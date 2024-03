L'interprète de Geralt de Riv dans la série The Witcher avait en effet décidé de quitter le navire en raison d'un profond désaccord avec les réalisateurs. Dans une tentative de sauver les meubles, Netflix recrute donc un vétéran dans cette catégorie pour la saison 4.

Encore des changements pour la saison 4 de The Witcher

Pour beaucoup de fans, la série The Witcher de Netflix s'est arrêtée avec le départ d'Henry Cavill. L'acteur, et fervent geek à ses heures perdues, avait proposé une fort convaincante représentation de l'iconique Geralt de Riv. Il ne cachait également pas son immense amour pour les romans de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski dont la série est tirée. Un amour qui n'a pas vraiment été partagé par les showrunners. Devant une impasse, les deux parties ont décidé de se quitter en (relativement) bons termes.

La série doit donc avancer sans lui. C'est ainsi Liam Hemsworth qui reprendra le flambeau, le médaillon et les deux épées dans le dos. Nous devrions d'ailleurs bientôt voir ce que donne le résultat. En attendant, nous apprenons que le staff de la saison 4 de The Witcher accueille un nouveau réalisateur : Sergio Mimica-Gezzan. Il s'agit d'un vétéran dans le domaine, ayant travaillé sur de très gros projets tout au long de sa carrière.

Le Geralt de Riv d'Henry Cavill est mort, vive celui de Liam Hemsworth ? © Netflix

Une bonne nouvelle pour esquiver le Temps du Mépris ?

L'homme a en effet officié sur des projets plutôt connus. On peut notamment citer Heroes, Battlestar Galactica, Prison Break, Il faut sauver le Soldat Ryan ou encore For All Mankind. Le réalisateur croate a donc clairement roulé sa bosse. Pour l'heure, nous savons seulement qu'il a signé pour travailler sur la saison 4 de The Witcher à la sauce Netflix. Il se pourrait toutefois que la collaboration soit renouvelée pour une potentielle cinquième saison.

Pour rappel, les réalisateurs de la série The Witcher ont toujours eu deux épisodes à diriger par saison. Tel devrait être également le cas pour Sergio Mimica-Gezzan. Si sa performance s'avère convaincante, il aura donc aussi deux épisodes à sa charge dans la saison suivante. L'ajout d'un tel vétéran au staff permettra-t-il se sauver la série de la tourmente ? Nous le découvrirons en temps voulu.