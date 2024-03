Cette fois, ça y est, on peut dire qu'il est temps de refermer la page Henry Cavill. L'acteur qui a incarné avec brio le kryptonien dans Man of Steel, Batman v Superman ou encore Justice League, a été obligé de céder sa place à David Corenswet (We Own This City, The Politician). Un choix de James Gunn qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, et qui devrait en faire couler encore plus jusqu'à la sortie. Il n'y a qu'à voir cette image du super-héros qui est en réalité un grossier montage - la photo du costume seul est toutefois réelle. Et heureusement d'ailleurs. Toutefois, un véritable cliché du tournage circule sur la Toile.

L'antre du super-héros dans Superman Legacy

Si James Gunn était resté camper sur ses positions, alors Superman Legacy aurait été un projet mort-né. Lors de l'officialisation du film, le réalisateur a expliqué avoir refusé pendant des années de s'approprier le super-héros par peur de mal faire. « La route a été longue pour en arriver là. On m'a proposé Superman il y a des années, mais j'ai d'abord refusé car je ne savais pas comment donner à Superman la dignité qu'il méritait d'une façon qui soit unique, amusante et émotionnelle » avait-il déclaré sur X. Mais c'est de l'histoire ancienne et le cinéaste, ainsi que les équipes, n'ont pas caché leur joie respective de rejoindre les plateaux de tournage.

Un début de chantier qui nous a permis de découvrir le logo de Superman Legacy, un bout du costume officiel avec le légendaire S, mais ces dernières heures, la température est montée. Et pourtant, le cliché que vous allez voir jette plutôt un froid. Avec cette nouvelle image de Superman Legacy, on a un avant-goût de la Forteresse de la Solitude, un lieu hautement symbolique pour le kryptonien qui lui sert de havre de paix. Un endroit où il peut se reconnecter avec ses racines et même, suivant la version de l'histoire, communiquer avec une version virtuelle de son père biologique Jor-El.

Nous avons filmé les premières scènes où Superman s'enfuit vers la Forteresse de la Solitude. Nous voulions un site magnifique qui donnerait l’impression d’être au milieu de l’Arctique, alors nous avons regardé plusieurs endroits dans le monde. Et de nombreux éléments ont fait pencher la balance en faveur du Svalbard (ndlr : un archipel norvégien situé au niveau la mer du Groenland). D’abord, il y a la beauté naturelle de ce lieu. Mais aussi le fait qu'il y a ici un paysage varié que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La nature donne un sentiment particulier. James Gunn via Svalbardposten.

Par contre, n'espérez pas de détails sur sa vision de ce lieu iconique, ce sera pour une prochaine fois. Superman Legacy sortira le 11 juillet 2025.