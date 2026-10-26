La mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 a introduit une nouvelle capacité permettant de manier deux pistolets, et voici le meilleur build pour l'exploiter pleinement.

Cyberpunk 2077 a non seulement profité de la sortie de Edgerunners 2 en accompagnant son lancement d'une mise à jour 2.5 introduisant une quête crossover, le titre a également offert aux joueurs une nouvelle raison de lancer une partie avec un nouveau type de build grâce à une compétence inédite permettant de manier un pistolet dans chaque main, à l'instar de Jackie dans le prologue. Si vous voulez vous la jouez John Wick du futur en mode akimbo, ce guide vous propose le meilleur build en ce sens.

Quels attributs et compétences prendre pour le build Double Pistolets dans Cyerpunk 2077 ?

Afin d'exploiter la fraîchement introduite compétence Double Pistolets dans Cyberpunk 2077, il faudt d'abord disposer des bons attributs et des arbres de compétence cohérents. Il s'agit donc d'un build résolument endgame, que vous pourrez développer progressivement au cours d'une partie afin d'arriver aux valeurs idéales qu'on va présenter ci-dessous. Il est également obligatoire d'avoir l'extension Phantom Liberty pour avoir assez de points d'attributs et de compétences afin de parfaire l'ensemble.

Quels attributs pour le build Double Pistolets ?

Le premier Attribut que vous voulez améliorer en priorité pour le build Double Pistolets dans Cyberpunk 2077 est Sang-Froid, puisque c'est dans cet arbre que se trouve la compétence permettant de manier deux pistolets. Autrement, voici les attributs à avoir dans l'ordre de priorité suivant :

Sang-Froid 20 pour toutes les compétences en lien avec les pistolets

pour toutes les compétences en lien avec les pistolets Capacité Technique 20 pour toutes les compétences en lien avec les implants, les objets de soin et les explosifs

pour toutes les compétences en lien avec les implants, les objets de soin et les explosifs Reflexes 20 pour toutes les compétences en lien avec la mobilité

pour toutes les compétences en lien avec la mobilité Constitution 18 pour améliorer la survivabilité du build

pour améliorer la survivabilité du build Intelligence 3, le netrunning étant totalement inutilisé dans ce build

Quelles compétences prendre pour le build Double Pistolets dans Cyberpunk 2077 ?

Place ensuite aux compétences. Pour cette partie, vous pouvez suivre scrupuleusement les images ci-dessous, en commençant d'abord par débloquer celles de l'arbre Sang-Froid, où l'on trouve la pièce indispensable de ce build Double Pistolets de Cyberpunk 2077 : Deux Fois Plus de Fun, qui permet donc de manier un pistolet dans chaque main.

Après avoir récupéré toutes les compétences adéquates dans Sang-Froid pour le build Double Pistolets dans Cyberpunk 2077, rendez-vous du côté de Capacité Technique pour récupérer principalement les compétences en lien avec les implants, avant de vous intéresser à celles de la partie gauche de l'arbre. Direction ensuite l'arbre Reflexes et la branche du milieu en lien avec la mobilité, et enfin Constitution pour également s'intéresser uniquement à la branche du milieu.









Quels armes et implants équiper pour le build Double Pistolets dans Cyberpunk 2077 ?

Outre les attributs et compétences, les armes et implants sont la seconde partie essentielle de tout build dans Cyberpunk 2077, et tel est bien sûr le cas pour cet archétype Double Pistolets. Voici tout d'abord les armes à favoriser pour tirer la pleine puissance des compétences mentionnés ci-dessus :

Amnistie

La Chingona Dorada

Kongou

Sa Majesté

Pour ce qui est des implants, on vous recommande la liste suivante dans les parties du corps correspondantes afin de profiter au mieux du build Double Pistolets de Cyberpunk 2077 :

Système d'exploitation : Militech Apogee Sandevistan ou Militech Faucon Sandevistan - pour ralentir le temps et faire des ravages

Cortex Frontal : Axolotl, Système de renforcement Kerenzikov

Visage : Optique Kiroshi « Cockatrice »

Mains : Force inébranlable, Amortisseur, Coprocesseur balistique

Système Circulatoire : Biomoniteur, Rembourrage de soutien, Pompe à sang

Jambes : Tendons renforcés

Système Immunitaire : Defenzikov, Adaptateur cellulaire, Inversion périphérique

Système Neuronal : Kerenzikov, Néofibre, Déclencheur adrénergique

Squelette : Structure cinétique, Para Bellum, Articulations à ressort, Amplificateur universel