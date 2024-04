Le retour de la série The Witcher sur Netflix est très attendu, excepté pour les fans inconditionnels d'Henry Cavill qui ne se remettent pas du départ de l'acteur. Mais que tout le monde se rassure, ce dernier est déjà passé à autre chose et a même trouvé mieux à faire avec la prochaine série Prime Video Warhammer 40K. Pour le remplacer, la firme au N rouge a choisi de faire confiance à Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth (Thor), que l'on a pu déjà voir à l'oeuvre dans les films Hunger Games. Un mauvais choix ? À vous de vous faire une première idée.

Une image de Liam Hemsworth pour la série The Witcher Netflix

Si l'on en croit les différents retours, le tournage de The Witcher saison 4 a démarré ou est sur le point de commencer. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez oublier une diffusion en 2024 sur Netflix. En toute logique, ça devrait être bon pour 2025, mais on ne sait pas quand Geralt de Riv, Ciri et Yennefer seront autorisés à faire leur retour sur la plateforme au N Rouge. Il faut donc que les fans prennent leur mal en patience, et pour les aider, une première image de la saison 4 de The Witcher a été dévoilée.

Il est encore trop tôt pour avoir un cliché du plateau de tournage ou des costumes, mais Liam Hemsworth, qui remplace donc Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv, s'est pris en photo à la salle de sport. Sa transformation physique est saisissante et sur ce point précis, les téléspectateurs ne devraient pas être déçus.

Il semble avoir pris autant les choses au sérieux qu'Henry Cavill qui avait déjà poussé de la fonte pour faire honneur au costume de Superman dans Man of Steel. Maintenant, reste à voir si son jeu d'acteur sera aussi suffisamment à la hauteur pour qu'il soit accepté par les plus réticents. La saison 4 de The Witcher Netflix renouvelle également son casting devant et derrière la caméra.

Crédits : RedanianIntel.

De nouvelles têtes pour enrichir le casting

Liam Hemsworth aura en effet l'opportunité de partager la saison 4 de The Witcher Netflix avec plusieurs collègues connus. On retrouvera dans les nouvelles têtes :

Laurence Fishburne (Matrix) dans le rôle Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy alias Regis

Sharlto Copley (District 9) sera le chasseur de primes Leo Bonhart

James Purefoy (Rome) enfilera le costume d'un espion nilfgaardien, Stefan Skellen alias Chat Huant

Danny Woodburn (La course aux jouets) se mettra quant à lui dans la peau du nain Zoltan Chivay

Le réalisateur Sergio Mimica-Gezzan rejoint également le projet. On a pu voir le cinéaste sur quelques épisodes de séries telles que Prison Break, Halo : Nightfall, Raised by Wolves ou encore Battlestar Galactica.