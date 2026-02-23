Tandis que le tournage de la nouvelle série Tomb Raider se poursuit, de nouvelles images de Sophie Turner sur le plateau ont émergé, et cela semble plutôt intense.

Si 2026 signera officiellement le grand retour de Lara Croft avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis, la sortie de ce remake signé Flying Wild Hog ne représentera toutefois que le début des festivités pour la franchise. Car comme nous le savons déjà, l’héroïne reviendra aussi en 2027 avec un nouvel opus signé Crystal Dynamics, Catalyst, puis au travers d’une nouvelle série live-action réalisée par Phoebe Waller-Bridge pour Prime Video. Et alors que le tournage suit son cours, de nouvelles images de Sophie Turner dans la peau de Lara Croft ont émergé.

De nouvelles photos du tournage pour la série Tomb Raider

En effet, deux semaines après avoir aperçu l’actrice tournant une scène de cascade aux abords d’un lac, le Daily Mail a pu partager de nouvelles photos de cette dernière sur le tournage de Tomb Raider dans le comté de Surrey. On y voit alors Turner, toujours grimée dans un look plutôt militaire, bravant la pluie au cœur d’une forêt avec une mystérieuse dague à la main. Chose intéressante, cette dernière était cette fois-ci accompagnée de Martin Bobb-Semple, qui incarnera le personnage de Zip dans cette nouvelle adaptation de Tomb Raider.

Encore une fois, difficile de déterminer de quel type de scène il était question, ou encore ce que cela révèle du scénario de la série, toujours inconnu à l’heure où sont écrites ces lignes. Le Daily Mail semble toutefois affirmer qu’il s’agissait de « scènes intenses et physiquement exigeantes », ce que l’on peut aisément constater à la vue du visage de Turner sur les photos. Le tournage impliquait également la présence d’une moto, ici pilotée par Zip, qui est un véhicule récurrent au sein de la franchise Tomb Raider depuis le premier opus.

Voilà qui continue donc de présager de très bonnes choses vis-à-vis de ce nouveau projet, dont on a hâte de découvrir les premières images officielles au travers d’une bande-annonce. D’ici là, nul doute que nous devrions toutefois avoir droit à d’autres aperçus du tournage, qui a débuté le mois dernier en Angleterre. Profitons-en pour rappeler que Sigourney Weaver (Alien) a également été aperçue sur le plateau, au même titre que Keeley Hawes, qui pourrait bien faire une apparition surprise après avoir incarné Lara Croft dans Tomb Raider Legend, Anniversary et Underworld.

Source : Daily Mail