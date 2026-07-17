Dans Assassin's Creed Black Flag Resynced, il est possible de recruter deux animaux de compagnie qui pourront vous suivre durant vos aventures. Ils rejoindront l'équipage et vous attendront sagement sur le Jackdaw lorsque vous quitterez le navire. On vous explique comment et où trouver Albert le singe et Suie le chat, les deux animaux secrets du jeu.

À lire aussi :

Dans les deux cas, il faudra au préalable avancer un peu dans le jeu et terminer la mission « Cette bonne vieille Crique » (séquence 4) et avoir fait le tour du repaire. Dès lors, plusieurs missions secondaires seront disponibles, dont des évènements locaux spéciaux permettant de récupérer nos deux compagnons. Une fois les animaux récupérés, ils sont ajoutés à l'inventaire du Jackdaw. Vous pouvez les sélectionner en parlant à un capitaine de port pour personnaliser votre navire. L'animal choisi apparaitra près de vous à chaque fois que vous partirez en mer.

Où trouver Suie le chat ?

Après avoir terminé la mission « Cette bonne vieille Crique » de la quête principale d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, vous pourrez retrouver le chat sur l'un des toits à Grand Inagua. Regardez votre carte et trouvez l'évènement local « Système de distribution de chat ». En suivant l'icône, vous tomberez nez à nez avec Suie, un beau chat grisâtre.

Terminez la mission « Cette bonne vieille Crique »

Sur votre carte, trouvez l'évènement local « Système de distribution de chat »

Grimpez sur les toits pour le retrouver

Interagissez avec le chat

Où trouver Albert le singe ?

Pour récupérer le petit singe Albert dans Assassin's Creed Black Flag Resynced, il faudra vous rendre à La Havane une fois la mission « Cette bonne vieille Crique » terminée. Rendez-vous ensuite au sud des quais, où vous pourrez trouver l'évènement « Malin comme un singe » sur un navire espagnol. Contrairement au chat, ici il va falloir faire couler le sang. Éliminez tous les soldats à bord du bateau et interagissez avec le singe qui rejoindra alors vos rangs à son tour.