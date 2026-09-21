Fire Emblem Fortune's Weave propose plusieurs dons divins pour vous aider, voici la liste complète et la tier list des meilleures bénédictions en fonction de votre niveau de difficulté.

Parmi la multitude d'options stratégiques proposées par Fire Emblem Fortune's Weave, les bénédictions sont des atouts majeurs, surtout en mode Difficile. Vous pouvez en effet tisser des liens avec toutes les divinités du jeu et ainsi débloquer de précieux dons qui, moyennant quelques donations, vous permettront de renverser le cours d'une bataille.

Pour déverrouiller les différents niveaux de Bénédictions, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans les temples de chaque divinité et d'y faire quelques bonnes actions pour renforcer votre lien avec chaque dieu. Notez cependant que vous ne pourrez rendre service qu'une seule fois par semaine, choisissez donc bien quelle Bénédiction vous voulez pour la prioriser.

Une fois par semaine, rendez-vous dans un temple pour rendre des Services

Entrez dans le temple et parlez au Réceptionniste

Choisissez un ou plusieurs alliés pour rendre le service.

L'action coûte un point de motivation et peut être un succès critique.

La liste de toutes les bénédictions divines de Fire Emblem Fortune's Weave

Dieu Bénédiction niveau 1 Bénédiction niveau 2 Bénédiction niveau 3 Fortuna Permet de revenir à une action passé en combat - - Aurora Divise par les dégâts des attaques ennemies par deux (1 tour) Divise les dégâts des attaques magiques ennemies par deux (1 tour) Neutralise le bonus Faveur des Limbes (1 tour) Credna Donne Vis +5 (1 tour) La durabilité des armes coûte 0 (1 tour) L'unité attaque en premier pendant la phase ennemie Jurah Neutralise l'efficacité bonus des ennemis Protège l'unité des doubles frappes (1 tour) Protège l'unité contre les coups critiques (1 tour) Kalla Offre Esquive +50 (1 tour) Confère Vit +5 (1 tour) Confère Mvt +2 (1 tour) Mars Donne Précision +50 aux attaques physiques (1 tour) Restaure des PV pour chaque ennemi vaincu (1 tour) Confère Frc +5 (1 tour) Smyrnos Donne Précision +50 aux attaques magiques (1 tour) Confère Por +1 à la magie (1 tour) Confère Mag +5 (1 tour)

Fortuna l'une des déesses centrales du jeu.

Quelle bénédiction choisir en première ?

Sur le papier, toutes les bénédictions divines de Fire Emblem Fortune's Weave sont utiles, surtout celle de Fortuna que vous avez par défaut. Cette dernière vous permet de revenir à n'importe quel instant d'un combat pour rattraper vos erreurs. C'est un pouvoir très puissant qui peut être utilisé à volonté en mode Normal, mais vous coûtera des ressources comme les autres dons en Difficile, ce qui change complètement la donne.

Pour le reste, tout dépendra de vos attentes et de votre façon de jouer. Quel type d'escouade vous avez ? Comment voulez-vous orienter votre gameplay ? Les possibilités sont nombreuses dans Fire Emblem Fortune's Weave et propres à chaque joueur. Toutefois, il se dessine bel et bien une tier list pour chaque mode de difficulté.

Tier List des Bénédiction pour le mode Normal de Fire Emblem Fortune's Weave

En mode Normal donc, l'ordre importe peu, les bénédictions seront toutes viables à court ou long terme. Vous pouvez donc suivre la tier list en Difficile puisque dans cette difficulté, on choisira forcément les plus intéressantes stratégiquement, ou alors vous orienter à fond sur les dégâts pour devenir un maître du champ de bataille très rapidement. Prenez la liste à l'envers en commençant par Jurah et Aurora si vous souhaitez une progression plus défensive, choisissez toujours Credna en dernier.

Mars & Smyrnos Kalla Jurah & Aurora Credna

Tier List des Bénédictions pour le mode Difficile de Fire Emblem Fortune's Weave

Notre choix se portera donc sur Aurora, qui a une bénédiction très défensive, et pourra surtout annuler la Faveur des Limbes, un buff très présent dans le jeu qui rend les adversaires outrageusement résistants. Pour toujours plus de défense, on lorgnera ensuite du côté de Jurah, très axé défense, puis Kalla, qui mélange posture défensive et option stratégique pour se déplacer plus rapidement. Mars, Smyrnos et Credna sont quant à eux plus orientés sur l'attaque. En mode Difficile, à moins d'être sûr de vous, mieux vaut donc les prendre en dernier. Vous pourrez alors être défensif tout du long, mais profiter de leur puissance lorsque les combats très compliqués pointeront le bout de leur nez.

Aurora Jurah Kalla Mars & Smyrnos Credna

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