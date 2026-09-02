Pour les fans de Tomb Raider, 2026 aurait dû être placée sous le signe du grand retour de Lara Croft avec Tomb Raider Legacy of Atlantis, première sortie majeure de la franchise depuis Shadow of the Tomb Raider il y a déjà huit ans. Malheureusement, comme annoncé par Flying Wild Hog et Crystal Dynamics en juin dernier, les prochaines aventures de l’archéologue devront se faire attendre quelques mois de plus, le temps de laisser l’opportunité aux équipes d’offrir à ce nouveau remake du premier opus tout le soin qu’il mérite. En attendant, la communication autour de Legacy of Atlantis ne manque toutefois pas de s’accélérer, et nous avons d’ailleurs eu la chance d’en découvrir un nouvel aperçu à l’occasion de la Gamescom 2026.

Trailers, making-of, interviews des développeurs… Depuis quelques semaines, le prochain Tomb Raider n’en finit plus de se dévoiler à nous, et on ne va clairement pas s’en plaindre. Mais si vous avez un tant soit peu suivi les actualités autour du jeu, vous aurez sans doute remarqué que jusqu’alors, toute la communication était axée sur une section bien précise de l’aventure : le Pérou et sa fameuse Vallée Perdue. Ce qui est chouette, même si nous mourrions évidemment d’envie d’en voir plus. Et cela tombe bien, puisque c’est justement la chance qui nous a été offerte lors du salon allemand, où nous avons pu assister à une présentation de l’un des niveaux situés en Grèce, aka la seconde destination de Legacy of Atlantis.

Du grand Tomb Raider… littéralement

Il était plus précisément question d’une séquence de gameplay d’environ vingt minutes se déroulant au cœur de la Folie St François, autre lieu emblématique de l’épisode original pour de nombreuses raisons. Et nous n’avons peut-être pas eu la chance de jouer nous-mêmes à cette démo, conduite d’une main de maître par Michał Kuk, directeur créatif de Legacy of Atlantis, mais nous avons tout de même été largement subjugués par tout ce que nous avons pu y voir. Car la première chose qui saute assurément aux yeux, c’est l’évolution dont a bénéficié le titre depuis sa présentation au Summer Game Fest, où il était encore au stade pré-alpha. Alors que dans le cas présent, c’est à une démonstration de la version alpha que nous avons eu droit.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Une différence de quatre ou cinq mois dans le cycle de développement, selon les créateurs, qui fait ici toute la différence. En particulier au niveau des animations de Lara, plus fluides et plus naturelles, même si du travail reste encore à faire sur les sauts, toujours un peu trop flottants ; ainsi que sur certaines acrobaties en combat, relativement brutes. Pour le reste, en revanche, ce nouveau Tomb Raider s’annonce d’ores et déjà comme une véritable claque visuelle et surtout artistique, avec des niveaux complètement revisités et réinterprétés. Les différents extraits du Pérou nous l’avaient déjà montré, et la Folie St François ne fait que le confirmer avec une pièce centrale plus belle et plus époustouflante que jamais.

« L’équipe s’est vraiment efforcée de préserver ce qui rend ces lieux si particuliers et uniques, tout en cherchant à trouver de nouvelles façons de surprendre et d’enchanter les joueurs », nous a confié le directeur de l’expérience, Jeff Adams, qui animait la présentation. Et cela vaut aussi bien pour les nouveaux venus que pour les fans de la première heure, pour lesquels Flying Wild Hog et Crystal Dynamics ont cherché à « recréer cette sensation de la première partie ». Ce qui, à première vue, s’annonce comme une véritable réussite tant le level design semble à la fois si familier et différent en même temps. Car naturellement, Legacy of Atlantis fut aussi l’occasion pour eux d’apporter quelques changements à l’expérience.

