyable. Durant ces premières heures, Fire Emblem Fortune's Weave intéresse donc plus par la promesse et le potentiel de son histoire et de ses personnages que par ce qui est réellement développé sous nos yeux.

©Nintendo

Un système de combat toujours aussi brillant et tactique

Si la narration paraît assez décevante pour cette première approche, les sensations du système de combat sont quant à elles immédiates. On est à la maison, on retrouve rapidement ses marques et tout l'aspect intense et stratégique des affrontements tactiques. Même si, pour le moment, la difficulté n'est pas au rendez-vous, début de jeu oblige, on est tout de même obligé d'utiliser toute la batterie d'options qui nous est donnée. Chaque personnage a une classe et des compétences propres qui lui donneront une identité et une utilité propres.

Certaines sont douées en défense, en manipulation de la magie, d'autres peuvent créer des obstacles, ou encore survoler les terrains accidentés… Et ce ne sont ici que des exemples de ce qui m'a été donné de voir pour le moment. C'est déjà vraiment grisant, d'autant qu'il se passe toujours quelque chose lors des combats principaux, des événements spéciaux qui dynamisent les combats, rompent la routine et rendent le tout encore plus stratégique. Les fans de la licence le savent, Fire Emblem est en général très généreux en termes de gameplay et d'approches stratégiques. La bonne nouvelle ici c'est que Fortune's Weave va poursuivre sur cette lancée et pourrait peut-être même l'être encore plus qu'attendu.

©Nintendo

Une nouveauté attendu, mais pour le moment décevante

Fire Emblem Fortune's Weave inaugure en effet un nouveau système de combat au tour par tour qui rappellera les JRPG d'antan. Une fonctionnalité présentée en grande pompe mais qui n'est malheureusement pas aussi géniale qu'espéré pour le moment. On est très loin de la modernité d'un Clair Obscur : Expédition 33 ou d'un Persona 5, Fire Emblem ne propose ici qu'un système plutôt limité au strict minimum : attaques, objets, capacités… Les animations sont moins impactantes que lors des combats tactiques classiques et les combats sont même souvent expédiés. Le seul petit twist ici réside seulement dans la possibilité de demander à un allié de soutenir notre attaque pour créer un bref enchaînement.

Les combats au tour par tour sont donc amusants, mais très limités pour ce qui m'a été donné de voir. Si bien d'ailleurs qu'il est même possible de complètement les passer en laissant le jeu conclure automatiquement un affrontement, ce qui témoigne, selon moi, de l'aspect vraiment secondaire de la fonctionnalité. Au même titre que l'exploration de donjons en temps réel d'ailleurs, qui ne sont que de simples grottes ou encore des ruines qui se ressemblent même souvent et dans lesquelles il ne traîne que quelques ennemis et une poignée de coffres aux récompenses pas toujours excitantes. On va attendre d'en voir plus, mais difficile d'être pleinement conquis sur cet aspect, c'est même assez décevant au premier abord.

Fire Emblem Fortune's Weave regorge de choses à faire

Heureusement, Fire Emblem Fortune's Weave semble vouloir se rattraper sur le reste, c'est en tout cas son gameplay tactique et ses fonctionnalités secondaires qui ont sauvé ces premières heures en sa compagnie. Évidemment, il est impossible de faire le tour de tout ce qui est proposé en si peu de temps et je soupçonne même le jeu de cacher encore des fonctionnalités intéressantes. C'est bien le genre à continuer à nous assommer de nouveautés après plusieurs heures, il le fait déjà dès le départ en les diluant au fil des premiers chapitres, mais ce n'est pas plus mal puisque ça évite clairement l'overdose.

Les informations sont nombreuses, elles fusent de toute part et il y a beaucoup de choses à assimiler entre le gameplay principal et toutes les fonctionnalités ici et là. Il y a énormément de choses très tôt dans l'aventure et certainement encore plus à découvrir. Entre la gestion de son équipe et de son temps libre, les relations entre les personnages, découvrir la carte du monde, les combats et désormais l'exploration de donjons combinés à un nouveau système de combat au tour-par-tour, nos heures de jeu sont très bien remplies.

D'autant plus qu'aucune de ces fonctionnalités n'est là par hasard, même si elles peuvent parfois paraître superficielles, il ne faut pas les sous-estimer, elles ont toutes une utilité en plus de combler le temps entre deux. Reste à voir cependant si elles auront toujours autant d'importance sur la durée.

Je vais sagement attendre le test final pour entrer en détail dans tout l'aspect social, qui semble à première vue très important et avoir de nombreuses facettes, dont certaines sont imbriquées au gameplay et dont je n'ai pas pu pleinement profiter. Même chose d'ailleurs pour la gestion de l'équipe qui ne m'a laissé approcher que les premières classes du jeu, mais laisse déjà entrevoir de nombreuses spécialisations et donc une dimension stratégique qu'il me tarde de découvrir, c'est ce que l'on aime dans un Fire Emblem après tout d'autant que quelques classes sont inédites.

Fire Emblem Fortune's Weave s'annonce génial, mais va devoir se laisser dévoiler davantage

Il reste encore énormément de choses à découvrir, Fire Emblem Fortune's Weave est le genre de jeu où il est assez difficile de prendre la température en si peu de temps. Les premiers pas sont même un peu longs alors que les premiers défauts pointent le bout de leur nez et sont même peut-être un peu trop présents, comparé à tout ce qui fait que le jeu a l'air purement et simplement génial. L'essentiel de ce qui me donne toujours envie d'y retourner n'est pas encore dévoilé. Ce sont les promesses d'une trame dense, dispersée à travers quatre points de vue différents qu'il me tarde de découvrir. Ce sont des personnages attachants, parfois hauts en couleur, qui ont beaucoup de choses à partager mais ont bien du mal à se dévoiler, étouffés par des lourdeurs dans l'écriture et la mise en scène. C'est aussi un système de combats toujours aussi stratégique, généreux et intéressant dont les spécificités tardent à venir et qui tease dès ses premiers instants de très grandes choses pour la suite. Quant à ses nouveautés, comme les combats au tour par tour, elles méritent certainement un peu plus de mise à l'épreuve pour dégager toutes leurs saveurs.