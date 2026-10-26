Ne passez pas à côté des nouveaux vendeurs de la version 2.5 de Cyberpunk 2077 et de leurs tenues inédites. Notre guide vous révèle toutes les localisations.

Cyberpunk 2077 ajoute de nouveaux vendeurs et des tenues avec la version 2.5. Ne perdez pas de temps à les chercher dans Night City à l'aveugle. Avec notre guide CP 2077, ou vous donne directement leur localisation. 5 tenues sont ajoutées en boutique avec cette grosse mise à jour gratuite, mais une d'elle n'a pas encore été révélée, car elle arrivera un peu plus tard.

Où trouver les nouveaux vendeurs et leurs tenues dans Cyberpunk 2077 2.5 ?

Vous allez pouvoir trouver les 4 premières tenues de Cyberpunk 2077 2.5 dans plusieurs quartiers de Night City. Certaines sont d'ailleurs disponibles à plusieurs endroits. Voici toutes les localisations :

Tenue Quartier District Localisation du vendeur IconAmerica Pacifica, Badlands, Northside Pacifica, Badlands, Watson Dans les boutiques des quartiers Jinguji Centre-ville Centre-ville La boutique de Jinguji MaxiWear Heywood, Arroyo, LittleChina Heywood , Santo Domingo, Watson N'importe quelle boutique des quartiers NetWatch Kabuki, Japantown Watson, Westbrook - à Kabuki, sur une passerelle surélevée entre Kennedy North et Sutter St.

- à Japantown ? 5ᵉ tenue mystère pas encore dévoilé pas encore dévoilé ?

© @TheRealZephryss

Si vous voulez acheter rapidement toutes les nouvelles tenues en vente dans Cyberpunk 2077 2.5, le mieux c'est de penser l'itinéraire le plus efficace. Pour ce guide, a tracé pour vous le chemin à suivre pour ne pas perdre de temps. Optimisez votre tour des vendeurs en vous concentrant sur seulement deux districts, Watson et le Centre-ville :

Little China (Watson) : MaxiWear Kabuki (Watson) : NetWatch Northside (Watson) : IconAmerica Centre-vill : Jinguji

C'est quoi les nouvelles tenues en vente dans CP 2077 2.5 ?

IconAmerica : vestes rembourrées, chemises utilitaires, pantalons tactiques et bottes renforcées, le tout en 4 coloris

: vestes rembourrées, chemises utilitaires, pantalons tactiques et bottes renforcées, le tout en 4 coloris Jinguji : composée d'un torse extérieur et intérieur, ce qu'il faut pour les jambes et une paire de chaussures

: composée d'un torse extérieur et intérieur, ce qu'il faut pour les jambes et une paire de chaussures MaxiWear : une veste, un haut, un pantalon et une paire de chaussures

: une veste, un haut, un pantalon et une paire de chaussures NetWatch : un chapeau, un torse extérieur, une paire de chaussure

Tous nos guides Cyberpunk 2077 2.5

Les portes de Night City s'ouvrent à la nouveauté avec la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077. Débloquez les nouveaux contenus disponibles avec nos guides pensés pour vous accompagner à tous les niveaux :