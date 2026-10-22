Comment installer les mods sur les versions Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077 ? Est-ce qu’il y a un impact sur les trophées/succès et les performances ? La réponse à vos questions dans notre guide.

Ce jeudi 22 octobre 2026, CD Projekt RED a célébré la sortie de la seconde saison de la série Netflix Edgerunners avec une nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077. Le studio polonais, deux ans après avoir déclaré en avoir terminé avec son jeu, a finalement décidé d’accompagner le lancement de cette nouvelle salve d’épisodes par un patch particulièrement généreux, notamment pour les joueurs consoles. Celles et ceux qui jouent sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 peuvent désormais profiter de l’esprit créatif des moddeurs, les contenus de la communauté étant enfin disponibles sur consoles. Quelques heures après le déploiement de la mise à jour, on vous explique comment télécharger et installer les mods sur les versions PS5 et Xbox Series de Cyberpunk 2077.

Comme pour The Witcher 3 Remastered, ou Baldur’s Gate 3 avant lui, les mods du RPG de science-fiction sont gérés par la nouvelle plateforme de référence en la matière, mod.io. Toujours aussi simple d’utilisation, elle ne nécessitera en effet que de passer par les menus du jeu. Seule condition pour accéder aux mods de Cyberpunk 2077, relier votre compte PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch 2 à celui de CD Projekt RED. Et si vous n’en avez pas encore, vous n’aurez qu’à en créer un en quelques clics, puis vous y connecter depuis le jeu. Il ne vous reste alors plus qu’à accepter les termes et conditions d’utilisation et vous aurez enfin accès aux mods de Cyberpunk 2077 sur PS5 ou Xbox Series.

Une fois cette courte étape passée, vous pourrez naviguer au gré de vos envies dans les menus dédiés et parcourir les créations des joueurs. Comme The Witcher 3 Remastered, il est tout à fait possible de filtrer les mods, notamment en excluant les contenus matures, contenant de la nudité, mais aussi les trier par date d’ajout pour ne pas louper une seule nouveauté, ou par popularité, langue ou même catégorie. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, il vous suffit de cliquer sur un mod de Cyberpunk 2077 puis d’appuyer sur le bouton Télécharger. Afin d’appliquer un contenu nouvellement téléchargé, il sera cependant nécessaire de redémarrer le jeu. En résumé, voici la marche à suivre pour télécharger et installer les mods de Cyberpunk 2077 :

Lancez CP2077 sur PS5, Nintendo Switch 2 ou Xbox Series

Connectez-vous à votre compte CD Projekt RED

Depuis le menu principal, allez dans le menu Mod

Naviguez parmi les mods et sélectionnez celui qui vous intéresse

Cliquez dessus, puis sur Télécharger

Recommencez la manipulation pour chaque mod que vous souhaitez installer

Redémarrez le jeu pour appliquer les modifications d'un bloc

Vous retrouverez vos mods directement dans Cyberpunk 2077

Un mod de Cyberpunk 2077 ne correspond pas à ce que vous attendiez ? Il vous suffira une nouvelle fois de passer par le menu des mods pour en désinstaller un ou plusieurs. Et, cette fois, vous pourrez faire le ménage d’une traite en en sélectionnant plusieurs. Lorsque vous aurez au moins un contenu personnalisé installé, vous pourrez en effet gérer les mods appliqués depuis l’onglet « Installés », disponible en appuyant sur L2, sur PS5. Choisissez les malheureux sortants puis cliquez sur l’option « Se désabonner », ou le bouton Carré sur PS5, par exemple. En résumé, voici comment désinstaller des mods sur Cyberpunk 2077, sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Lancez le jeu et allez dans le menu des Mods

Cliquez sur L2 ou LT pour aller dans l’onglet « Installés »

Sélectionnez le ou les mods à désinstaller Note : vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois

Cliquez sur Carré ou équivalent pour choisir l’option « Se désabonner »

Redémarrez le jeu pour appliquer les modifications

Est-ce qu'installer des mods ralentit Cyberpunk 2077 ?

Dès que vous arriverez dans le menu des mods de Cyberpunk 2077, CD Projekt vous rappellera que les mods peuvent en effet entraîner des bugs et des comportements inattendus pouvant affecter votre expérience. Il est ainsi particulièrement recommandé d’avoir une sauvegarde de secours avant d’installer plein de mods, que ce soit via le cloud du PS Plus, par exemple, ou directement sur une clé USB. Passé une certaine limite, il y a en revanche une possibilité que les temps de chargement soient plus longs, au même titre que le temps de sauvegarde ou d’installation. Donc oui, en cas d’installation trop excessive de mods de Cyberpunk 2077, le jeu peut ralentir.

Est-ce qu'installer les mods dans CP 2077 bloque les trophées/succès ?

C’est la grande question pour les chasseurs de trophées et de succès. Tout comme The Witcher 3 Remastered ou Baldur’s Gate 3, l’utilisation des mods dans Cyberpunk 2077 bloque effectivement les trophées et succès. Même ceux purement esthétiques.