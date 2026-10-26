Cyberpunk 2077 ajoute de nouveaux vendeurs et des tenues avec la version 2.5. Ne perdez pas de temps à les chercher dans Night City à l'aveugle. Avec notre guide CP 2077, ou vous donne directement leur localisation. 5 tenues sont ajoutées en boutique avec cette grosse mise à jour gratuite, mais une d'elle n'a pas encore été révélée, car elle arrivera un peu plus tard.

Où trouver les nouveaux vendeurs et leurs tenues dans Cyberpunk 2077 2.5 ?

Vous allez pouvoir trouver les 4 premières tenues de Cyberpunk 2077 2.5 dans plusieurs quartiers de Night City. Certaines sont d'ailleurs disponibles à plusieurs endroits. Voici toutes les localisations :

Tenue Quartier District Localisation du vendeur
IconAmerica Pacifica, Badlands, Northside Pacifica, Badlands, Watson Dans les boutiques des quartiers
Jinguji Centre-ville Centre-ville La boutique de Jinguji
MaxiWear Heywood, Arroyo, LittleChina Heywood , Santo Domingo, Watson N'importe quelle boutique des quartiers
NetWatch Kabuki, Japantown Watson, Westbrook - à Kabuki, sur une passerelle surélevée entre Kennedy North et Sutter St.
- à Japantown ?
5ᵉ tenue mystère pas encore dévoilé pas encore dévoilé ?
Cyberpunk 2077 2.5 propose de nouveaux vendeurs et tenues.
© @TheRealZephryss

Si vous voulez acheter rapidement toutes les nouvelles tenues en vente dans Cyberpunk 2077 2.5, le mieux c'est de penser l'itinéraire le plus efficace. Pour ce guide, a tracé pour vous le chemin à suivre pour ne pas perdre de temps. Optimisez votre tour des vendeurs en vous concentrant sur seulement deux districts, Watson et le Centre-ville :

  1. Little China (Watson) : MaxiWear
  2. Kabuki (Watson) : NetWatch
  3. Northside (Watson) : IconAmerica
  4. Centre-vill : Jinguji

C'est quoi les nouvelles tenues en vente dans CP 2077 2.5 ?

  • IconAmerica : vestes rembourrées, chemises utilitaires, pantalons tactiques et bottes renforcées, le tout en 4 coloris
  • Jinguji : composée d'un torse extérieur et intérieur, ce qu'il faut pour les jambes et une paire de chaussures
  • MaxiWear : une veste, un haut, un pantalon et une paire de chaussures
  • NetWatch : un chapeau, un torse extérieur, une paire de chaussure

Tous nos guides Cyberpunk 2077 2.5

Les portes de Night City s'ouvrent à la nouveauté avec la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077. Débloquez les nouveaux contenus disponibles avec nos guides pensés pour vous accompagner à tous les niveaux :