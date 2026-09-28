Il y a quelques jours c'était un Molosabre Prismana, aujourd'hui c'est au tour de Méliflore Prismana d'être au centre d'un nouvel événement sur Aniimo. Vous pouvez dès à présent tenter de le capturer en participant à l'Abondance de Veine qui s'étend du 28 septembre au 4 octobre 2026. Comme pour les événements précédents du même genre, il faudra cependant remplir quelques conditions et surtout être bien préparé.

L'Abondance de Veine est un événement récurrent qui permet d'augmenter significativement les chances de voir apparaître une créature extrêmement rare d'une certaine famille. En ce moment, vous avez donc la chance de capturer un Méliflore Prismana et toute la famille de Bourgeonnet. Ce Méliflore spécial est de type Plante et Sacré, c'est un soutien offensif capable d'infliger des dégâts mais surtout de soigner ses alliés et d'utiliser rapidement ses compétences s'il est utilisé en équipe. En septembre 2026, c'est actuellement l'un des meilleurs supports du jeu, rien de moins.

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026, une apparition massive de Bourgeonnet aura également lieu, ce qui vous permettra de tenter votre chance pour en avoir un parfait avec les meilleurs traits possible. Le but étant d'avoir en définitive un Méliflore et un Rapieronce optimisés, qui font partie de la tier list des Aniimo les plus puissants du moment.

Comment capturer le Méliflore Prismana ?

Pour capturer le Méliflore Prismana, vous allez devoir enrichir la branche du Bois de la Tour-aux-Roses, à l'est des Plaines Venteuses. Il vous faudra également obligatoirement le badge bronze de la région, ce qui veut dire qu'il faut capturer au moins 40 % des créatures locales. Pour ce faire, on vous conseille d'être au moins de niveau 40 ou supérieur pour ne pas trop avoir de mal à vous balader dans la zone et surtout ne pas prendre trop de dégâts contre les Aniimo de la région.

Prérequis

Être de niveau 40+ pour se promener facilement dans la zone de l'évènement

Obtenir le Badge Bronze du Bois de la Tour-aux-roses

Avoir suffisamment d'énergie pour enrichir la fleur

Détails de l'évènement

Augmentation des chances de voir apparaître un Méliflore Prismana spécial.

Augmentation du taux d'apparition d'Aniimo en Phase Nova lors des 3 premières sessions d'enrichissement chaque week-end.

Bonus de 50 % d'énergie prismatique supplémentaire lors de la récolte d'un fruit de veine.

Capturer des Aniimo peut provoquer un Coup de Chance qui offre un bonus d'énergie prismatique.

Les Coups de Chance ont 0,6 % de chance de faire directement apparaître des Aniimo Prismana.

3 % de chance de faire directement apparaître des Aniimo Prismana lors d'un enrichissement.

Conseils

Chargez vous d'Aniipods standard et pro pour vous faciliter la vie, vous pouvez en acheter dans la plupart des boutiques.

Pensez à avoir suffisamment d'Essence de Veine pour enrichir à la chaine en plus des enrichissements gratuits qui se recharge chaque jour.

Détails du Méliflore Prismana, pourquoi c'est l'un des meilleurs support du jeu ?

Si ce Méliflore est si puissant, c'est qu'il dispose de bonnes statistiques naturelles, mais également de compétences hautement intéressantes. C'est déjà le compagnon parfait pour un Rapiéronce, un Aniimo de la même famille qui est quant à lui l'un des meilleurs DPS du jeu. Ses bonus de critique et sa Bénédiction épineuse en font un soutien offensif très intéressant pour des équipes qui peuvent infliger de lourds dégâts. On note également une purge de tous les effets négatifs qui peut clairement faire basculer le combat, et évidemment ses compétences de soin qui sont un atout non négligeable, bien que le soin soit moins important que celui d'autres Aniimo.