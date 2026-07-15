Assassin's Creed Black Flag Resynced remet le Jackdawn en mer 13 ans après l'épisode originel. Comme à l'époque, découvrez avec nous comment améliorer votre bateau et où trouver les plans dans le remake.
Vous venez de commencer le remake d'AC4 et vous voulez optimiser le Jackdaw ? Nous vous avons concocté un guide complet des plans d'amélioration ultime pour le bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Suivez nos conseils pour savoir comment renforcer sa coque ou encore sa puissance de feu. Avec nous, découvrez comment bâtir le navire souverain des mers.
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Comment trouver les plans d'amélioration ultime du Jackdaw ?
Avant même d'envisager partir à la recherche des plans d'amélioration du bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, encore faut-il savoir comment les trouver. Tous sont soigneusement cachés sur la map du jeu, en terre et surtout sous les eaux. Cela veut dire qu'il y a deux manières de tomber dessus :
- Sur terre : en vous aidant des coordonnées des cartes au trésor
- Dans la mer : en utilisant la cloche de plongée
Notez que la cloche de plongée ne se débloque qu'en remplissant la mission “Plongée médicinale”. Vous devez donc impérativement avancer dans l'histoire pour l'obtenir. Pensez aussi à mettre un peu d'argent de côté, car elle vous coûtera 5 000 reales. Ça tombe bien, car nous vous avons préparé un autre guide pour savoir comment gagner de l'argent rapidement.
Comment utiliser les plans d'amélioration du bateau dans Assassin's Creed Black Flag Resynced ?
Une fois que vous avez trouvé un plan d'amélioration ultime pour le bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, vous allez pouvoir apporter des modification au Jackdaw. Pour ce faire, rendez-vous auprès des Capitaine de port dans les villes que vous visitez. Ce sont eux qui vous permettront d'acheter les différentes optimisation ou renforcer celles déjà en place.
De fait, chaque amélioration du bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced présente plusieurs niveaux d'optimisation. Et la dernière n'est autre que l'« amélioration ultime », qui n'est faisable qu'en ayant le plan associé, en plus de l'argent et des matériaux nécessaires. Maintenant que vous savez tout cela, il est temps de voir où trouver les fameux plans d'AC4 Remake.
La liste des plans du bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced avec une carte au trésor
Le moyen le plus simple de trouver des plans d'amélioration ultime pour votre bateau dans Assassin's Creed Black Flag Resynced, ce sont les cartes au trésor. Celles-ci vous indiquent les coordonnées de chaque plan et vous donne un indice sur l'endroit précis où il se trouve. Cela dit, il faut d'abord trouver lesdites cartes. Ça tombe bien, car notre guide mentionne aussi leur localisation.
Plan de réserve pour mortiers ultime
- Carte au trésor : 850,352 l Punta Guardico, sur l'île de Tortuga
- Emplacement du plan : 310,617 | Matanzas, à Dry Tortuga
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|800 reales
|Amélioration 1
|2 000 reales
|Amélioration 2
|Plan d'amélioration ultime
5 000 reales
Plan de puissance de barils explosifs ultime
- Carte au trésor : 190,218 l Santanillas, dans la région de Chinchorro
- Emplacement du plan : 455,462 | San Juan, dans la région de Cruz
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|3 000 reales
|Amélioration 1
|Plan d'amélioration ultime
Plan de réserve de barils explosifs ultime dans Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Carte au trésor : 864,236 l Sur un squelette dans Petite Caverne, à Punta Guarico
- Emplacement du plan : 40,372 | Tulum, dans la région de Conttoyor
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|500 reales
|Amélioration 1
|1 500 reales
|Amélioration 2
|Plan d'amélioration ultime
4 000 reales
Plan de puissance des boulets explosifs ultime
- Carte au trésor : 28,159 l Ambergis Key, à Chinchorro
- Emplacement du plan : 271,176 | Misteriosa, dans la région de Serranilla
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|900 reales
|Amélioration 1
|6 000 reales
|Amélioration 2
|Plan d'amélioration ultime
Plan de réserve de boulets explosifs ultime
- Carte au trésor : 298,310 l Cayman Sound, à Castillo de Jagua
- Emplacement du plan : 863,235 | Petite Caverne, à Punta Guarico
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|500 reales
|Amélioration 1
|1 500 reales
|Amélioration 2
|Plan d'amélioration ultime
4 000 reales
Plan de puissance de harpon ultime dans Assassin's Creed Black Flag Resynced
- Carte au trésor : 845,515 l Île Mariguana, à Gibara
- Emplacement du plan : 544,692 | Île Andreas, dans la région d'Eleuthera
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|1 000 reales
|Amélioration 1
|Plan d'amélioration ultime
4 000 reales
Tous les plans d'amélioration du bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced à trouver avec la cloche de plongée
Cherchez des plans d'amélioration du bateau dans Assassin's Creed Black Flag Resynced à l'aide de la cloche de plongée demande d'être persévérant et attentif. Contrairement aux cartes au trésor, rien ne vous indique les coordonnées en amont. C'est pourquoi nous vous partageons celles trouvées en nous rendant sur place. Ensuite, à vous de jouer dans les profondeurs de la mer. Pensez bien à reprendre de l'air s'il faut et prenez le temps de fouiller soigneusement les tunnels si vous devez vous y enfoncer.
Plan de résistance de coque ultime
- 348,745 | Épave du San Ignacio, près du fort de Dry Tortugas
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|1 000 reales
|Amélioration 1
|4 000 reales
100 métal
200 bois
|Amélioration 2
|15 000 reales
200 métal
500 bois
|Amélioration 3
|Plan d'amélioration ultime
30 000 reales
400 métal
750 bois
Plan d'éperon ultime
- 150, 272 | Épave de la Concepción, région de Chinchorro
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|500 reales
75 bois
|Niveau 1
|2 000 reales
75 bois
|Niveau 2
|5 000 reales
150 métal
250 bois
|Niveau 3
|Plan d'amélioration ultime
Plan de canons sur pivot ultime dans Assassin's Creed Black Flag Resynced
- 456,331 | Grottes de l'Œil du Diable, dans la région de Cruz
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|700 reales
25 métal
|Amélioration 1
|5 000 reales
200 métal
|Amélioration 2
|Plan d'amélioration ultime
15 000 reales
400 métal
Plan de nombre de canons de bordée ultime
- 440,145 | Le Trou Bleu, dans la région de Charlotte
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|70 métal
|Amélioration 1
|2 000 reales
150 métal
|Amélioration 2
|4 000 reales
300 métal
|Amélioration 3
|8 000 reales
350 métal
|Amélioration 4
|12 000 reales
500 métal
|Amélioration 5
|Plan d'amélioration ultime
20 000 reales
650 métal
Plan de puissance des boulets ronds ultime
- 739,120 | Ruines de Kabah, dans la région de Navassa
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|900 reales
|Amélioration 1
|4 000 reales
|Amélioration 2
|12 000 reales
|Amélioration 3
|Plan d'amélioration ultime
Plan de mortier ultime dans Assassin's Creed Black Flag Resynced
- 600, 637 | Épave de l'Antocha, région de Gibara
|Niveau d'amélioration
|Coût de l'amélioration du bateau
|Niveau de base
|3 000 reales
|Amélioration 1
|3 500 reales
200 métal
|Amélioration 2
|8 000 reales
300 métal
|Amélioration 3
|Plan d'amélioration ultime