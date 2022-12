Transformers: Rise of the Beasts fait un bond dans le passé et reste fidèle à la franchise en détruisant tout dans sa première bande-annonce. Cette fois, les robots sont aussi des animaux féroces.

Le Brazil Comic Con est une opportunité en or pour Hollywood de promouvoir ses prochains gros blockusters. Transformers: Rise of the Beasts montre ce qu'il a dans le ventre pour la première fois.

Le tout premier trailer de Transformers: Rise of the Beasts

Transformers: Rise of the Beasts va être dans la continuité de Bumblebee en termes de temporalité. Ce nouveau film, que l'on pourrait surnommer Transformers 7, se déroulera quelques années plus tard, dans les années 90. Un long-métrage qui nous fera voyager où la lutte contre Autobots et Decepticons sera toujours le cœur de l'histoire.

Mais les Autobots seront soutenus par la nouvelle faction des Maximals. Des animaux robots, héros de la série Animutants (Beast Wars). On y verra également les Predacons et Terrorcons, tout un programme animalier n'en oubliera pas l'essentiel : faire exploser le plus de choses possible.

Transformers : Rise of the Beasts renoue avec l'action et le grand spectacle qui ont séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux quatre coins du globe. Une toute nouvelle faction de robots Transformers - les Maximals - se joindront aux Autobots dans l’éternelle bataille qu’ils livrent face aux Decepticons.

Transformers: Rise of the Beasts est réalisé par Steven Caple Jr. (Creed 2). Anthony Ramos (Godzilla 2 : Roi des monstres, A Star is Born) occupera le rôle principal. On entendra également la voix grave de Ron Perlman qui doublera Optimus Primal.

La sortie en France est prévue pour le 7 juin 2023.

Les autres actualités du Brazil Comic Con à ne pas manquer