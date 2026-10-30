Shelley Blond. Judith Gibbins. Jonell Elliott. Keeley Hawes. Camilla Luddington. Cinq femmes, un point commun : elles ont toutes incarné le personnage de Lara Croft à un moment ou à un autre de sa vie, tant dans les jeux de Core Design, Crystal Dynamics qu'Eidos Montréal. Mais alors qu’une nouvelle ère s’apprête désormais à débuter avec l’arrivée de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, l’heure est venue pour une nouvelle actrice d’enfiler les bottes de l’aventurière. Son nom ? Alix Wilton Regan, comédienne émérite du jeu vidéo notamment connue pour ses rôles de Sebille (Divinity: Original Sin 2), Aya (Assassin’s Creed Origins) ou encore Alt Cunningham (Cyberpunk 2077). Et même pour l’actrice, cela reste encore difficile à croire.

Sur les traces de Lara Croft

Pour les fans, l’arrivée de Wilton Regan dans le giron de la licence remonte à décembre 2025, lorsque Legacy of Atlantis a été officiellement annoncé par Amazon Games. Mais pour cette dernière, c’est une aventure qui a débuté dès le mois d’août 2022. Contactée par son agent alors qu’elle se trouvait en vacances en Italie, Wilton Regan raconte avoir été avertie de l’ouverture d’une audition pour un nouveau rôle, dont l’identité était naturellement tenue secrète. « Je ne savais pas [que c’était Lara]. Personne ne me le disait, elle avait un autre prénom dans le script pour l’audition », nous a-t-elle révélé lors de notre rencontre à l’événement TR30 Derby en Angleterre. Le prénom en question ? Quelque chose comme Zara ou Tara, d’après ses souvenirs.

Alix Wilton Regan, la nouvelle Lara Croft dans Tomb Raider / © Amazon Games

Pourtant, déjà à ce moment-là, elle-même comme son agent ont le sentiment qu’il pourrait bien s’agir de l’héroïne de Tomb Raider. Ni une ni deux, Wilton Regan se dépêche donc de tourner six scènes depuis son lieu de vacances, qu’elle s’empresse ensuite d’envoyer depuis le réseau Wi-Fi d’un bar… avant de devoir faire face à un silence de près de quatre mois. Mais alors qu’elle commençait à se dire qu’elle n’avait probablement pas obtenu le rôle en question, voilà qu’une seconde audition lui a été demandée en novembre 2022, puis une troisième en janvier 2023, et enfin une dernière en février 2023. Car cette fois-ci, c’était la bonne : elle avait été choisie par Crystal Dynamics et Flying Wild Hog pour incarner Lara Croft dans les futurs jeux.

Bien sûr, entre-temps, l’actrice avait fini par être mise au courant du rôle pour lequel elle auditionnait. « Après la première, ou peut-être la deuxième audition, je savais absolument que c’était Lara », nous a-t-elle confié, en précisant qu’elle comprenait tout à fait pourquoi un tel mystère avait été maintenu durant le processus. « C’est un rôle tellement grand que, bien sûr, je comprends que les gens à qui appartient Lara ont envie de la protéger. Ils n’ont pas envie d’avoir des choses qui ne se passent pas bien, des fuites dans la presse, des trucs comme ça ». Et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a été tenue au secret pendant deux ans et demi, jusqu’à l’annonce du jeu aux Game Awards 2025.

Entrer dans la peau de l’aventurière de Tomb Raider

Mais comment se prépare-t-on à incarner un personnage aussi iconique que Lara Croft ? Wilton Regan a-t-elle, à l’instar d’Angelina Jolie ou Alicia Vikander pour les films, eu droit à un entraînement intensif avant de se glisser dans la combinaison de motion capture pour Legacy of Atlantis et Catalyst ? « J’aimerais bien ! », nous a-t-elle répondu en riant. « Ça serait un grand plaisir pour les prochains jeux qu’on va faire. Mais non, malheureusement, pour ces deux-là, non. Tout reposait sur moi. Mais personnellement j’aime bien la gym, je suis assez sportive, donc j’ai vraiment pris mon entraînement au sérieux après avoir appris que je serais Lara. Je peux faire des pompes maintenant ! », s’est-elle exclamée. « Au moins trois ou quatre ! ».



© Amazon Games

Avant de reprendre son sérieux, de préciser qu’elle en fait en réalité « au moins dix ou douze », et qu’elle s’attache globalement à prendre « tous les petits trucs qui font une grande différence assez sérieusement ». Surtout quand elle est en période de tournage.

