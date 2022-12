Les fans de Marvel vont pouvoir se régaler avec une toute nouvelle bande annonce de Ant-Man and The Wasp : Quantumania.

À l'occasion du Comic Con Experience au Brésil, nous avons eu l'opportunité de faire le plein d'infos Disney avec bien évidemment la présence de contenus Marvel comme cette nouvelle bande annonce de Ant-Man and The Wasp : Quantumania que vous pouvez visionner ci-dessus.

Ant-Man and The Wasp, enfin la suite

Il ne s'agit pas tant d'une bande annonce pour faire le plein d'informations mais plutôt d'une vidéo nostalgique faisant office de rappel des aventures de Scott Lang et de Hope Van Dyne. Avec notamment de nombreuses images des films précédant, comme Avengers : Endgame ou encore le film Ant-Man and The Wasp. Bref Disney souhaite jouer sur la corde sensible pour vous faire (presque) verser une petite larme.

Prévu pour le 17 février 2023, nos deux héros devraient continuer leurs recherches sur le royaume quantique et ses mystères, cela devrait être l'occasion de découvrir un tout nouveau super-vilain bien connu des fans de Marvel : Kang le conquérant. Un géni intellectuel qui pourrait bien donner du fil à retordre à notre duo et cela même si dans les Comics il ne possède pas de pouvoirs. Il est décrit comme étant un maître physicien , un ingénieur et un technicien exceptionnel, pouvant effectuer du voyage temporel.

Enfin, Ant-Man and The Wasp : Quantumania devrait permettre d'introduire aussi le personnage de MODOK, surement l'un des super-vilains les plus étranges de l'univers Marvel, personnage altéré par une mutation artificielle.