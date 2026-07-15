Assassin's Creed Black Flag Resynced remet le Jackdawn en mer 13 ans après l'épisode originel. Comme à l'époque, découvrez avec nous comment améliorer votre bateau et où trouver les plans dans le remake.

Vous venez de commencer le remake d'AC4 et vous voulez optimiser le Jackdaw ? Nous vous avons concocté un guide complet des plans d'amélioration ultime pour le bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced. Suivez nos conseils pour savoir comment renforcer sa coque ou encore sa puissance de feu. Avec nous, découvrez comment bâtir le navire souverain des mers.

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Avant même d'envisager partir à la recherche des plans d'amélioration du bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, encore faut-il savoir comment les trouver. Tous sont soigneusement cachés sur la map du jeu, en terre et surtout sous les eaux. Cela veut dire qu'il y a deux manières de tomber dessus :

Sur terre : en vous aidant des coordonnées des cartes au trésor

Dans la mer : en utilisant la cloche de plongée

Notez que la cloche de plongée ne se débloque qu'en remplissant la mission “Plongée médicinale”. Vous devez donc impérativement avancer dans l'histoire pour l'obtenir. Pensez aussi à mettre un peu d'argent de côté, car elle vous coûtera 5 000 reales. Ça tombe bien, car nous vous avons préparé un autre guide pour savoir comment gagner de l'argent rapidement.

Comment utiliser les plans d'amélioration du bateau dans Assassin's Creed Black Flag Resynced ?

Une fois que vous avez trouvé un plan d'amélioration ultime pour le bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, vous allez pouvoir apporter des modification au Jackdaw. Pour ce faire, rendez-vous auprès des Capitaine de port dans les villes que vous visitez. Ce sont eux qui vous permettront d'acheter les différentes optimisation ou renforcer celles déjà en place.

© Ubisoft.

De fait, chaque amélioration du bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced présente plusieurs niveaux d'optimisation. Et la dernière n'est autre que l'« amélioration ultime », qui n'est faisable qu'en ayant le plan associé, en plus de l'argent et des matériaux nécessaires. Maintenant que vous savez tout cela, il est temps de voir où trouver les fameux plans d'AC4 Remake.

La liste des plans du bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced avec une carte au trésor

© Ubisoft.

Le moyen le plus simple de trouver des plans d'amélioration ultime pour votre bateau dans Assassin's Creed Black Flag Resynced, ce sont les cartes au trésor. Celles-ci vous indiquent les coordonnées de chaque plan et vous donne un indice sur l'endroit précis où il se trouve. Cela dit, il faut d'abord trouver lesdites cartes. Ça tombe bien, car notre guide mentionne aussi leur localisation.

Plan de réserve pour mortiers ultime

Carte au trésor : 850,352 l Punta Guardico, sur l'île de Tortuga

l Punta Guardico, sur l'île de Tortuga Emplacement du plan : 310,617 | Matanzas, à Dry Tortuga

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 800 reales Amélioration 1 2 000 reales Amélioration 2 Plan d'amélioration ultime

5 000 reales

Plan de puissance de barils explosifs ultime

Carte au trésor : 190,218 l Santanillas, dans la région de Chinchorro

l Santanillas, dans la région de Chinchorro Emplacement du plan : 455,462 | San Juan, dans la région de Cruz

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 3 000 reales Amélioration 1 Plan d'amélioration ultime

Plan de réserve de barils explosifs ultime dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

Carte au trésor : 864,236 l Sur un squelette dans Petite Caverne, à Punta Guarico

l Sur un squelette dans Petite Caverne, à Punta Guarico Emplacement du plan : 40,372 | Tulum, dans la région de Conttoyor

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 500 reales Amélioration 1 1 500 reales Amélioration 2 Plan d'amélioration ultime

4 000 reales

Plan de puissance des boulets explosifs ultime

Carte au trésor : 28,159 l Ambergis Key, à Chinchorro

l Ambergis Key, à Chinchorro Emplacement du plan : 271,176 | Misteriosa, dans la région de Serranilla

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 900 reales Amélioration 1 6 000 reales Amélioration 2 Plan d'amélioration ultime

Plan de réserve de boulets explosifs ultime

Carte au trésor : 298,310 l Cayman Sound, à Castillo de Jagua

l Cayman Sound, à Castillo de Jagua Emplacement du plan : 863,235 | Petite Caverne, à Punta Guarico

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 500 reales Amélioration 1 1 500 reales Amélioration 2 Plan d'amélioration ultime

4 000 reales

Plan de puissance de harpon ultime dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

Carte au trésor : 845,515 l Île Mariguana, à Gibara

l Île Mariguana, à Gibara Emplacement du plan : 544,692 | Île Andreas, dans la région d'Eleuthera

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 1 000 reales Amélioration 1 Plan d'amélioration ultime

4 000 reales

Tous les plans d'amélioration du bateau d'Assassin's Creed Black Flag Resynced à trouver avec la cloche de plongée

© Ubisoft.

Cherchez des plans d'amélioration du bateau dans Assassin's Creed Black Flag Resynced à l'aide de la cloche de plongée demande d'être persévérant et attentif. Contrairement aux cartes au trésor, rien ne vous indique les coordonnées en amont. C'est pourquoi nous vous partageons celles trouvées en nous rendant sur place. Ensuite, à vous de jouer dans les profondeurs de la mer. Pensez bien à reprendre de l'air s'il faut et prenez le temps de fouiller soigneusement les tunnels si vous devez vous y enfoncer.

Plan de résistance de coque ultime

348,745 | Épave du San Ignacio, près du fort de Dry Tortugas

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 1 000 reales Amélioration 1 4 000 reales

100 métal

200 bois Amélioration 2 15 000 reales

200 métal

500 bois Amélioration 3 Plan d'amélioration ultime

30 000 reales

400 métal

750 bois

Plan d'éperon ultime

150, 272 | Épave de la Concepción, région de Chinchorro

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 500 reales

75 bois Niveau 1 2 000 reales

75 bois Niveau 2 5 000 reales

150 métal

250 bois Niveau 3 Plan d'amélioration ultime

Plan de canons sur pivot ultime dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

456,331 | Grottes de l'Œil du Diable, dans la région de Cruz

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 700 reales

25 métal Amélioration 1 5 000 reales

200 métal Amélioration 2 Plan d'amélioration ultime

15 000 reales

400 métal

Plan de nombre de canons de bordée ultime

440,145 | Le Trou Bleu, dans la région de Charlotte

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 70 métal Amélioration 1 2 000 reales

150 métal Amélioration 2 4 000 reales

300 métal Amélioration 3 8 000 reales

350 métal Amélioration 4 12 000 reales

500 métal Amélioration 5 Plan d'amélioration ultime

20 000 reales

650 métal

Plan de puissance des boulets ronds ultime

739,120 | Ruines de Kabah, dans la région de Navassa

Niveau d'amélioration Coût de l'amélioration du bateau Niveau de base 900 reales Amélioration 1 4 000 reales Amélioration 2 12 000 reales Amélioration 3 Plan d'amélioration ultime

Plan de mortier ultime dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

600, 637 | Épave de l'Antocha, région de Gibara