« Il faut dormir huit heures, il faut bien manger, il ne faut pas boire, des trucs comme ça. Après, quand j’ai fini, je bois un verre avec les autres puis je me couche à trois heures du matin. Mais pendant l’entraînement et pendant le tournage, je prends les choses assez sérieusement ». Alix Wilton Regan

Il faut dire aussi que, comme a pu le révéler Wilton Regan lors du « VO Panel » du TR30 Derby, les périodes de tournage, réparties entre Montréal et Los Angeles, sont relativement intensives. La journée commence généralement aux alentours de 8 heures du matin, le temps pour les acteurs de se mettre en tenue et de rejoindre le plateau, avant que le tournage à proprement parler ne débute sur les coups de 9 heures pour s’étendre jusqu’à 17 heures. Et ce du lundi au vendredi, même si le lundi est un jour plus spécifiquement consacré aux répétitions générales. Et c’est sans compter, en parallèle, tout le doublage réalisé en studio pour les bruitages et les répliques dites « in-game » de chaque Tomb Raider.

Incarner une icône de la pop-culture

Au-delà de ça, l’actrice a également révélé avec un petit brin d’humour avoir « fait ses devoirs » lorsqu’elle a eu le rôle, en se replongeant notamment dans le riche passé de la franchise. Elle a par exemple profité de la sortie de Tomb Raider 1-3 Remastered pour redécouvrir le premier opus, ce qui était selon elle « très informatif ». « C’était très intéressant de comprendre où elle a commencé sa vie, et où on serait maintenant en 2026, ou en 2027 quand ça sortira ». Elle en a également profité pour se confectionner une sorte de petit mémo, où elle a noté tout ce qui a pu faire la personnalité de Lara à travers les jeux et les films, avec des moments-clés ou des répliques cultes destinées à lui permettre de mieux saisir toutes les facettes du personnage.

© Embracer Group / Amazon Games

Car rappelons que comme le confiait encore très récemment John Stafford, directeur narratif chez Crystal Dynamics, Legacy of Atlantis n’aura pas seulement pour objectif d’ouvrir une nouvelle ère pour la franchise. Il cherchera aussi à « synthétiser trente ans de Lara en une œuvre nouvelle ». Pour Wilton Regan, la conception de ce petit mémo qu’elle a pu emporter partout avec elle s’est donc avérée être d’une aide précieuse. « There are some very big boots to fill guys », a-t-elle notamment déclaré lors du TR30 Derby, ce qui est une manière très britannique de dire qu’elle reprend un rôle avec de grandes responsabilités, mais aussi une belle métaphore sur la façon dont elle enfile aujourd’hui, littéralement, les bottes de Lara Croft.

Pour autant, ne croyez pas non plus que Wilton Regan n’était pas familière avec le personnage avant d’obtenir le rôle. « Je suis une actrice anglaise ! », nous a-t-elle répondu avec entrain. « Lara Croft, c’est le personnage féminin le plus célèbre chez les britanniques ». Avant d’ironiser, lors du panel consacré à Legacy of Atlantis, qu’elle l’est peut-être tout du moins juste après Peppa Pig. « Donc bien sûr tout le monde la connaît, tout le monde l’adore, tout le monde adore ses aventures et passer du temps avec elle. Je pense que c’est vraiment pour ça qu’elle est encore là après 30 ans maintenant ». Grâce à cela et aussi au soutien inconditionnel des fans de Tomb Raider qui, selon elle, sont également toujours présents après toutes ces années pour soutenir chaque nouveau jeu, film, anime ou projet en lien avec la licence.

De Legacy of Atlantis à Catalyst, l’impact d’Alix Wilton Regan

Vous l’aurez compris donc, l’actrice prend très au sérieux le rôle qui lui a été confié par Crystal Dynamics et Flying Wild Hog, au point même de s’impliquer autant que possible dans la construction du personnage. Car Wilton Regan ne veut pas seulement interpréter Lara Croft, elle veut véritablement l’incarner. Quitte, parfois, à soumettre quelques suggestions aux scénaristes de Legacy of Atlantis et, on l’imagine, de Catalyst. C’est par exemple sur ses propres conseils qu’il a été décidé d’exploiter le côté multilingue de l’aventurière, qui parlera comme elle couramment français – pour l’anecdote, nous avons d’ailleurs réalisé l’intégralité de cette interview en français – mais aussi quelques mots d’espagnol.

