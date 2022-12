Star Wars The Acolyte est une série en live-action qui est prévue pour Disney+ et qui pour la toute première fois dans l'histoire de la saga (en film/série live) devrait mettre les siths en protagonistes L'information provient du site d'actualité TechRadar.

Plus précisément, c'est l'actrice Dafne Keen (qui est au sein du casting) qui fait une déclaration sur le sujet :

Elle précise notamment :

Je peux teaser que c'est une préquelle ! Non, je veux dire, comme vous le savez, cela se passe 100 ans avant les films précédents, et c'est une sorte d'explication de la façon dont les Sith ont infiltré les Jedi. C'est une histoire dirigée par les Sith, qui n'a jamais été faite auparavant.

Ça a été vraiment amusant à filmer - le casting est incroyable, et le réalisateur et l'équipe sont tout simplement adorables. Toute l'expérience est merveilleuse, et je suis déjà ravi que les gens puissent découvrir tout ça.