Outre le réalisme accru des lieux, délabrés de façon bien plus naturelle et envahis par une végétation du plus bel effet, on note par exemple que la porte de sortie, située tout en bas de la pièce dans la version de 1996 et son remake de 2007, Tomb Raider Anniversary, se trouve maintenant vers le haut de la salle avec un mécanisme d’ouverture repensé. Ce qui ne change pas, en revanche, c’est la nature tout en verticalité du décor, dont on peut tout juste apercevoir le fond. De quoi faire perdurer le sentiment vertigineux qui s’en dégage, donc, notamment lorsqu’il s’agit de trouver son chemin pour descendre ou monter de la façon la plus sécurisée possible. Et il faut avoir l’œil, car les corniches étaient ici subtilement intégrées à l’environnement.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Nous n’avons d’ailleurs pas résisté à l’envie de demander aux développeurs la façon dont ils ont procédé pour recréer le sentiment de peur inhérent à la chute, qui rendait justement ce niveau si spécial à l’origine. « Ça a été un sacré défi pour nous », a répondu le directeur créatif de Legacy of Atlantis, avant d’expliquer que les concepteurs ont passé beaucoup de temps à réexaminer « les chutes et les sauts les plus mémorables » dans l’objectif de les conserver. « Donc si vous avez joué aux précédents jeux, vous retrouverez ces spots, et vous reconnaîtrez ces endroits », a-t-il assuré, tout en précisant qu’il y en aura également de nouveaux. Et si vous vous demandez s’il est toujours aussi facile de rater un saut : « Oh oui, absolument », s’est exclamé Kuk.

Chaque combat est une bataille

Mais les environnements ne sont évidemment pas le seul danger présent dans la Folie St François. Arrivée près du mécanisme central, Lara est accueillie par une nuée de chauve-souris qui n’attaquent plus par deux ou trois, mais en groupe. Quelques tirs bien sentis et un QTE au piolet permettent alors d’en tuer quelques-unes avant de faire fuir les autres sans trop de difficulté. On ne peut décemment pas en dire autant du combat contre le jaguar qui nous attend à l’entrée de l’épreuve de Damoclès, au cœur de cette preview de Legacy of Atlantis, où la bataille se veut beaucoup plus intense. Loin d’être impressionné par les acrobaties de Lara, l’animal se défend avec férocité et n’hésite parfois pas à partir pour pouvoir mieux revenir ensuite.



© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

C’était en effet l’une des spécificités de cette nouvelle rencontre, au cours de laquelle le jaguar pouvait s’échapper à travers une multitude de renfoncements se trouvant dans les murs, pour ensuite débarquer en pantoufle derrière Lara et lui bondir dessus. Une mécanique intéressante qui rend l’affrontement assez long, donc, et qui témoigne surtout de l’envie de rendre chaque combat plus challengeant selon Adams. Et en cas de dégâts, Lara garde alors la possibilité de se soigner à l’aide d’un système de craft qui, à la manière de Shadow of the Tomb Raider, permet d’utiliser des ressources trouvées dans l’environnement pour se confectionner des soins. Ce qui n’est sans doute pas du luxe face au défi qui nous attend ensuite.

L’épreuve de Damoclès

Armée de son grappin, Lara ouvre une gigantesque porte lui permettant de se faufiler dans la salle de Damoclès, tout simplement méconnaissable. Surplombée par une colossale statue du dieu grec, elle affiche désormais une grandeur et une majestuosité inédite, qui montre une nouvelle fois la façon dont l’équipe artistique de Legacy of Atlantis a fait en sorte de se réapproprier tous les lieux clés du jeu. Évidemment, d’immenses épées sont alors nichées au plafond et n’attendent qu’une seule chose : venir s’écraser au sol avec fracas. Ce qu’elles commencent à faire dès lors que Lara récupère la clé exposée au centre de la pièce, donnant lieu à une séquence QTE où l’héroïne les esquives à l’aide de quelques cabrioles bien senties et nonchalantes.

