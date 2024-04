Sur le papier, la saison 4 de la série Netflix The Witcher va aborder des événements majeurs des livres du romancier polonais Andrzej Sapkowski. Des personnages très emblématiques font faire leur apparition. Pour les incarner, des acteurs de marque rejoignent le casting. Suffisamment pour sauver les meubles ? Comme l'Épée de la Destinée, ce sera sans doute à double tranchant.

Le casting de la série The Witcher s'étoffe pour la saison 4

Pour beaucoup de fans déçus par la vision de Netflix autour de The Witcher, la série s'est terminée à la saison 3 avec le départ d'Henry Cavill. Un départ dans la douleur pour l'acteur passionné par l'œuvre originale, en raison justement d'un désaccord sur son adaptation entre l'interprète de Geralt de Riv et les showrunners. L'aventure doit toutefois continuer sans lui, et c'est Liam Hemsworth qui reprend les cheveux blancs, les yeux jaunes et les deux épées dans le dos.

Un dénouement d'autant plus triste que la saison 4 va traiter d'événements extrêmement importants des livres. Nous y retrouverons une Ciri qui doit grandir seule et beaucoup trop vite pour survivre. Elle aura maille à partir avec plusieurs personnages forts et terriblement dangereux des romans. Pour les connaisseurs, nous parlons du terrifiant chasseur de primes Leo Bonhart et du sombre espion Nilfgaardien Stefan Skellen, aussi connu sous le pseudonyme « Chat Huant ». Pour les incarner sur le petit écran, Netflix a engagé, d'après Variety, respectivement Sharlto Copley (District 9) et James Purefoy (Churchill). Nous avons donc deux acteurs vétérans et particulièrement talentueux pour tâcher de rendre justice à des personnages iconiques de l'univers The Witcher.

Une saison 4 prometteuse, malgré le départ d'Henry Cavill et les frasques de Netflix ? © Netflix

Quelques alliés de poids dans ce sombre monde

Il n'y a heureusement pas que des méchants dans l'univers de The Witcher (quoique...). Netflix s'est ainsi arrogé les services de Danny Woodburn (TMNT) pour incarner le jovial nain Zoltan Chivay. L'un des meilleurs amis de Geralt aura donc également un solide interprète. Zoltan rejoindra donc dans la saison 4 la bande bigarrée de Geralt, Jaskier, Yennefer et Ciri. Les trois derniers sont toujours incarnés dans la série par Joey Batey, Anya Chalotra et Freya Allan.

Un autre allié de poids rejoindra le groupe dans la prochaine saison de la série Netflix : Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy (ou Regis pour les intimes). Un personnage important à plus d'un titre, qui sera incarné par nul autre que le très charismatique Laurence Fishburne (Matrix). Un casting aussi solide sera-t-il supporté par une narration du même acabit ? Verdict normalement début 2025, avec tout de même une certaine appréhension.