« Il y avait des mots qu’on disait en français, et je me rappelle qu’après un moment, je leur ai dit : ‘Attendez, mais moi je parle couramment français, j’ai été au lycée français Charles de Gaulle à Londres. Lara, dans l’histoire de Tomb Raider, parle couramment cinq langues, et elle en connaît cinq autres assez bien pour des petites conversations’. Donc je leur ai dit : ‘Je n’en parle pas cinq, mais j’en parle 2, anglais et français. Et un petit peu d’espagnol. Donc utilisez ces trois-là au moins’. Et ils étaient tout à fait d’accord ». Alix Wilton Regan

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Games

Et l’actrice ne s’est pas arrêtée là. En plus d’insister pour prononcer certains mots avec un accent typiquement anglais plutôt qu’américain, elle en a également profité pour introduire dans les répliques de Lara des mots d’argot comme des termes issus du langage commun britannique que les créateurs de Tomb Raider, d’origine américaine et polonaise dans le cas de Legacy of Atlantis, ne connaissaient pas. « Ils ont adoré, puis ils ont tout gardé », nous a alors confié Wilton Regan avec beaucoup de fierté. « Ils m’ont écoutée. Et ce n’est pas toujours comme ça sur un jeu ou sur un film. Ils m’ont vraiment écoutée. […] C’était un grand plaisir », a-t-elle finalement déclaré en complimentant les équipes de scénaristes pour cela.

De la même manière, elle a également tout fait pour marquer une certaine différence dans la façon dont elle interprète la Lara de Legacy of Atlantis et la Lara de Catalyst, qui se passe des années plus tard dans la vie de l’aventurière. « Elle a encore plus confiance en elle, elle est même plus charismatique je dirais. Elle a un peu plus de force, dans sa personnalité et dans le personnage de Lara en lui-même. […] Ce que j’ai essayé de faire », nous a-t-elle expliqué, c’est donc de « donner l’impression qu’elle est plus ancrée (ndlr : « grounded » en anglais). Je voulais vraiment qu’elle soit plus ancrée dans Catalyst que dans Legacy of Atlantis parce que oui, il y a une différence. Et je voulais faire quelques petits trucs avec sa voix ».

Et même si elle estime qu’il reviendra au public de juger de sa performance lorsque Catalyst sera enfin disponible, elle a tout de même précisé qu’à en croire le directeur audio qui travaille sur les deux projets, le résultat est bien là. « Il m’a dit ça il y a un mois. Il m’a dit : ‘Mais tu sais Alix, il y a vraiment une différence dans ta voix. Je l’entends’ », a-t-elle assuré. Avant d’ajouter : « Bon, lui c’est son job, c’est sa passion, c’est son talent d’entendre les petites différences dans une voix. Je ne sais pas si le public va tout entendre, mais oui, j’ai essayé de faire des petits trucs avec ma voix pour marquer la différence entre les deux jeux ». Et je pense que tous les fans seront d’accord pour le dire : rien qu’à écouter les trailers, oui, la différence se fait déjà entendre.

Meagan Marie, Arek Tomaszewski, Raul Siqueira et Alix Wilton Regan lors du TR30 Derby / © Crystal Dynamics

30 ans de Tomb Raider, mais le début d’une nouvelle ère

Mais parce que le temps file à une vitesse hallucinante, nous voilà déjà arrivés au bout de nos dix minutes d’interview avec Alix Wilton Regan, à laquelle nous avons tout de même pu poser une dernière question. Comment se sent-elle, aujourd’hui, à l’idée d’être la nouvelle Lara Croft pour les 30 ans de Tomb Raider, en sachant qu’elle va désormais être associée à l’une des plus grandes icônes du jeu vidéo dans les années à venir pour des millions de joueurs ? « Oh, je suis tellement excitée », nous a-t-elle répondu avec un enthousiasme non dissimulé. Elle poursuit :

« J’adore être Lara Croft, j’adore l’aventure, pour moi-même, d’être Lara Croft, de faire ces deux jeux en même temps. Honnêtement, je suis honorée par l’expérience. Ce n’est pas quelque chose de normal. Jouer Lara Croft c’est vraiment quelque chose, c’est énorme pour une actrice. Surtout pour une actrice comme moi. C’est la reine. Des jeux, des personnages de jeux vidéo. C’est la meilleure ! Y en a qu’une seule ». Alix Wilton Regan

Évidemment, enfiler les bottes de l’héroïne ne se fait pas non plus sans une certaine appréhension. « Je suis assez stupéfaite aussi », a-t-elle conclu. « C’est comme : wow, oh wow, d’accord, ok, oui on fait ça, ok d’accord je suis Lara Croft. Et tu sais, y a des jours où je suis sur scène et je suis genre ‘Ah non mais… les gars, vous savez je suis Lara Croft. Vous réalisez ça ? Parce que wow ! ». En tout cas, une chose est sûre : nous on le réalise, et on a déjà hâte de retrouver Wilton Regan dans Legacy of Atlantis le 12 février 2027, puis Catalyst en 2028.