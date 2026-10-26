La mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 a rajouté 12 Arcanes Mineurs de Tarot à trouver à travers la ville, avec diverses récompenses à la clé et voici un guide pour vous y aider.

En plus de célébrer la sortie récente d'Edgerunners 2 sur Netflix avec une nouvelle quête crossover, entre ajouts majeurs, la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 a aussi étoffé son iconique jeu de Tarot de 12 nouveaux Arcanes Mineurs à retrouver sur les murs à travers la ville, et à ramener à Misty pour récompenser nos efforts. Si jamais vous avez du mal à trouver tout ou partie de ces nouvelles illustrations de Tarot à la sauce cyberpunk et incroyablement classe, on vous donne un petit coup de main, chooms.

La collection des arcanes mineurs de Cyberpunk 2077 comprend trois cartes de chacune des quatre couleurs : Épée, Bâton, Pentacle et Coupe. Chaque couleur compte un page, un cavalier et une reine. Depuis la sortie de la mise à jour 2.5, le menu Tarot a eu droit à un nouveau menu en deux onglets, l’un pour les arcanes majeurs et l’autre pour les arcanes mineurs, ce qui facilite le suivi de votre progression.

Pour récupérer une carte de Tarot de Cyberpunk 2077, approchez-vous de sa fresque et scannez-la. La découverte de votre première carte des arcanes mineurs lance la quête secondaire You Tell Me, qui prolonge l’histoire de Fool on the Hill, la quête consacrée aux arcanes majeurs. Rendez-vous chez Misty et parlez lui pour en apprendre davantage sur les nouvelles cartes. Vous pouvez les récupérer dans n’importe quel ordre.

Où trouver les 12 Arcanes Mineurs dans le monde ouvert de Cyberpunk 2077 ?

7 des 12 nouvelles cartes introduites par la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 se trouvent dans les Badlands, principalement autour du Trailer Park et d’Edgewood Farm. Le plus simple est de toutes les récupérer au cours d’une même virée, puis de ramasser les cinq dernières en parcourant la ville. Voici l'emplacement plus précis de chacune des cartes.

Emplacement de la carte Reine d'Épée

Cet Arcane Mineur de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 carte se trouve à Kabuki, dans Watson. Rendez-vous sur Charter Street, repérez l’immeuble où vit Judy, puis contournez-le. Le graffiti est peint sur le mur arrière du bâtiment.





Emplacement de la carte Reine de Pentacle

Cet Arcane Mineur se trouve à North Oak, dans Westbrook. Allez en voiture jusqu’au manoir de Kerry Eurodyne et inspectez les murs extérieurs. Le graffiti est peint sur l’un des murs à l’extérieur de la maison.





Emplacement de la carte Page d'Épée

Cet Arcane Mineur de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 se trouve à Japantown, dans Westbrook, à l’intérieur du Megabuilding H8. Prenez l’ascenseur jusqu’au 12e étage, où se trouve le club Clouds. Le graffiti est sur un mur, dans un coin éloigné, de l’autre côté du bâtiment par rapport à l’ascenseur.





Emplacement de la carte Page de Pentacle dans Cyberpunk 2077

Cet Arcane Mineur carte se trouve à Downtown, dans le Centre-Ville, sur Corporation Street. Partez du point de voyage rapide et traversez jusqu’au côté nord de la rue. Le graffiti est peint sur le coin d’un bâtiment, près d’un parking et de grands panneaux publicitaires.





Emplacement de la carte Page de Coupe

Cet Arcane Mineur de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 se trouve au Glen, dans Heywood. Repérez le Chubby Buffalo's Bar-B-Q et faites le tour du bâtiment. Le graffiti est peint sur le mur extérieur arrière, près de l’entrée.





Emplacement de la carte Reine de Coupe

Cet Arcane Mineur se trouve dans les Badlands. Rendez-vous au Trailer Park et trouvez la maison de River Ward. Le graffiti est peint sur un mur extérieur.





Emplacement de la carte Cavalier de Pentacle

Pour trouver cet Arcane Mineur de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077, prenez la route principale depuis le Trailer Park vers le sud. Avant d’arriver au Sunset Motel, observez les rochers au bord de la route. Le graffiti se trouve directement sur les rochers, près de la voie rapide.





Emplacement de la carte Reine de Bâton dans Cyberpunk 2077

Cet Arcane Mineur se trouve à Rocky Ridge, près d’une maison abandonnée. Montez jusqu’au garage. Le graffiti est peint sur son mur extérieur.





Emplacement de la carte Cavalier de Coupe

Cet Arcane Mineur de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 se trouve à Edgewood Farm. Faites le tour de la ferme principale. Le graffiti est peint sur l’extérieur du mur arrière.





Emplacement de la carte Cavalier de Bâton

Cet Arcane Mineur est caché à l’intérieur de la Station de Contrôle des Trains dans les Badlands. La tour se dresse directement sur les voies ferrées, au sud-est d’Edgewood Farm. Entrez et montez les escaliers. Vous trouverez le graffiti sur un mur en chemin.





Emplacement de la carte Page de Bâton

Cet Arcane Mineur de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 se trouve au Camp Nomade. Repérez-y le bâtiment des communications. Le graffiti est peint sur son mur extérieur.





Emplacement de la carte Cavalier d'Épée

Cet Arcane Mineur carte se trouve à Lake Farm. Allez en voiture jusqu’à la petite maison au bord de l’eau. Le graffiti est peint sur son mur extérieur.





Quelles sont les récompenses pour avoir récupéré tous les Arcanes Mineurs de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 ?

Une fois les 12 Arcanes Mineurs de la mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 trouvés,, rendez-vous à nouveau chez Misty et parlez lui. Choisissez alors l’option de dialogue « Ça existe les Arcanes Mineurs ? », puis « Je crois les avoir tous trouvés ».

Misty vous demandera alors quelle couleur vous attire le plus ; votre réponse déterminera votre récompense, mais vous ne pouvez en choisir qu'une seule des quatre. Chaque couleur donne droit à un T-shirt à motif différent :

Épée : T-shirt à motif Reine des Épées.

: T-shirt à motif Reine des Épées. Bâton : T-shirt à motif Reine des Bâtons.

: T-shirt à motif Reine des Bâtons. Coupe : T-shirt à motif Roi des Coupes.

: T-shirt à motif Roi des Coupes. Pentacle : T-shirt à motif Roi du Pentacle.

Pour recevoir le T-shirt de votre choix et l'équiper sur votre personnage dans Cyberpunk 2077, attendez quelques heures en jeu jusqu'à ce que Misty vous envoie un message vous indiquant qu'elle a un cadeau pour vous. Retournez alors à la boutique pour le récupérer sur la table et finir la quête secondaire You Tell Me en lien avec les Arcanes Mineurs.