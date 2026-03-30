La série Tomb Raider a une très mauvaise nouvelle, elle est à l'arrêt pour le moment, mais il y a une très bonne raison qui a poussé la production à prendre cette décision.

La série Tomb Raider a récemment fait parler d'elle via une série de photos volées sur le tournage. On pouvait y voir Sophie Turner en tenue tactique qui jouait du flingue entre autres. Comme l'avait laissé apercevoir la première image officielle, Turner semble parfaitement à l'aise dans la peau de Miss Croft, mais malheureusement, il semblerait qu'il va falloir attendre un peu plus avant de la voir en action sur nos écrans.

La série Tomb Raider est en pause, mais pas pour rien

Si le tournage battait son plein, la série est désormais en standby jusqu'à nouvel ordre. Sophie Turner a malheureusement appris à ses dépens qu'incarner Lara n'était pas de tout repos. L'actrice s'est blessée et doit pour le moment se mettre au repos le temps de se remettre. Rien de grave cela dit, comme l'explique Amazon dans un communiqué envoyé à Entertainment Weekly : « Sophie Turner a récemment subi une blessure mineure. Par mesure de précaution, la production de la série Tomb Raider a été brièvement interrompue afin de lui permettre de se rétablir. Nous espérons reprendre le tournage dès que possible ».

Sophie Turner incarne l'aventurière Lara Croft dans la nouvelle série Prime Video

Si la série Tomb Raider est en pause, ça ne devrait pas durer bien longtemps. Quand bien même le calendrier est quelque peu chamboulé, dans la mesure où nous n'avions aucune date de visible de notre côté, nous n'y verrons que du feu. Pour rappel, la série Tomb Raider est attendue sur Prime Video prochainement. Elle est dirigée par la talentueuse Phoebe Waller-Bridge à qui l'on doit une incroyable performance dans Fleabag. Pour l'heure, on ne sait toujours pas ce que nous raconteront ces nouvelles aventures de Tomb Raider, ni même s'il faut s'attendre à un univers étendu comme semblait l'espérer Amazon fut un temps.

Source : Entertainment Weekly