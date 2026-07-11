Assassin's Creed Black Flag Remake comprend quelques nouvelles missions secondaires, dont la possibilité de recruter de nouveaux personnages sur le Jackdaw. Ces derniers offrent quelques bonus, dont des compétences utiles pour le bateau. Voici où les trouver et comment les ajouter à son équipage. Au total, vous pourrez recruter trois nouveaux personnages pour superviser votre équipage et vous aider sur le Jackdaw. Deux peuvent être récupérés durant les premières heures du jeu, tandis qu'un dernier ne pourra être trouvé que vers la fin.

Pour débloquer le Padre, le maître d'armes, vous devrez obligatoirement terminer la mission « Cette bonne vieille crique » de la quête principale. Edward devra infiltrer le manoir d'un templier et l'en déloger. Il prendra alors le contrôle des lieux et en fera un tour du propriétaire. Une fois fait, la mission secondaire vous sera proposée pour trouver le Padre, en même temps que celle pour recruter Lucy. Vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre.

Soluce complète pour recruter le Padre dans Assassin's Creed Black Flag Resynced

Comment le débloquer ? : terminer la mission « Cette bonne vieille crique »

Où le trouver ? : Rendez-vous à Caracol en (919,339) tout à l'Est de Punta Guarico.

Récompenses : Partie 1 : Une compétence offensive pour le Jackdaw qui permet de foncer sur les bateaux pour infliger d'énormes dégâts. Partie 2 : la Petite Coupe, une babiole qui donne des bonus de soins générés par la nourriture.



Mission 1 : Une seconde chance

Pour recruter le Padre, il suffira de se rendre à Caracol pour lui parler. Ce dernier vous demandera un coup de main en vous priant d'aller surveiller les hommes restants du Templier Julien Du Casse. Suivez les indications pour vous rendre à leur repaire à Cumberland Bay (646,346) et récupérer la lettre au campement. Retournez ensuite à Caracol en bateau, la ville sera assiégée. Vous pouvez laisser les bateaux fuir ou les détruire. Allez ensuite revoir le Padre, ce dernier acceptera finalement de vous rejoindre.

Mission 2 : Si ta main droite est une occasion de chute

Une seconde partie de la mission se débloque peu après au fil de votre exploration. Le Padre vous demandera de l'aider à se venger après avoir retrouvé la trace de ceux qui ont décimé ses fidèles. Il faudra vous rendre sur l'île du Cap de Bonavista (155,591), la toute première zone du jeu. Enquêtez sur place avec le Padre pour trouver des indices sur un prêtre dangereux qui fricote avec les anciens associés du templier Du Casse. Direction Kingston (615,170) pour continuer votre enquête. Amassez un maximum d'indices en fouillant les quais, écoutez des conversations et volez une étrange invitation à un ivrogne.

Le prêtre tient d'étranges rendez-vous dans la forêt à l'Est de la ville, foncez-y. Sur place, vous allez devoir vous défaire de tous les ennemis et affronter le prêtre afin que le Padre puisse assouvir sa vengeance. Vous gagnerez une seconde récompense, une Petite Coupe, qui offre quelques bonus.