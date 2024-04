On repart (difficilement) pour une nouvelle semaine. Et comme à chaque fois, c'est le moment de répertorier toutes les nouvelles sorties Netflix entre aujourd'hui et dimanche prochain. L'agenda des nouveautés d'avril 2024 a attaqué fort sans attendre avec de très gros films, séries et même documentaires. Godzilla vs Kong, Le Flic de Beverly Hills 1 à 3, GTO, Parasyte : The Grey ou The Antisocial Network : Mèmes à retardement, le doc qui revient sur l'assaut du Capitole et sur son origine via le forum 4Cchan, sont toujours disponibles. Découvrez maintenant les ajouts de la semaine 15.

Les films Netflix du 8 au 14 avril 2024 (S15)

Les premières sorties Netflix de la semaine ont donc été relativement copieuses, notamment au niveau des nouveautés films. Mais ce n'est pas du tout la même cette fois-ci. En attendant l'arrivée du mythique Le Parrain pour le 15 avril, les abonnés vont pouvoir s'ambiancer avec Rocketman. Le biopic sur le non moins légendaire Elton John. Un long-métrage de Dexter Fletcher (Bohemiam Rhapsody, Ghosted) qui revient sur toute la carrière du chanteur britannique, depuis sa naissance en tant qu'artiste, et qui dresse un portrait complet avec les bons comme les mauvais moments. Ce sera disponible sur Netflix ce mercredi 10 avril 2024.

10/04 Rocketman - le biopic sur Elton John



Les séries Netflix du 8 au 14 avril 2024 (S15)

Le reboot d'une série culte fait son retour pour une saison 2 : Hartley, cœurs à vif. Oubliez le casting de la version originale, Michael Jenkins - qui a réalisé deux épisodes du show de 1994 - et ses équipes étant repartis de zéro. En revanche, les préoccupations de lycéens restent les mêmes et les nouveaux épisodes devraient être encore mouvementés. « C'est la rentrée, et nos héros sont de retour dans « le lycée aux pires résultats ». Mais entre les élèves canon fraîchement débarqués, le nouveau prof d'EPS et un mystérieux agresseur, aucune chance de vivre un trimestre au calme. Et pour ne rien arranger, la course au poste de délégué de classe donne lieu à de sombres calculs au lycée Hartley. Le trimestre s'annonce chaud bouillant ! » (via Netflix).

Fanny Robert et Maxime Berthemy (Profilage) quittent TF1 pour débarquer sur Netflix avec Anthracite : Le mystère de la secte des écrins. Une nouvelle série avec Camille Lou, Jean-Marc Barr, Kad Merad ou encore le rappeur Hatik. Ca raconte quoi ? Le quotidien d'un village qui va être chamboulé par l'assassinat d'une jeune femme selon les rites d'une secte qui a sévi 30 ans plus tôt. Ce sera à voir le 10 avril prochain. Pour plus de légèreté, vous pourrez aussi voir la série d'animation Good Times.

10/04 Anthracite : Le mystère de la secte des écrins

11/04 Hartley, cœurs à vif - saison 2 Midsummer Night

12/04 Good Times



Les documentaires et émissions de la semaine (S15)

On achève ce tour d'horizon des nouveautés Netflix du 8 au 14 avril 2024 avec le documentaire de la semaine, Les Vérités de Jennifer. Un reportage qui revient sur un crime brutal qui a secoué une ville canadienne. « De mystérieux intrus pénètrent dans la maison d'une famille originaire du Vietnam qu'ils terrorisent, et laissent pour seul témoin une jeune femme traumatisée ». Entre témoignages et séquences d'interrogatoire d'époque de la jeune femme, ce doc tente de faire la lumière sur ce sombre évènement.