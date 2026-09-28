La dimension stratégique dans Aniimo existe bel et bien en plus de toute sa dimension collection. Que ce soit pour affronter les puissants Alpha ou encore combattre les nomades les plus forts, monter une équipe d'Aniimo surpuissants ne sera pas une perte de temps, bien au contraire. Et pour se faire une team complémentaire, mieux vaut avoir tout ce qu'il faut : des DPS, de quoi faire rapidement des supports mais aussi de quoi faire facilement des Ruptures, une mécanique importante qui permet de briser la défense adverse et d'infliger d'énormes dégâts. Voici donc la tier list des meilleurs Aniimo spécialisés Rupture du jeu.

La Tier List des meilleurs Aniimo Rupture

Actuellement, les meilleurs Aniimo Rupture du jeu peuvent être préparés dès le départ puisque deux d'entre eux sont des évolutions ultimes de créatures que l'on rencontre dans la toute première zone du jeu. Cristocrabe est en effet l'évolution de Crabourgeon que l'on peut avoir dès le début du jeu, tandis qu'Inferlupin est le stade Nova de Loufeuteau, l'adorable chien de feu que l'on peut attraper dans les premières zones également.

Casquillon, autre Aniimo à culminer au Rang S, demandera quant à lui un peu plus de travail puisque vous ne pourrez capturer sa forme Lumin que dans les Hautes Plaines Ocre, une zone assez avancée.

Rang S : Cristocrabe, Inferlupin, Casquillon

: Cristocrabe, Inferlupin, Casquillon Rang A : Voltignasse, Cuiragon, Cristorex, Écurouste, Tubabec

: Voltignasse, Cuiragon, Cristorex, Écurouste, Tubabec Rang B : Géodosaure, Magmarex, Terriloutre, Pomawk, Nutrion

: Géodosaure, Magmarex, Terriloutre, Pomawk, Nutrion Rang C : Casquimord, Lavasaure, Crabiflore, Écurixe

: Casquimord, Lavasaure, Crabiflore, Écurixe Rang D : Voltige, Crabourgeon, Casquimou, Fredon, Machou, Silexodon, Pomœuf, Bulloutre, Louloutre

Tier List des Aniimo Rupture Septembre 2026

A voir aussi : La tier list général de tous les Aniimo du jeu

Les meilleurs Aniimo Rupture Rang S

Cristocrabe

Type : Glace

Glace Où le trouver ? : Evolution de Crabourgeon ( ex : Prairie des Cumulaines)

Cristocrabe est un Aniimo très intéressant grâce à ses statistiques naturelles très solides, chargées en défense notamment, et à son kit lui permettant de temporiser un maximum les combats avec sa ruée et son tunnel. Mais c'est aussi et surtout sa capacité à détruire la barre de Rupture adverse qui en fait un vrai Rang S. Son passif Déchirure Glaciale lui offre un important bonus de dégâts de Rupture lorsqu'il arrive à cumuler suffisamment de marques. Chose qu'il peut facilement faire avec Danse de Grêle, qui en inflige régulièrement sur la durée dans une vaste zone.

Inferlupin

Type : Tenèbres / Feu

Tenèbres / Feu Où le trouver ? : Evolution de Loufeuteau ( ex : Champs de Cumulaine, Crête des crocs)

Inferlupin est un Aniimo très puissant qui capitalise un maximum sur ses compétences grâce à sa Régénération élevée. C'est une créature très offensive, qui peut décupler ses forces en attaquant ses adversaires sans interruption. Sa compétence passive lui permet en effet de renforcer ses autres capacités pour leur donner des effets supplémentaires. Il peut ainsi invoquer davantage de clones pour envahir le terrain et multiplier ses dégâts, mais aussi infliger de lourds dégâts, notamment de Rupture, avec Esprit de Jappardent Inébranlable. Et accessoirement, il a une classe absolument folle.

Casquillon

Type : Ténèbres (forme de base)

Ténèbres (forme de base) Où le trouver ? : Evolution de Casquimou, en liberté dans les Hautes-plaines ocres

Décidément, la lignée de Casquimou est très puissante. Non contente d'avoir son évolution Nova Casquipreux dans la tier list des meilleurs DPS, son autre évolution ultime, Casquillon, fait quant à elle partie des meilleurs Aniimo de Rupture. Cet Aniimo est également très bon pour encaisser les dégâts physiques avec sa base de PV et de défense physique élevées. Ses compétences sont quant à elles excellentes pour se replacer sur le terrain avec pas mal de mouvements et surtout une compétence Fronde bondissante qui offre un important bonus de dégâts de Rupture.

Les meilleurs Aniimo Rupture de Rang A

Si vous n'avez pas de rang S sous le coude, voici d'autres Aniimo particulièrement puissants pour faire tomber la barre de Rupture. Le très bon Voltignasse est un choix qui flirte même avec le Rang S tant sa vitesse d'attaque et ses compétences électriques sont efficaces ; seule sa résistance lui fait défaut comparé à ses collègues un rang au-dessus. Un autre choix intéressant peut être Tubabec puisque sa forme Lumin, Cuicui, se trouve très vite dans les premières régions du jeu. Vous pouvez même en attraper un Alpha au sud du Détroit Argenté. Ce qui l'empêche d'être un rang plus haut, c'est qu'il ne dispose pas de compétence de Rupture efficace et nécessite de l'aide pour briller.

Voltignasse

Cuiragon

Cristorex

Écurouste

Tubabec

Les meilleurs Rupture Rangs B, C et D

Si vous n'avez pas d'autre choix, vous pourrez toujours vous rabattre sur les autres Aniimo de cette sélection en favorisant évidemment toujours les meilleurs des rangs suivants.

Rang B

Géodosaure

Magmarex

Terriloutre

Pomawk

Nutrion

Rang C

Casquimord

Lavasaure

Crabiflore

Écurixe

Rang D