Reste maintenant plus qu’à repartir en trouvant le moyen d’ouvrir la porte qui s’est refermée derrière nous. Et dans la pure tradition des Tomb Raider, cela se résume à activer des mécanismes situés de part et d’autre de la pièce… au sein de laquelle de nombreux pièges sont désormais actifs. Problème : les interrupteurs étant situés en hauteur, Lara doit user d’intelligence pour trouver une façon de s’y rendre. Ou plutôt devrions-nous dire de témérité, puisque pour ce faire, il lui faut obligatoirement se mettre en danger en activant des dalles piégées faisant tomber des épées du plafond. De cette manière, il est ensuite possible de se servir de ces dernières comme d’autant de plateformes pour traverser la pièce et ouvrir la sortie.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

Nous en avons alors profité pour demander si l’on pouvait s’attendre à retrouver des pièges aussi impitoyables que dans le Tomb Raider original, le genre capable de coûter la vie en une fraction de seconde à cette pauvre Lara. La réponse fut positive. Mais cela veut-il dire que l’on retrouvera aussi les animations spéciales qui pouvaient parfois en accompagner certaines ? « Je ne veux pas spoiler », s’est contenté de répondre Kuk en rigolant. De retour dans la première pièce de l’épreuve de Damoclès, la démarche est alors la même, à la différence que le danger se veut ici moins présent dans le sens où Lara peut désormais se contenter de faire tomber les différentes épées en tirant sur les attaches qui les maintiennent au plafond.

Notons que cette section fut également l’occasion pour les créateurs de Legacy of Atlantis de mettre en avant l’une des nouveautés de ce remake, le scanner, qui permettra non seulement d’examiner les lieux à la recherche d’informations sur leur histoire, mais aussi d’obtenir des indices sur tous les mécanismes présents dans une pièce afin de mieux déterminer ce que le jeu attend de nous. Une démarche qui, bien sûr, restera tout à fait optionnelle. Enfin, en explorant un peu, la première salle permet également de mettre la main sur une relique, qui fera office de collectible pour pouvoir investir dans l’arbre de compétences ensuite. Et il y avait ici une belle récompense à la clé pour les fans : la possibilité d’enfiler la tenue de Tomb Raider Legend.

Une réinterprétation pleine de surprises

Ainsi marquait, dans le cadre de cette démo, la fin de la recherche des quatre clés de la Folie St François, qui ont donc permis à Lara d’ouvrir la grande porte de la pièce centrale. De quoi lui permettre de s’enfoncer toujours plus loin dans les entrailles de ces catacombes, tandis que le sentiment d’isolation qui régnait jusqu’alors est subitement rompu par une voix résonnant à travers son oreillette : celle de Pierre. Les deux se provoquent, se mettent au défi, ce qui illustre parfaitement la rivalité qui oppose les deux archéologues dans cette course à la recherche du Scion. Une course qui mène finalement Lara comme le joueur à faire une découverte des plus inattendues : celle d’une véritable cité grecque nichée au cœur de la montagne.

© Flying Wild Hog / Crystal Dynamics / Amazon Game Studios

« Je m’attendais à une tombe, mais j’ai découvert une ville », s’exclame alors cette dernière en conclusion de la démo, qui nous a laissé sur l’un des plans que l’on a déjà pu apercevoir à travers l’un des concept arts de Legacy of Atlantis. À Flying Wild Hog et Crystal Dynamics, ensuite, de nous dévoiler un bref aperçu des environnements qui orneront les escapades grecques de l’aventurière, tous quasiment méconnaissables. Puis, décidément très généreux, les créateurs du jeu nous ont alors diffusé un rapide trailer rempli de passages inédits provenant du reste de l’aventure. Cinématiques, boss, pièges tortueux, combats contre des mercenaires, séquences à moto et même mort de Lara sur la main de Midas… Pas de doute : Tomb Raider est de retour.

Legacy of Atlantis, déjà grandiose ?

Vous l’aurez compris à la lecture de cette longue preview : cette nouvelle présentation de Tomb Raider Legacy of Atlantis n’aurait pas davantage pu nous enchanter. Tout en ayant l’impression d’être en terrain connu, cette deuxième réinterprétation du mythe de 1996 nous a pourtant offert le sentiment de redécouvrir l’aventure fondatrice de Lara Croft, qui s’annonce ici plus grandiose que jamais. Environnements, combats, énigmes, ambiance, tout respire l’amour de Flying Wild Hog et Crystal Dynamics pour le jeu original et son remake de 2007, sans pour autant craindre d’y insuffler de la nouveauté. Et si l’ensemble de Legacy of Atlantis est à la hauteur de ce que nous avons vu, nous pourrions bien avoir affaire au meilleur jeu de la franchise depuis longtemps.