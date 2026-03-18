Les choses s’activent de tous les côtés en ce moment pour Tomb Raider. Alors que l’un des remasters vient tout juste de recevoir une grosse mise à jour, au grand dam des fans qui en dénoncent depuis la déplorable qualité, de nombreux projets se préparent tranquillement dans les coulisses de la franchise. Parmi eux : deux nouveaux opus à venir d’ici 2027, avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis et Tomb Raider Catalyst ; mais également une nouvelle série live-action réalisée par Amazon, dont on a encore droit à de nouvelles images.

Le tournage de la série Tomb Raider se poursuit

En effet, tandis que le tournage poursuit son cours à Surrey en Angleterre, de nombreuses photos et vidéos de ce dernier sont régulièrement partagées par le Daily Mail sur la toile. Et après avoir eu droit à une première cascade en parapente, puis à une séquence mettant en scène Zip et Lara Croft dans une forêt, c’est aujourd’hui à une belle séquence d’action avec Sophie Turner que nous avons eu droit. Toujours en forêt, celle-ci a été aperçue doubles pistolets à la main, en train de tirer sur deux hommes armés que nous n’avons pas la chance d’apercevoir sur les extraits.

On y reconnaît toutefois parfaitement le style de l’héroïne de Tomb Raider, qui continue pour l’occasion d’arborer la même tenue militaire que l’on aperçoit depuis l’apparition des premières photos. Élément intéressant, Turner peut être aperçue en train de lancer quelque chose à travers une fenêtre à un moment donné. S’agit-il d’un gadget, ou d’une grenade dans le style de Tomb Raider Legend et Underworld ? Difficile à dire. Mais encore une fois, la série réalisée par Phoebe Waller-Bridge semble vraiment vouloir faire les choses correctement.

Malheureusement, en dehors de ces quelques photos du plateau, Amazon continue pour l’heure de garder le silence autour de cette future série Tomb Raider, dont on ignore encore les détails du scénario. Cela dit, nul doute que les choses devraient se décanter une fois le tournage terminé, même si on ignore jusqu’à quand celui-ci s’étendra. D’autant plus que Turner n’est évidemment pas la seule star impliquée dans le projet. Récemment, la mystérieuse Sacha Luss, qui incarnera « une redoutable et compétitive adversaire » de Lara, a également été aperçue en plein tournage.

Source : Daily Mail, UnBoxPHD