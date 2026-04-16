La communication est peut-être au point mort du côté de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, pour lequel les fans redoutent désormais l’annonce d’un report à 2027 ; mais du côté de la série d’Amazon, en revanche, l’heure est venue pour les affaires de reprendre. En effet, après avoir été mise en pause fin mars suite à un incident survenu sur le tournage, la production de l’adaptation de Tomb Raider a officiellement repris son cours selon les sources de TMZ, qui confirme le retour de Sophie Turner sur le plateau.

Le tournage de la série Tomb Raider reprend officiellement

Plus de peur que de mal pour la future Lara Croft d’Amazon, donc, qui a récemment été victime « d’une blessure mineure » ayant entraîné l’arrêt du tournage pendant plusieurs semaines. « Par mesure de précaution, la production a été brièvement suspendue afin de lui laisser le temps de se remettre » avait alors indiqué la compagnie auprès de Deadline le 29 mars. Mais un peu moins de trois semaines plus tard, l’heure est aujourd'hui venue pour Amazon de relancer Tomb Raider, en sachant que ce petit contretemps ne devrait pas impacter le planning selon TMZ.

En d’autres termes, malgré ce hiatus inattendu, aucun retard ne semble à prévoir pour la production de la série, et par extension pour sa date de diffusion, qui reste pour l’heure un grand mystère. Car de nombreuses images du tournage de Tomb Raider ont beau avoir été dévoilées au cours des dernières semaines, le fait est que nous ne savons finalement encore que peu de choses sur la série réalisée par Phoebe Waller-Bridge, dont on ignore jusqu’au scénario. Cela dit, une chose est sûre : l’action et les cascades devraient être au rendez-vous.

En effet, parmi les séquences dévoilées sur internet jusqu’à présent, nous avons notamment pu voir Sophie Turner faire du parachute aux abords d’une rivière, mais aussi jouer de ses doubles pistolets en plein cœur d’une forêt. La future tête d’affiche de Tomb Raider a également été aperçue aux côtés de Martin Bobb-Semple, qui incarnera Zip dans la série, à bord d’une moto ; tandis que des scènes impliquant les actrices Sasha Luss et Sigourney Weaver ont aussi été tournées dans les rues de Londres. C’est qu’ils n’ont pas le temps de s’ennuyer, visiblement.

Source : TMZ