Le remake d'Assassin's Creed Black Flag ajoute plusieurs nouvelles missions secondaires utiles qui permettent de recruter de nouveaux officiers sur le Jackdaw. Ces derniers offrent différents bonus, dont des compétences utiles pour le navire, mais aussi quelques objets. En tout, vous pourrez recruter trois nouveaux personnages, Lucy, Padre et Tobias, alias Deadman. Ils seront là pour vous seconder sur le Jackdaw. Deux peuvent être rapidement recrutés tandis qu'un dernier vous demandera d'approcher de la fin du jeu.

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Pour débloquer Lucy Baldwin, charpentière au franc-parler, vous devrez avancer un peu dans la quête principale d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Il faudra en effet terminer la mission « Cette bonne vieille crique » lorsque Edward déloge un Templier d'une île et prend possession de son manoir. Après avoir fait un tour dans votre nouveau domaine, vous débloquerez naturellement la mission qui sera proposée en même temps que celle du Padre. Vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre.

Soluce complète pour recruter, Lucy dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

Comment la débloquer ? : terminez la mission « Cette bonne vieille crique »

Où la trouver ? : Rendez-vous à Salt Key Bank (464,604)

Récompense : Partie 1 : une compétence défensive pour le Jackdaw permettant d'encaisser la quasi-totalité des dégâts lorsque l'on donne l'ordre de se mettre à couvert avec le bon timing. Partie 2 : Les pistolets en or des Baldwin dotés de très bons dégâts.



Mission 1 : Une vraie Charpentière

Rendez-vous près de Salt Key Bank (464,604) à la nuit tombée. Lucy est retenue à bord d'un immense bateau-prison qu'il va falloir infiltrer. Honnêtement, peu importe la méthode, commencez par nettoyer le pont, puis dirigez-vous vers la trappe menant à la cale. À l'intérieur du bâtiment, éliminez tous les ennemis discrètement, les combats dans les espaces confinés sont inutilement compliqués. Cela fait, allez libérer Lucy en vous approchant des geôles.

Il va maintenant falloir sortir de la zone en vie. Reprenez la barre du Jackdaw et affrontez tous les navires. Si vous avez fait la mission du Padre juste avant, n'hésitez pas à utiliser la nouvelle compétence acquise, redoutable d'efficacité sur les petits bateaux comme les Schooners. Une fois les menaces écartées, Lucy vous demandera de la rejoindre à votre repaire, retournez-y.

Sur place, lancez la discussion avec la charpentière, et accompagnez-la pour faire un tour des lieux. Allez à la rencontre des locaux, ramassez le plat de bananes plantains généreusement offert, et dirigez-vous vers votre manoir. Une ultime discussion se lancera et Lucy vous demandera à son tour un coup de main, que vous devrez accepter. Il faudra en effet l'aider à récupérer l'héritage de son grand-père que son père tente de récupérer.

Mission 2 : La main qui tient le pistolet

Rendez-vous sur Black Island (914,612) où vous trouverez également un entrepôt à piller si le cœur vous en dit. Sur place, aidez Lucy à décimer les hommes de son père, et foncez fouiller le manoir qui surplombe les lieux. Montez à l'étage pour trouver une lettre aux côtés de nombreux petits trésors. Cela fait, retournez voir Lucy qui confronte son père non loin des plantations. La cinématique terminée, retrouvez une dernière fois Lucy à votre repaire pour une dernière discussion où elle vous remettra les précieux Pistolets en or de la famille Baldwin, d'excellentes armes à ce stade d'Assassin's Creed Black Flag.

Mission 3 : Le notable

L'arc de Lucy se conclura à la Havane avec une brève mission durant laquelle vous devrez vous rendre près d'une cabane au nord de la ville. Là-bas, assassinez les hommes de main et l'avocat véreux, puis cherchez une pelle au sol. Une petite cinématique se lancera et vous mettrez la main sur une dernière petite récompense en or comme prévu.