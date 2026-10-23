La mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 vous donne accès à du contenu gratuit inédit directement inspiré de The Witcher 3. Découvrez avec nous comment l'obtenir dans le jeu.

CD Projekt vient de déployer une grosse mise à jour surprise pour Cyberpunk 2077. Maintenant passé à la version 2.5, le jeu à succès propose du contenu gratuit supplémentaire. Dans le lot, on compte une quête inédite ainsi qu'une tenue qui rend hommage à The Witcher 3. Avec ce guide CP2077, découvrez la méthode pour récupérer ce contenu et vous habillez à la mode des Sorceleurs.

Quel est le contenu gratuit The Witcher ajouté à Cyberpunk 2077 ?

CD Projekt n'a pas fait les choses à moitié en intégrant plusieurs éléments de The Witcher à Cyberpunk 2077. De fait, le studio vous propose de récupérer une tenue gratuite composée de 5 éléments en partie inspiré des Sorceleurs, dont deux armes :

Veste inspirée de l'armure de l'École de l'Ours

Pantalon lui aussi inspiré de l'École de l'Ours

Lunettes du professeur

Sihil, épée naine

Couteau à gibier

Obtenir la tenue et les armes The Witcher 3 dans Cyberpunk 2077

Obtenir dans Cyberpunk 2077 le contenu gratuit de The Witcher, soit la tenue et les armes, demande de suivre plusieurs étapes. La première est évidemment de mettre à jour votre jeu vers la version 2.5. Que vous jouiez sur PC, consoles PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series ou Nintendo Switch 2, vérifiez bien que vous le dernier patch est installé sur votre machine. Ensuite, tout se passe dans le jeu.

Terminez une des nouvelles quêtes de CP 2077

Une fois que êtes bien sur la version 2.5 de Cyberpunk 2077, attendez le SMS d'une certaine Ariadne. Elle vous tease déjà la récompense, vous disant que vous allez pouvoir récupérer de nouveaux vêtements et équipements à Night City (dont le contenu gratuit de The Witcher 3).

Après ce message, complétez une quête de la version 2.5 de Cyberpunk 2077 de votre choix. Peu importe laquelle donc, on vous conseille alors d'opter pour celle qui vous correspond le mieux si vous ne voulez pas perdre de temps. Une fois que cette affaire bouclée, Ardiadne vous envoie un nouveau message. Elle vous annonce qu'un colis gratuit a été livré à votre premier domicile.

Attention : si vous ne recevez pas le second message d'Ariadne, il peut y avoir deux explications. Vérifiez d'abord que vous avez effectivement fini une quête 2.5 de Cyberpunk 2077. Si c'est bon, laissez un peu de temps passez dans le jeu ou avancez l'horloge directement. Le SMS arrivera après un léger délai.

© CD Projekt

C'est le moment pour vous de retournez au premier appartement de V. Si vous avez déménagé depuis, retournez au Megabuilding H10 où vous aviez fait vos premiers pas dans Cyberpunk 2077. Rendez-vous ensuite devant la porte d'entrée du logement. Sur la gauche, vous tomberez sur un cachette où a été déposé le colis. Vous n'avez alors plus qu'à l'ouvrir pour obtenir tout le contenu gratuit The Witcher 3 !