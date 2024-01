La série The Witcher sur Netflix prépare tranquillement sa prochaine saison, et on peut dire que les fans ne vont pas la louper. Pour cause, elle marque le départ d'Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv. Il est remplacé par Liam Hemsworth, qui doit maintenant faire ses preuves auprès de la communauté. Mais quand est-ce qu'on va le voir exactement ? Eh bien, bonne nouvelle, on a eu plus de précisions à ce sujet.

Le tournage de la saison 4 de The Witcher, c'est pour bientôt

La saison 4 de The Witcher a connu un développement pour le moins mouvementé. Souvenez-vous, l'écriture de cette dernière avait été interrompue par grèves orchestrées par la Writers Guild of America (WGA) et la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Mais ça a finalement pris fin en septembre 2023, suite à un accord conclu avec les studios. Du coup, le chantier a pu reprendre, et aujourd'hui, on a une idée précise du moment où le tournage va démarrer. Et c'est pour bientôt.

De ce qu'on a cru comprendre, une nouvelle date a été fixée pour le tournage. Il devrait commencer en mars 2024, pour se conclure en octobre de la même année. Ceci dit, il se peut qu'il se termine avant si tout se passe comme sur des roulettes. Cette information a permis à la communauté d'émettre des théories sur la fenêtre de sortie de la saison 4 de The Witcher. Toutefois, vous l'aurez compris, il va falloir se montrer très patient, car ça n'arrivera pas de sitôt.

Pour faire le calcul, on a juste besoin de jeter un regard sur la saison 3. Elle est rentrée en production en mars 2022, pour se terminer en septembre 2022. Ensuite, elle a été déployée à l'été 2023. Si on applique maintenant le même schéma pour la saison 4 de The Witcher, on obtient une arrivée pour l'été 2025. Autant dire qu'il ne faut pas être pressé de voir Liam Hemsworth avec le manteau du Sorceleur. Toutefois, ce n'est qu'une hypothèse, et Netflix a peut-être d'autres plans en tête.

Une saison 5 n'est pas à écarter

Actuellement, on ne sait pas si une saison 5 verra le jour ou non. Néanmoins, si c'est le cas, ce sera probablement la dernière. En fait, les deux ultimes saisons de The Witcher devraient s'inspirer des livres Baptism of Fire, Tower of the Swallow et Lady of the Lake d'Andrzej Sapkowski. L'idée serait alors d'y ajouter du neuf pour prendre de court les fans de la première heure. Mais bon, pour l'instant, on va éviter de trop spéculer, puisqu'on aura tout le temps du monde pour le faire. Eh oui, si la saison 4 n'arrive pas avant 2025, imaginez la cinquième. S'il n'y a pas de gros pépin, ce sera sûrement pour 2026.