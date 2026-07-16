Voici le guide d'Assassin's Creed Black Flag Resynced pour recruter facilement Tobias le Mort-Vivant, l'un des nouveaux officiers du Jackdaw. On vous explique comment compléter votre équipage et débloquer les armes les plus puissante du bateau

Le remake d'Assassin's Creed Black Flag comprend de nouvelles quêtes secondaires qui vont permettre de recruter de nouveaux marins. Des officiers et personnages secondaires intéressants, qui offriront différents bonus et récompenses en intégrant votre équipage. Il en existe trois : Lucy et le Padre que vous pouvez recruter après quelques heures de jeu seulement, et Tobias, alias Deadman ou le Mort-Vivant, qui est quant à lui une surprise vers la fin du jeu et permet surtout de débloquer les armes les plus puissantes de votre bateau. Voici où le trouver et comment le recruter.

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La première chose pour recruter Deadman va être d'avancer dans Assassin's Creed Black Flag Resynced. Il faudra en effet avoir terminé la mission Tout est permis, vers la fin du jeu. Mission durant laquelle Edward va enfin prendre conscience de ses agissements et commencer à épouser le credo à son tour. Vous devrez alors défendre le repaire des assassins contre une flotte d'adversaires avant de reprendre la mer. De retour sur le Jackdaw, rendez-vous à Inagua pour lancer le chapitre inédit de ce remake avec les missions « Dans un monde sans or ». Enchaînez les missions pour découvrir l'existence de ce nouvel officier secret, jusqu'à débloquer la quête « Dans un monde sans or : Je veux te parler ».

Attention, pour en arriver jusqu'ici et pour mener à bien les missions liées à l'officier, vous allez devoir mener d'importantes batailles navales contre des dizaines de bateaux dont un Man'o'war et sa flotte. Il est indispensable d'améliorer suffisamment le Jackdaw pour ne pas se faire couler. On vous conseillera donc d'avoir la résistance de la coque niveau 4, les dégâts des boulets niveau 4, le mortier et ses munitions niveau 3, les canons de bordée niveau 4 et enfin au moins un niveau dans les boulets explosifs.

Soluce complète pour recruter Tobias, l'un des nouveaux officiers d'Assassin's Creed Black Flag Resynced

Condition de déblocage : terminer la mission « Tout est permis » puis « Dans un monde sans or : Je veux juste te parler » à Nassau (595,762)

Où le trouver ? : Mission « Aucune caisse assez sombre » à Great Inagua (818,440)

Récompenses : Partie 1 : Canons améliorés, une capacité offensive pour le Jackdaw qui permet de tirer deux salves de canons de bordée. Il suffit de maintenir la visée après le premier tir pour qu'un second s'enchaîne rapidement. Partie 2 : Mortier d'arsenal, une attaque alternative qui permet de tirer une redoutable salve de mortier, extrêmement efficace.



Partie 1 : « Je veux juste te parler »

La mission permettant de débloquer les canons améliorés grâce à Tobias n'est pas directement reliée à ce dernier. Après l'avoir retrouvé lors de la mission « Dans un monde sans or : Par l'enfer… », chapitre bonus d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, puis discuté avec lui à la fin de la quête « C'est un début », Tobias, dit le Mort-Vivant, rejoindra votre bord. Vous allez toutefois devoir compléter une mission avant de voir apparaître sa première amélioration : « Je veux juste te parler ».

Rendez-vous à Nassau (595,762) pour retrouver Lucy qui vous donnera des renseignements sur le trésorier de Maynard. Il suffira de le retrouver au sud de la ville et de l'exécuter. Faites attention, en cas d'alerte, ce sera rapidement la foire puisqu'il y a un très grand attroupement d'ennemis dans la zone. Une fois la cible éliminée, retournez à bord du Jackdaw pour récupérer les canons de bordée améliorés.

Partie 2 : « Aucune caisse assez sombre » et « L'Amour s'achève »

Cette seconde partie est divisée en deux grands axes. La première mission vous demandera d'aider Tobias à se venger. Foncez vers la grotte située en 864,237 dans la région de Punta Guarico. Sur place, infiltrez les lieux en éliminant les ennemis et en libérant les prisonniers. Une fois le capitaine abattu et Tobias vengé, il vous demandera une ultime requête.

Pour cette seconde partie de quête d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, il vous sera demandé de vous rendre sur Crooked Island (780,514) juste au nord de votre repaire. Sur place, vous devrez simplement faire le ménage en sauvant tous les prisonniers, pas de grosse difficulté si ce n'est le dernier groupe d'ennemis sur la plage composé de plusieurs brutes et d'un tireur au tromblon. Une fois l'île sauvée, discutez avec Tobias puis retournez sur votre navire. Vous débloquerez alors les Mortiers d'Arsenal, capables de tirer des salves d'obus rapides, précis et meurtriers. Vous devrez d'ailleurs les utiliser en situation réelle pour conclure l'arc de Tobias lors d'une ultime bataille navale à grande échelle. Veillez à bien améliorer la puissance de feu et la résistance du Jackdaw, ça va faire mal.