Vous attendez avec impatience le grand retour de Lara Croft ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur sa prochaine aventure à venir en 2027, Tomb Raider Legacy of Atlantis.

« Certaines légendes sont destinées à être racontées de nouveau ». C’est par ces mots que se concluait le trailer d’annonce de Tomb Raider Legacy of Atlantis, nouvelle réinvention de l’épisode fondateur de la franchise créée par Core Design en 1996. Car oui, après un premier remake en 2007 puis un reboot en 2013, l’heure est aujourd’hui venue pour Lara Croft de revenir une fois de plus où tout a commencé pour elle, de sorte à unifier toutes les ères qui ont pu faire la grandeur de Tomb Raider en l’espace de 30 ans. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Dernière mise à jour : 7 novembre 2026

Qui sont les développeurs et l’éditeur de Legacy of Atlantis ?

Ce nouvel opus est co-développé par Flying Wild Hog et Crystal Dynamics, tandis qu’Amazon Game Studios se charge de l’éditer.

Que racontera l’histoire du jeu ?

Comme en 1996 et en 2007, Tomb Raider Legacy of Atlantis nous amènera à parcourir le globe à la recherche des différents morceaux d’une ancienne relique, le Scion, réputé pour renfermer une puissance incommensurable. Il mettra ainsi de nouveau en scène la rivalité opposant Lara Croft à d’autres chasseurs de trésors, tout en réécrivant l’histoire sous le prisme de sa nouvelle origin story dépeinte dans la dernière trilogie.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Qui incarnera Lara Croft dans Legacy of Atlantis ?

Après Camilla Luddington dans la trilogie Survivor, c’est désormais au tour d’Alix Wilton Regan d’enfiler les bottes de Lara Croft pour Tomb Raider Legacy of Atlantis, mais également Tomb Raider Catalyst, qui arrivera de son côté en 2028.

Faut-il avoir joué aux précédents jeux pour découvrir ce nouvel opus ?

Non, il n’est pas indispensable d’avoir joué à un quelconque Tomb Raider pour pouvoir se lancer dans ce nouvel opus, qui raconte l’une des nombreuses aventures de Lara Croft de façon tout à fait indépendante.

S’agira-t-il d’un remake littéral du jeu original ?

Non, Legacy of Atlantis n’a pas pour vocation de reproduire avec fidélité la version originale de 1996, ni même le premier remake de 2007. Les créateurs du jeu ont bien insisté là-dessus : il ne s’agit d’ailleurs pas d’un « remake » à proprement parler, mais d’une « réinvention de la première aventure de Lara Croft ».

Quels pays pourra-t-on visiter dans Legacy of Atlantis ?

Comme dans le jeu original, cette réimagination nous amènera au Pérou, en Grèce, en Égypte et enfin sur l’île de l’Atlantide au cours de l’aventure.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Quelles seront les nouveautés de ce nouveau Tomb Raider ?

Dans l’ensemble, ce nouvel opus devrait combiner tout ce qui a pu faire la grandeur de la saga au cours des trente dernières années. Par rapport à la dernière trilogie, il marquera ainsi le retour du côté acrobatique de Lara, mais également de ses célèbres doubles pistolets. Le jeu inclura également de nouvelles salles à explorer et des énigmes inédites par rapport à la version originale, ainsi qu’un scénario plus approfondi. Enfin, la dimension light-RPG de la dernière trilogie sera elle aussi de la partie.

S’agira-t-il d’un monde semi-ouvert comme dans les derniers opus ?

Non, Flying Wild Hog et Crystal Dynamics ont confirmé que ce nouveau Tomb Raider n’adoptera pas la même approche que dans la trilogie reboot. Cela n’empêchera toutefois pas le jeu de proposer des environnements largement élargis pour favoriser l’exploration et la découverte.

Quelle sera la durée de vie de Legacy of Atlantis ?

À en croire Jeff Adams, directeur de l’expérience chez Crystal Dynamics, le jeu devrait disposer d’une durée de vie d’environ 14 à 16 heures.

Tomb Raider Legacy of Atlantis sortira le 12 février 2027.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Sur quelles plateformes sortira le jeu ?

Ce nouvel opus sera disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Quels sont les prix et les différentes éditions du jeu ?

Trois éditions ont été officiellement confirmées pour Tomb Raider Legacy of Atlantis à ce jour, peu importe la plateforme concernée. Cela comprend :

La version Standard , vendue au tarif de 59.99€ et contenant uniquement le jeu

, vendue au tarif de 59.99€ et contenant uniquement le jeu L' édition Deluxe , vendue au tarif de 69.99€ et contenant le jeu, l’accès au DLC et un bonus in-game

, vendue au tarif de 69.99€ et contenant le jeu, l’accès au DLC et un bonus in-game L’édition Collector, vendue au tarif de 219.99€ et contenant le jeu accompagné d’une série de goodies et d’avantages

Quel est le contenu de l’édition Collector de Legacy of Atlantis ?

En plus du contenu de l’édition Deluxe, qui comprendra donc le jeu, l’accès au futur DLC et un bonus in-game, l’édition Collector s’accompagnera de tous les éléments suivants :

Un steelbook

Un mini-artbook de 48 pages

Une statuette de Lara Croft contre le T-Rex

Un porte-clés Talisman du Triumvirat

Une broche avec le Sceau des Croft

Un accès anticipé de 48 heures

Une tenue supplémentaire en bonus de précommande

Notez que celle-ci n’est disponible qu’en édition limitée et que même si des réassorts de stocks sont parfois organisés, il est possible qu’elle ne soit déjà plus trouvable d'ici la sortie.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Une version physique sera-t-elle disponible sur PS5 ?

Tomb Raider Legacy of Atlantis étant prévu pour 2027, il bénéficiera bien d’une sortie au format physique sur la console de PlayStation.

Quand sortira le DLC du jeu ?

Pour l’heure, Flying Wild Hog et Crystal Dynamics n’ont pas officialisé de fenêtre de sortie pour le futur DLC du jeu. Grâce à une fuite survenue sur le site de Nintendo, on sait toutefois que celui-ci devrait arriver dès le printemps 2027.

Sur quoi portera le DLC de Legacy of Atlantis ?

Pour l’heure, aucune information n’a été dévoilée concernant ce que l’on peut attendre du DLC du jeu. Les fans de Tomb Raider émettent toutefois l’hypothèse qu’il pourrait s’agir d’une réinvention d’Unfinished Business, l’extension qui comprenait quatre niveaux bonus pour le jeu de 1996.