L'attente de la saison 3 de The Mandalorian devrait être salvatrice puisque cette nouvelle saison a fait visiblement le choix de l'épique pour son scénario. En effet Jon Favreau lors de la convention CCXP au Brésil, a donné quelque détails croustillants sur les aventures de Grogu et de Din Djarin.

The Mandalorian, plus massif

Le créateur de la série a déclaré que la saison 3 de la série The Mandalorian allait contenir plus de chasseurs mandaloriens mais aussi et surtout plus de batailles spatiale, soit la substantifique moelle de l'univers Star Wars. Il est révélé aussi qu'il faudra s'attendre à d'autres surprises. Un peu façon Luke Skywalker à la fin de la saison 2.

Jon Favreau affirme que la S3 de #TheMandalorian est plus importante que les saisons précédentes. Il y aura Plus de batailles spatiales Plus de Mandaloriens Plus de surprises

L'autre bonne nouvelle c'est que cette nouvelle aventure de The Mandalorian sortira le 1er mars 2023. Il ne reste donc plus beaucoup de temps à patienter. Maintenant reste à savoir les nouveaux personnages que l'on va croiser, nombreux sont ceux à vouloir des nouvelles de Mace Windu. Evidemment cela représenterait une apparition de choix avec tout un tas d'explications à trouver pour sa survie. Il est clair que la rencontre avec Grogu aurait de quoi être assez intense.

Qu'attendez-vous personnellement de cette saison 3 ?