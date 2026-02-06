En plein tournage de la série Tomb Raider en ce moment même, une vidéo de Sophie Turner dans la peau de Lara Croft est apparue sur la toile, et le résultat semble très prometteur.

En octobre prochain, Tomb Raider célèbrera officiellement son trentième anniversaire. Et pour l’occasion, Crystal Dynamics et Embracer Group ont décidé de jouer le jeu à fond. En effet, outre le retour tant attendu de l’héroïne cette année avec Legacy of Atlantis, les fans peuvent d’ores et déjà s’attendre à prolonger la fête l’an prochain avec Tomb Raider Catalyst, tout en profitant de son retour sur le petit écran à travers une nouvelle adaptation signée Prime Video. Et alors que le tournage est désormais en cours, de nouvelles images ont pu faire leur apparition.

Des images du tournage de la série Tomb Raider dévoilées

Car oui, c’est officiel : le tournage de la série Tomb Raider réalisée par Phoebe Waller-Bridge a débuté en Angleterre il y a maintenant deux semaines, et il n’échappe pas aux regards des curieux qui sont dans les parages. Des curieux qui, pour alors, n’hésitent pas à en profiter pour immortaliser quelques instants afin d’en faire profiter le plus grand nombre. Ainsi, après avoir eu droit à des premières photos volées mettant en scène Sigourney Weaver et Keeley Hawes sur le plateau, l’heure est venue de retrouver la tête d’affiche du projet : Sophie Turner.

Partagée par The Fame Feed sur YouTube, la vidéo dévoile en effet l’actrice sur le tournage, marchant sous une pluie battante dans ce qui ressemble à une forêt. Forcément, il est alors assez difficile d’imaginer à quel genre de scène nous avons affaire pour l’instant, même si les fans de Tomb Raider pourront tout de même profiter de la tenue portée par l’actrice. Car loin de la tenue emblématique dévoilée par Amazon il y a peu, celle-ci arbore ici un look beaucoup plus militaire, qui rappelle certaines des tenues apparues dans Tomb Raider Legend et Rise of the Tomb Raider.

Armée de ses doubles pistolets et coiffée d'une longue tresse, Sophie Turner reste néanmoins parfaitement dans le ton à première vue, ce qui n’augure que de bonnes choses pour la série Prime Video. Reste maintenant à découvrir ce que celle-ci sera vouée à nous raconter. Car malheureusement, le synopsis de cette dernière fait pour l’instant partie des grandes inconnues du projet. Il se murmure toutefois que la mythologie nordique pourrait faire son grand retour, ce qui rappellera sans doute de bons souvenirs aux fans de Tomb Raider Underworld.

Source : The Fame Feed